Začal další boj o ceny propojení

Mezi RadioMobilem s Eurotelem a Českým telekomunikačním úřadem se rozhořel boj o to, kolik bude stát volání z mobilního telefonu. Šéf ČTÚ David Stádník totiž navrhl snížení cen za propojení mezi mobilními sítěmi zhruba na polovinu současného stavu. Z deseti korun, které dnes průměrně zaplatí volající, jde zhruba sedmdesát procent - tedy sedm korun - do kapes provozovatele mobilní sítě. Telekomunikační úřad chce, aby to byly pouhé tři koruny.

Poplatky za propojení do mobilní sítě už před časem sám o sobě snížil Český Telecom a navrhl to i telekomunikačnímu úřadu. Nabídkou levnějších hovorů na mobily se Telecom snaží zastavit odliv zákazníků k mobilním telefonům. Smlouvu o propojení za nižší cenu už podepsal s Českým Mobilem. S Eurotelem a RadioMobilem zatím dohodu o propojení kvůli této ceně neuzavřel. Rozhodnout tedy musí telekomunikační úřad. "Již současný poplatek, který požaduje RadioMobil za propojení do své mobilní sítě, je nižší než obvyklá úroveň u ostatních evropských operátorů. Neexistují důvody, proč by tento poplatek měl být stanoven na polovině evropské úrovně," tvrdí generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler.

K ceně dospěl ČTÚ jednoduše. Vzal přiměřené náklady a zisk a ostatní výdaje do nich nepočítal. Tím úřadu z výpočtu ceny za propojení vypadly obchodní náklady, tedy i marketingové, z nichž Eurotel a RadioMobil dotují mobilní telefony. RadioMobil tvrdí, že pokud by přistoupil na nové ceny za propojení, musel by okamžitě přestat nabízet dotované telefony. Z nabídek mobilních operátorů by tak zmizely přístroje za korunu a podobně. Přitom původně v licenci poskytování telefonních přístrojů za zvýhodněnou cenu bylo podmínkou. Dotování cen mobilních telefonů však bylo podle úřadu v počátku myšleno jako impulz pro jejich větší rozšíření. Eurotel se zatím nechce podle svého mluvčího Jana Kučmáše veřejně vyjadřovat.

Zástupci obou firem si však celý týden podávají na telekomunikačním úřadě dveře. "Jednání pokračují a nebyla ukončena. Nepovažuji proto za vhodné a seriózní, aby se k průběhu jednání kdokoliv veřejně vyjadřoval," říká šéf ČTÚ David Stádník s tím, že rozhodnutí by mělo padnout v nejbližší dnech. Na odstranění dotovaných mobilních telefonů již nějaký čas pracuje také Evropská unie. Pro regulátory národních trhů zemí evropské patnáctky dokonce existuje pokyn, podle něhož mají začít bránit dotacím mobilních telefonů tak, aby do roku 2005 neexistovaly. Evropská unie totiž považuje přímé dotace mobilních telefonů pro trh za deformační.



***



Jaké podmínky navrhuje ČTÚ pro propojení do mobilních sítí



Uvažovaná průměrná cena za propojení do mobilní sítě 3 - 3,50 Kč

Současná průměrná cena za propojení do mobilní sítě 6,50 - 7 Kč



Uvažovaný přiměřený zisk za propojení 6% z vloženého kapitálu*

Současný přiměřený zisk za propojení není omezen



Do ceny propojení se nemají započítávat nálady na dotované telefony

V současné době se započítávají



Poznámka: * stejně jako u provozovatelů pevných linek