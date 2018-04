Zachraňte kontakty. Poradíme vám, jak synchronizovat

Mít svá osobní data uložená pouze ve vašem mobilním telefonu se nemusí vyplatit. A to nejen v případě ztráty, zničení či poškození telefonu. Práce s daty přímo v mobilu totiž není vždy zcela pohodlná, a tak je jednodušší a časově méně náročné data spravovat prostřednictvím počítače. Všemožné synchronizační programy plní nejen funkci zálohovací, ale také umožňují s daty z mobilního telefonu pracovat. A vězte, že pokud si budete například chtít přepsat telefonní seznam, rozhodně to bude jednodušší na vašem počítači.

Synchronizační programy také často umožňují instalaci aplikací do telefonu a umí spravovat veškeré multimediální soubory. Některé aplikace dokonce pomohou s konverzí videa do formátu, který bude přesně vyhovovat vašemu telefonu. Někdy zase pomohou s využitím telefonu jako modemu pro připojení k internetu. Synchronizační programy toho prostě umí hodně a mohou být velmi užitečným pomocníkem při každodenní práci s mobilním telefonem.

Potíž je ovšem v tom, že ne každý takový program funguje s každým mobilním telefonem. Respektive, realita je ještě krutější – jak možná víte, každý výrobce má prakticky svůj vlastní software a univerzálních programů je jen velice málo. Proto vlastně i schopnosti jednotlivých obslužných softwarů mohou hrát velkou roli při výběru mobilního telefonu. Pojďme se tedy podívat, co všechno jednotlivé synchronizační programy umí. Vezměme to hezky podle výrobců mobilních telefonů, občas toto dělení ale trochu narušíme.



Nokia

Jelikož jsou telefony Nokia těmi nejrozšířenějšími, platí prakticky to samé i pro synchronizační software Nokia PC Suite. Program, který byl dříve určen pouze pro manažerské telefony, dnes dostanete na CD prakticky ke každému nelowendovému telefonu výrobce. Díky tomu se nemusíte příliš starat o to, zda máte správnou verzi programu pro váš telefon. Ačkoli totiž telefony používají pro synchronizaci standardní rozhraní, výrobce prakticky ve všech případech musí podporu každého nového modelu do PC Suite přidat. Obdobně to ale platí i u většiny ostatních značek a synchronizačních programů. Je to totiž spíše než otázka podpory samotného telefonu programem otázka ovladačů, jejichž databázi v sobě často tyto programy obsahují.





Program Nokia PC Suite prošel relativně dlouhým vývojem, vždyť dnes je k dispozici již verze 7, a to výrobce čísluje opravdu po drobných – třeba verze na jenom z našich počítačů nese označení 6.86.9.0. Za dobu svého vývoje se z Nokia PC Suite stal relativně nenápadný grafický program s vcelku širokými možnostmi. Synchronizace PIM dat zůstává samozřejmě jeho hlavní funkcí. Poslední verze programu se umí synchronizovat s Microsoft Outlook, Outlook Express, s kalendářem a kontakty ve Windows Vista, Lotus Notes a Lotus Organizer.





Pokud nechcete pro správu svých kontaktů využívat ani jednu z výše uvedených aplikací, umožňuje Nokia PC Suite jednoduchou zálohu kontaktů z telefonu do počítače. Přímo v PC Suite můžete kontakty v telefonu i editovat, takže opravdu program pro jejich správu na počítači přímo nepotřebujete. To ovšem už neplatí v případě schůzek v kalendáři, úkolů a poznámek – na ty přímo z PC Suite nevidíte, pouze kalendář vám je může zobrazit, ale jejich editaci neprovedete. Při zálohování se ale tato data samozřejmě uchovají, a tak nebudete mít problém je přenést třeba do nově zakoupeného telefonu.

Pomocí Nokia PC Suite můžete snadno svůj počítač připojit k internetu – stačí mít v telefonu správně nastavený datový profil operátora a v PC Suite stisknout tlačítko. Samozřejmě je v tu chvíli vhodné mít aktivovaný některý z plnohodnotných datových tarifů. PC Suite dále umí snadno prohlížet soubory v paměti vašeho zařízení a pracovat s nimi, do telefonu snadno přetáhnete jakákoli data jejich přetažením na obrázek přístroje v aplikaci. V případě, že půjde o hudební nebo video soubory, nabídne vám aplikace PC Suite jejich převedení do formátu vhodného pro přehrávání na vašem mobilu. Přes PC Suite můžete do telefonu snadno instalovat aplikace (Java nebo Symbian), můžete pracovat se SMS a MMS zprávami nebo do telefonu stahovat nové Nokia Mapy, tedy v případě, že je tato aplikace vaším telefonem podporována. V neposlední řadě umí PC Suite sledovat aktuální verze firmwaru pro váš telefon a v případě, že se objeví nová verze, program vás na ni upozorní. To vše v příjemném svěžím a lehkém grafickém kabátku, Nokia PC Suite patří k opravdu intuitivním programům svého druhu.

Stahujte Nokia PC Suite

Sony Ericsson

U Sony Ericssonu narazíte na dva druhy synchronizačních programů. Aplikace Sony Ericsson PC Suite je určena běžným mobilním telefonům, PC Suite for Sony Ericsson pak symbianovým modelům. Je v tom trochu zmatek, ale opět ke každému telefonu dostanete CD se softwarem a mnoho se starat nemusíte. Jen v případě těch nejlevnějších modelů program a kabel nedostanete.





Sony Ericsson PC Suite je program na první pohled upovídanější než Nokia PC Suite. Ve skutečnosti je ale zacházení s ním téměř stejně jednoduché. Vaše PIM data opět umí program synchronizovat s Outlookem, jeho Express verzí nebo adresářem ve Windows Vista, navíc se ale umí synchronizovat takříkajíc sám se sebou – data můžete mít uložena i v samotné aplikaci. Samozřejmostí je opět možnost zálohování telefonu a obnovení dat ze zálohy nebo snadné připojení k internetu. Opět můžete posílat zprávy SMS a MMS a všemožně s nimi pracovat. Do kalendáře také nemusíte pouze nahlížet, ale rovnou v něm můžete schůzky zadávat a upravovat.





Ze Sony Ericsson PC Suite můžete přistupovat i k dalším programům – aktualizační službě, která zjistí a nainstaluje nejnovější firmware, můžete prohlížet fotografie pomocí Adobe Photoshop Album SE, přehrávat videa v Apple Quicktime a spravovat své multimediální soubory pomocí Sony Ericsson Media Manager. Tyto programy ale musíte na svůj počítač nainstalovat zvlášť, což trochu může mást. Jsou ale přítomny na CD, které dostanete spolu s telefonem. Pomocí Media Manageru můžete poměrně pohodlně ripovat svá hudební CD a hudbu nahrávat do mobilu, s videem vám už ale program tolik nepomůže – neumí jej konvertovat a do telefonu nakopírujete jen to video, které je ve správném formátu.





V případě symbianového PC Suite for Sony Ericsson rovněž můžete pracovat s výše zmíněnými externími aplikacemi, samotný program ale nemá paradoxně tak bohaté funkce jako program pro běžné telefony. Pomocí správce souborů můžete spravovat svá data v telefonu, lze se připojit k internetu, zálohovat obsah telefonu a instalovat aplikace.





Trochu nechápeme schopnost programu do telefonu stáhnout nový jazyk – arménštinu asi potřebovat nebudete. I možnosti synchronizace jsou chudší – zmizela možnost synchronizace dat se samotným programem a s PIM daty nelze v PC Suite for Sony Ericsson pracovat. Tento program je opravu tedy jen nástrojem k tomu, jak data z telefonu dostat do Outlooku, více s ním asi pracovat nebudete.

Stahujte PC Suite pro telefony Sony Ericsson



Samsung

Telefony Samsung pro svou synchronizaci používají aplikaci Samsung PC Studio. U ní pozor – ne každá verze programu je kompatibilní s každým telefonem. Je to dáno tím, že u Samsungu vyvíjí telefony několik nezávislých vývojářských skupin a ty si také vytváří obslužný software. Opět tedy platí, že pokud máte CD v balení, nemusíte se prakticky o nic starat, pokud program stahujete z internetu, musíte najít verzi, která je kompatibilní s vaším telefonem. Svým jednoduchým uživatelským prostředím připomíná PC Studio program Nokia PC Suite. Jen je barevnější, přesně tak, jak by se dalo od Korejců očekávat.





Základní funkce opět zůstávají stejné – zálohování, synchronizace (s Outlookem, Outlookem Express nebo adresářem ve Windows Vista a se sebou samým), práce se zprávami SMS a MMS, přenos souborů z a do telefonu nebo snadné připojení k internetu jsou samozřejmostí. Samsung PC Studio umí do telefonu nahrát hudbu z vašich CD a některé verze programu si velmi dobře poradí i s videem.





PC Studio je asi jediným programem svého druhu, který umožní do vybraného videa přidat titulky a pak teprve jej zkonvertovat do podoby vhodné pro mobilní telefon. Video si také třeba můžete rozdělit na několik menších částí. S programem Samsung PC Studio se pracuje opravdu lehce a jednoduše.

Stahujte Samsung PC Studio



Motorola

Americká Motorola používá pro synchronizaci svých mobilních telefonů aplikaci s názvem Motorola Phone Tools. Vtipné ovšem je, že pokud toužíte po synchronizaci své motoroly s počítačem, velmi často musíte za tento program zaplatit, a to prosím 35 dolarů. Výhodou programu jsou opět velmi široké možnosti synchronizace, které se rovnají výše uvedeným u Nokia PC Suite.





U Motoroly si navíc musíte při koupi tohoto softwaru dát pozor, zda je daná verze kompatibilní s vaším telefonem – s poslední verzí 5.0 totiž všechny přístroje nespolupracují. Program zvládá i další tradiční funkce, jako je zálohování a obnovování dat, kopírování dat do telefonu a podobně. Zajímavou funkcí je například schopnost vytvářet úpravou hudebních souborů vlastní vyzváněcí melodie, které posléze můžete nahrávat do telefonu. Platit za Motorola Phone Tools ale nemá příliš smyslu, to si již raději pořiďte dále zmíněný program Mobil Edit.

Stránka Motorola Phone Tools

LG

I LG PC Suite, jak svůj synchronizační software nazývá druhý korejský výrobce, nabízí vcelku standardní funkce. Jen je funkcionalita programu trochu ořezaná – synchronizovat se LG umí pouze s Outlookem a Outlookem Express, pomocí softwaru alespoň můžete upravovat kontakty přímo v telefonu.





Samozřejmostí je zálohování, kopírování souborů z a do telefonu nebo připojení k internetu. Dále můžete pracovat se SMS zprávami, Java aplikacemi a hudbou – hudební soubory můžete pomocí softwaru zkonvertovat do formátu vhodného pro mobil.

Trochu složitější je situace, pokud si chcete LG PC Suite stáhnout ze stránek výrobce. Tento program na webu prozatím samostatně nevisí a třeba ze stránek českého LG si musíte stáhnout celý balíček pro aktualizaci softwaru vašeho telefonu. To by nebyl takový problém, jenže potíž je v tom, že podporováno je jen několik přístrojů. LG přislíbilo, že v tomto směru zjedná nápravu.

Stahujte aktualizační nástroj LG



Microsoft

Synchronizovat zařízení s operačním systémem Windows Mobile můžete v současnosti dvěma způsoby. Tím starším je použití programu ActiveSync. Ti z vás, kdo ale mají Windows Vista, se již s tímto programem nepotkají – nové windows používají takzvané Windows Mobile Device Center, které ActiveSync plně nahrazuje. Co si budeme povídat, hlavní funkcí obou je především prostá synchronizace vašich PIM dat s Microsoft Outlookem, případně kontaktů s Outlook Express nebo kalendářem a adresářem ve Windows Vista.

Ostatní funkce jsou v těchto programech trochu podružné, ale na druhou stranu třeba do vnitřní paměti Windows Mobile přístroje se běžným způsobem nepodíváte, tyto programy vám to umožní. Stejně tak pomocí nich můžete kopírovat data z a na paměťovou kartu, protože mnohé Windows Mobile přístroje nepodporují funkci USB Mass Storage, a tak je ActiveSync nebo jeho obdoba ve Windows Vista nejjednodušším způsobem, jak se na paměťovku podívat.

Stahujte Microsoft Active Sync

Stahujte Microsoft Windows Mobile Device Center

Palm

Starý dobrý Palm Desktop je dnes již téměř součástí historie. Tento PIM program, určený pro synchronizaci přístrojů s Palm OS, již dnes tak často nepotkáte. I když s rostoucí oblibou Palm Centro na něj občas narazíte. Palm Desktop není žádný multimediální hráč, jako třeba Nokia PC Suite nebo Samsung PC Studio, program se soustředí především na práci s PIM daty. A tu zvládá velice dobře. Synchronizace u Palmu ale funguje trochu jinak – tím pravým synchronizačním softwarem je HotSync, ve kterém můžete určit, zda se má váš Palm synchronizovat s Palm Desktopem, nebo s Outlookem. Výhodou řešení Palmu je tak pouze fakt, že pokud za Outlook nechcete utrácet, máte zde relativně dobrou náhradu.

Stahujte Palm Desktop

Apple iTunes

Jedním z posledních přírůstků do rodiny synchronizačních softwarů jsou Apple iTunes, které jsou hlavním nástrojem pro práci s iPhonem. Zajímavé je, že iTunes mají velké množství odpůrců, ale to vlastně z jediného důvodu – jsou opravdu jedinou (oficiální) branou do světa iPhonu. Ve skutečnosti však jde o velmi kvalitní synchronizační software. Klade důraz především na práci s multimédii. Takové možnosti, jako mají iTunes, v tomto případě žádný jiný software nenabízí, zajímavé ale je, že jde o jeden z mála programů, který nenabízí konverzi hudby.





Apple v tomto případě sází především na svůj hudební obchod. Díky tomuto propojení si pak v iTunes můžete hudbu dokonale uspořádat a jakoby mávnutím kouzelného proutku takto uspořádanou hudbu přenést do telefonu. Můžete nastavovat priority, která hudba se přenášet má a která ne, samozřejmostí jsou pak pravidelné aktualizace knihovny při každém připojení telefonu. Co se synchronizace týče, opět můžete pracovat s obvyklými PIM daty, iTunes mají ale zajímavý výběr možnosti synchronizace – nechybí samozřejmě Outlook nebo Outlook Express či jeho obdoba, Kontakty ve Windows Vista, uživatele, kteří rádi uchovávají svá data on-line, potěší možnost synchronizace s Google Contacts a Yahoo! Adress Book.





Tuto možnost nabízí iTunes jako jediný software. Rovněž překvapí možnost přímé synchronizace e-mailů. V iTunes můžete spravovat i své podcasty a nainstalované programy. Pokud vám někde v softwaru chybí tlačítko na zálohování, vězte, že se telefon zálohuje automaticky. Pokud tak iPhone přeinstalujete novým softwarem nebo třeba rozbijete a pořídíte si nový, okamžitě budete mít dostupné na telefonu vše, tak jak to bylo předtím. Takovou schopností se může pochlubit snad jen Palm Desktop, respektive jeho synchronizační utilita HotSync.

Stahujte Apple iTunes

Mobil Edit

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje software dodávaný s vaším mobilním telefonem, můžete se obrátit na jeden z mála programů třetích stran – český MOBILedit. Ve verzi Lite jej můžete používat zdarma, ale dostanete poměrně omezenou sadu funkcí. Za plnou verzi zaplatíte podle počtu licencí a připojitelných telefonů – základní verze pro jeden telefon stojí 465 korun, verze pro neomezené množství připojitelných telefonů stojí 2 430 korun.





To není zrovna málo, a tak si musíte spočítat, zda se vám v tomto případě pohodlí jednoho synchronizačního programu třeba pro telefony několika značek vyplatí. Výhodou je, že v synchronizaci opravdu nebudete mít zmatek – všechny vaše telefony budou komunikovat přes jeden software. Ale pozor – MOBILedit zdaleka nepodporuje všechny mobilní telefony, a ačkoli výrobce tvrdí, že můžete svůj telefon zkusit připojit jako "obecný", ne vždy to funguje.





Navíc je uživatelské prostředí MOBILeditu určeno spíše pokročilým uživatelům – nejedná se o tak jednoduché a intuitivní grafické rozhraní jako mnohé tovární programy. Zato umožní třeba takové záležitosti jako stahování videa z internetu a jeho nahrávání do mobilu. Pomocí programu můžete také vytvářet vyzváněcí melodie. Trochu oklikou tak můžete i ripovat svá hudební CD.

Stahujte MOBILedit