Zablokované mobily zamíří do zahraničí. Bazarníci už zkoumají možnosti

...jen částečně

Najít však takového partnera bude velmi problematické. Aby se totiž výměna vyplatila, je nutné uvážit náklady na dopravu. V úvahu tak připadají zejména sousední země, z nichž k nám ale každoročně zavítají statisíce turistů. A ti by se se základní deskou z Česka u nás zkrátka nedovolali. Problém by se tak pouze přelil z české kotliny do zahraničí, čehož se tamní bazarníci obávají.

Obchodníkům se však nabízí ještě jedno řešení, které se ale vyplatí jen u velmi drahých telefonů - spolupráce s nezávislými zahraničními servisy, které potřebnou výbavou pro přepsaní IMEI u moderních přístrojů disponují. Jde ale o operaci nákladnější než je výměna základní desky telefonu. Bez poštovného si zahraniční servisy účtují částky okolo 100 eur (cca 2700 korun).

Velké firmy nové opatření vítají

Velké firmy si však s tímto problémem hlavu nelámou. Za zády totiž mají již vypracované procesy, jak takové případy řešit. "Firma je pojištěná a případné pohledávky řešíme soudně," říká Daniel Dlouhý z Mobilpohotovosti. Nad změnou čísel IMEI tato společnost ani nepřemýšlí. "Nemáme to zapotřebí," dodává.

Novou službu navíc vítá a považuje ji za velkou výhodu pro lidi. "Oceňuji možnost ověření IMEI čísla na internetu, při výkupu telefonů tuto aplikaci budeme zcela jistě využívat i my," vysvětluje. Již nyní se snaží eliminovat nákup kradeného telefonu přirozenou selektivitou zákazníků. "K vykupovanému telefonu musí být vždy nabíječka a u některých zákazníků vyžadujeme kromě standardního čísla občanky či pasu i kupní doklady."

Podle zainteresovaných lidí nelze přesně určit počet kradených mobilů mezi nabídkami všech vykoupených mobilů. Pokud ale chybí především originální nabíječka a jedná se o poměrně nový mobil, je zhruba poloviční pravděpodobnost, že přístroj pochází z trestné činnosti.

I proto si na výkup telefonů začínají dávat pozor i malí obchodníci. "Je možné, že časem budou vykupovat jen telefony s dokladem původu, případně se za ty ostatní budou nabízet jen velmi malé částky," říká Matějka.

Pozor na malé bazary

Pokud se i přesto stane, že se do oběhu dostane kradený telefon, mají výhodu zákazníci větších společností. Malí bazarníci totiž vrací peníze až poté, co je dostanou zpět od toho, kdo telefon původně přinesl. "Je to běžná praxe," tvrdí Matějka s tím, že na právní servis majitelé běžných bazarů nemají prostředky.