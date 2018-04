Zachraňte kancelářskou krysu a hrajte další hry pro PDA zdarma

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Be The Last

Be The Last je jednoduchou hrou, ve které je vaším úkolem odpalovat bomby proti svému protihráči. Kdo odpálí bombu jako poslední - vyhrává.

Hru pro PocketPC zařízení můžete stahovat zdarma zde.

Golf Solitaire

Hra Golf Solitaire je variací solitairu. Tento sestává ze sedmi karetních řad a balíku, přičemž všechny karty je nutné přesunout na jednu hromadu.

Podrobná pravidla si můžete přečíst a stahovat hru zdarma zde.

Pocket Heroes 0.03 alpha

O hře Pocket Heroes jsme se na Palmare již zmiňovali. Nyní autoři vydali další verzi své tahové strategie, která opravuje mnoho chyb. Pokud tedy patříte mezi příznivce této gamesky, doporučujeme stažení aktuální verze.

Zdarma ji získáte zde.

PALM OS

Vexed

Vedex je logická hra se základním úkolem řešit jednoduché hádanky, obdařená pěknou grafikou a především extrémně vysokou hratelností.

V každém kole se nachází několik kamenů různého typu (každý typ je zastoupen nejméně dvakrát) a úkolem hráče je všechny tyto kameny z hracího pole odstranit.

Hru pro palmy stahujte zdarma zde.

Jumps

Jumps je jednoduchou hrou, ve které je vaším úkolem poslat tučňáka co nejdále. Toho docílíte nastavením ideální kombinací úhlu a rotace před odhozením.

Stahujte zdarma zde.

Version Quest

Version Quest je hrou z prostředí kanceláře. Vaším úkolem je pomoci Normanovi sestavit report pro svého nadřízeného, čemuž se ovšem snaží zabránit Normanovi kolegové.

Hru pro PPC i palmy stahujte zdarma zde.