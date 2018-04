Začala obchodní válka USA s Čínou o Wi-Fi

Jak jsme již informovali, Čína začne u Wi-Fi vyžadovat vlastní standard šifrování. Ať již k tomu vedly čínskou vládu jakékoli důvody, zahraniční dodavatelé musí uzavřít partnerstí s některou ze 24 autorizovaných čínských firem, aby mohli implementovat čínský standard číslo GB15629.11-2003 nazývaný WAPI (Wired Authentication and Privacy Infrastructure) do 1. června, na kdy je stanovena nejzazší lhůta pro dovážené čipy. Výrobci se bouří, obávají se o únik svého duševního vlastnictví.

Nejhlasitěji se projevoval výrobce čipů pro bezdrátové technologie Broadcom. Jeho generální ředitel nepokrytě hovoří o ohrožení know-how amerických firem a vyhrožuje, že do Číny nebude Broadcom čipy dodávat. Také šéf sdružení Wi-Fi Alliance Dennis Eaton tvrdí, že výrobci by měli zvážit dodávky do Číny po 1. červnu. Na druhou stranu Eaton potvrdil snahy amerických firem o dosažení kompromisu.

Pokračují jednání mezi vysoce postavenými manažery amerických dodavatelů řešení pro Wi-Fi s čínskou vládou. S Číňany na toto téma neformálně komunikuje i americká vláda. Esem v rukávě americké vlády přitom může být již dva roky trvající členství Číny ve světové obchodní organizaci. Čína dosud změnila dva tisíce zákonů a předpisů, které byly v rozporu se závazky Číny vyplývajícími z jejího členství.

Jednotná fronta amerických firem se mezitím začala tříštit. Americké firmy TI a Atheros ohlásily, že jejich produkty budou kompatibilní s WAPI. Ještě pozitivnějšího přijetí se WAPI dostalo na Tchaj-Wanu, kde s kontinantálními čínskými firmami začaly vyjednávat prakticky všechny zainteresované společnosti jako D-Link, CyberTan Technology či Global Sun Technology.

Není vyloučeno, že nakonec budou uzavřena partnerství čínských dodavatelů WAPI také s dalšími americkými firmami. Podobná partnerství se sdílením know-how by nebyla první ani poslední, v poslední době je uzavřel Siemens pro společný vývoj čínského standardu pro mobilní sítě třetí generace a americká firma 3Com se společností Huawei pro výrobu podnikových síťových směrovačů.