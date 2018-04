Začalo letní textovkové šílenství s Eurotelem

Zákazníci předplacených služeb, kteří mají aktivovaný tarif Quatro Go, nemusí během léta sledovat, kolik SMS zpráv pošlou - každý den totiž již po páté odesláné zprávě další neplatí.

V posledních letech se SMS staly oblíbeným dorozumívacím prostředkem a zejména mladí lidé zasílání textových zpráv využívají velmi často. Uživatelé tarifu Go Quatro budou moci odeslat každý den libovolný počet zpráv, z kreditu se jim však odečte pouze cena za prvních pět SMS. Vzhledem k tomu, že ne všichni Go zákazníci využívají Quatro Go, budou mít možnost svůj tarif v tomto období dvakrát změnit.

Tato nabídka pro Quatro Go uživatele platí od 1. června do 31. srpna 2005. Mezi prvních pět zpráv se započítávají všechny SMS odeslané do všech sítí v ČR účtované za 3,70 Kč, zdarma jsou pak všechny SMS zprávy odesílané na mobilní telefony sítě Eurotel, s výjimkou Premium SMS, SMS na pevnou linku a SMS posílaných ze zahraničí.