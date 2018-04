Zachrání Linux operační systém Palm?

PalmOS je nejdéle používaným operačním systémem na kapesních počítačích typu PDA, ale také, díky dnes již neexistující firmě Handspring na chytrých telefonech. Přestože výrobce, firma Palm neustále uvádí nové typy zařízení ze své špičkové (Tungsten, Tréo) i uživatelské (Zire) řady, tyto přístroje zůstávají o poznání za svou konkurencí. Ta se již od palmů ani tak neliší po hardwarové stránce (stejné procesory, mnoho podobných komponent, sdílených čipů), jako jen operačním systémem. Aktuálním je Windows Mobile 2005, stále velmi rozšířením WM2003SE, 2003 a Pocket PC 2002. Nemá smysl vést další nekonečnou diskuzi nad tím, zda je pro některou konkrétní činnost lepší systém postavený na platformě PalmOS, nebo Microsoftu. Faktem je, že podle všeho je PalmOS, přesto, že má stále své fanoušky a je oblíben v některých průmyslových odvětvích odsouzen k pozvolnému odchodu na okraj zájmu.

Firma Palm Source, která v současnosti tento systém vyvíjí, před nedávnem ohlásila otevřeným dopisem svou snahu zapojit do práce nad svým systémem Linux. Přesněji, udělat z původního PalmOS 6 (Cobaltu) de facto něco jako nástavbu nad Linuxem, který by běžel na fyzické vrstvě zařízení. Následně se s několika dalšími společnostmi zapojila do konzorcia, které má Linux standardizovat v oblasti mobilních telefonů. Tam je nevyhlášeným králem systém postavený na platformě Symbian s úpravami v podání firmy Nokia, respektive Sony-Ericsson. Pomůže spolčení se PalmOS s Linuxem této, kdysi průkopnické a de facto monopolní platformě v návratu na výsluní zájmu a obrazovky většiny chytrých zařízení? Nebo způsobí její definitivní potopení pod temnou hladinu vod zapomnění?

Cimrmanův Krok Stranou

Když jsme vám nedávno přinesli článek spekulující o možné budoucnosti PalmOS, nebylo ještě o námluvách mezi jeho vývojáři a Linuxem ani zmínky. Nová generace PalmOS se jaksi zasekla ve vývoji a systém, který měl být veřejně k dispozici v nových zařízeních již několik let neopustil stádium emulátoru a vývojářských verzí. Ačkoliv se objevily obrázky několika přístrojů, které měly být OS6 vybaveny, nakonec se nekonaly a dokonce i úplně poslední PDA od Palmu jsou stále ještě vybavená verzí systému vycházející z předchozí generace 5. Ne, že by šlo o nějaký zásadní problém, OS5 je stále dobře použitelným a stabilním systémem, nicméně to jasně ukazuje, že proces vývoje jeho nástupce selhal.

Právě zmatkům s vývojem nové generace operačního systému jsou mimo jiné přisuzovány neúspěchy Palmu a jeho platformy jak při prodeji zařízení, tak i při licencování operačního systému dalším výrobcům. Palm se propadl z de facto jedničky na poli PDA na jednoho z výrobců, navíc s platformou, která se pomalu stává více a více menšinovou. Vůči dominantnímu postavení Windows Mobile je nyní na tom podobně, jako Linux na pracovních počítačích. Analogie je skoro dokonalá, jak co se týká ovládání (podobné, ale „mírně“ odlišné), tak stability (lepší), výkonnosti, bezpečnosti, návyků při používání. Připustíme-li, že pozice PalmOS se nyní v oblasti PDA podobá pozici pracovního Linuxu na PC (až na tu otevřenost), víme, proč se Palm Source rozhodlo s Linuxem spřáhnout a vybudovat systém, který evidentně nejsou schopni dokončit sami. PalmOS by se nyní měl stát vrstvou běžící na základech Linuxu. Přesněji, jak Palm Source ve svém dokumentu oficiálně prohlašuje, na linuxovém jádře a několika službách.

Mutant lepší originálu?

Linuxová PDA již existují. Nejsou sice tak rozšířená jako už několikrát zde zmíněné Windows Mobile nebo PalmOS zařízení, když vezmeme v úvahu všechny prodané a dosud pracující přístroje, nicméně se používají. Pracovní prostředí pro tato PDA (například Qtopia) si nezadá s Windows Mobile, nebo s PalmOS. Většímu rozšíření brání v prvé řadě otázka kompatibility programů, velký to problém nejen PDA, ale Linuxu vůbec, malá ochota výrobců na Linux přistupovat (ačkoliv se postupně zlepšuje), malá ochota zkušených uživatelů na něj přecházet a ne zcela vyjasněné licenční podmínky.

Kombinace Linuxu a OS6 – Cobalt by vyřešila první problém. Na takto vzniklém přístroji by totiž mohly fungovat současné aplikace pro PalmOS a pravděpodobně také některé, hovoří se o korektně napsaných (tipujeme tak 25%) programech pro starší generaci kapesních počítačů od Palmu. Zřejmě by se vyřešila i synchronizace s PC, u linuxových PDA rovněž ne právě dokonale fungující věc. Linuxový základ by Palm Source vytáhl z paty trn nefungujícího jádra systému a současně nabídl možnost rozšíření na prakticky libovolnou hardwarovou platformu. Tedy PDA postavené na libovolném procesoru (u OS5 menší problém než u starších verzí, ale stále problém), PDA libovolného vnitřního uspořádání.

Kdyby se to povedlo, mohl by PalmOS6/Linux být zase pánem kapesních přístrojů. Spojením nikdy neporozeného dítěte s nepříliš rozšířeným systémem by vznikl mutant s potenciálem ohromné úspěšnosti. Otázkou ale je, zda na trhu PDA zařízení pro něco takového ještě zbývá nějaké místo...

Windows jsou všude

Windows Mobile (PocketPC) od Microsoftu si prozatím prošly tři zásadní generace. Verze 2000 byla spíše úvodem do budoucích možností a představením několika málo vylepšení (obrazovka Dnes). WM 2002 byla stabilnější a masově se rozšířila, nicméně špatně podporovala některé, pro tehdejší budoucnost podstatné věci, jako jsou bezdrátové technologie. WM2003 tyto problémy řešily a jejich „druhé podání“ systém ještě o něco zdokonalilo. Zatím poslední výtvor, verze 2005 je opět malým krůčkem k dokonalosti, který je však učiněn správným směrem.

Přes svou současnou pokročilost platforma Microsoftu za PalmOS stále ještě v některých ohledech zaostává. O něco méně intuitivní a obtížnější je to se správou procesů, respektive běžících programů. Komplikovanější je, hlavně na přístrojích s menším rozlišením zadávání písma (byť nabízí více možností a lépe se konfiguruje). Některé aplikace, především nejpoužívanější PIM nástroje jsou u WM (a to je můj soukromý názor), sice více funkčně vybavené, ale celkově méně přívětivé, než jejich ekvivalenty v PalmOS. A tak bychom mohli pokračovat synchronizací, i když se hodně vylepšila, zálohováním, a dalšími vlastnostmi. Přesto jsou WM v současnosti nejprodávanější „kapesní“ platformou. Jednak proto, že mají oproti Palmu i své neopomenutelné výhody, jednak proto, že Microsoft je zkrátka lepší obchodník.

Má Palm šanci?

Spřažení vývoje PalmOS s osudy Linuxu, snaha o jeho standardizaci na mobilních telefonech a další aktivity Palm Source mohou ve výsledku skutečně vést k jeho vybřednutí z technologické krize způsobené nepovedeným vývojem OS6 – Cobalt. Dítko, které tak vznikne bude nepochybně technicky na výši. Obáváme se ale, že Microsoft už, nebo aspoň v dohledné době, nedohoní. Uživatelé si zvykli mít u PDA to, co mají na PC. Tedy různě vybavené přístroje různých výrobců a parametrů, ale se stejným systémem. S PalmOS mají, když to zjednodušíme, dnes několik levných přístrojů, pár drahých a jeden komunikátor. A to je málo a především škoda. Přesto si myslíme, že PalmOS ještě všechny své šance vrátit se naplno do hry o pomyslný PDA trůn neztratil. Uvidíme, jak se mu bude dařit.