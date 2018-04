Žabka s Ir(DA) pohledem

Modernější telefony a jiná zařízení, jako jsou organizéry, počítače do dlaně a jim podobné, jsou dnes standardně vybavena infračerveným komunikačním rozhraním. Díky této vlastnosti se například mobilní telefon spojí s počítačem do dlaně, či notebookem a jednoduchým způsobem bez zdlouhavé instalace a zapojování kabelů mohou tak spolu komunikovat.

Co ovšem dělat, když chceme mít podobné možnosti u pracovní stanice například v kanceláři? Máme různá zařízení s tímto portem, která synchronizujeme a komunikujeme s nimi pomocí sériového kabelu, ale pokaždé musíme přepojovat kabel pro ten který přístroj?

Proč bychom tedy nemohli využít jednotné komunikační rozhraní, kterým tyto přístroje disponují? Mnohé počítače nejsou bohužel vybaveny infračerveným portem a tak pro ně tato možnost do jisté míry odpadá. Řešením jsou ale infraporty, které se připojují na sériový port počítače a pak se kabelem vyvedou například na stůl nebo monitor a již hledají zařízení v jejich dosahu.

Jedním z produktů, které vám umožní připojit bezdrátově zařízení k PC je i IrDA port firmy MobileAction jehož označení je MA-600.

Tuto krabičku, která svým stojánkem připomíná žabku, lze připojit na sériový port počítače a dokonce s její pomocí lze ovládat i většinu mobilních telefonů. Tedy pouze pokud máte k dispozici potřebný software, který je kupodivu také součástí dodávky.

Produkt Handset Manager, jenž slouží právě k práci s mobilními telefony je rovněž dílem společnosti MobileAction a existuje ve verzích pro nejrozšířenější mobilní telefony (Nokia 61xx, Motorola L série (pozor, tím jsou myšleny verze iDEN!), Siemens S25, Nokia 8210, Nokia 8850, Nokia 7110 a další budou brzy následovat).

Handset Manager

Tento dodávaný software produkt vyvyšuje nad ostatní konkurenty nespecializované na komunikaci s telefony. Handset manager umožňuje pracovat s obsahem telefonu přímo z počítašev - lze tak psát a odesílat SMS zprávy i si je číst na obrazovce monitoru, lze také editovat i zálohovat telefonní seznam. U telefonů, které tuto funkci mají (Nokia, něco i Siemensy) je možné vytvářet nové vyzváněcí melodie, loga operátora či volajících skupin.

To je značná výhoda například pro majitele telefonu Nokia 7110, kteří dosud nemají firmou Nokia slíbený software PC-Suite. Přes Handset Manager si tak mohou zálohovat telefonní seznam včetně několika čísel pod jedním jménem, mohou si ale i importovat data z Outlook, Outlook Expres nebo Palmem. Lze také odesílat SMS zprávy s automaticky připojeným podpisem, lze je také odesílat ve formátu zvonění nebo grafiky na ostatní Nokia telefony.

Podobně se pracuje s ostatními telefony. Handset Manager využívá snad všehcny "fíčury", které tyto nové telefony nabízejí - a činí je dostupné přes infraport. Jistě, namítnete, že lze použít například 7110Explorer, ale ten musíte také koupit a není k němu infraport.

S pomocí MA-600 (obdobně, jako u jiných obdobných zařízení) není problém synchronizovat jak Palm V, 3, 3x, tak Psion kterékoliv série. Také umí pracovat s fotoaparáty Casio vybavenými infraportem.

Zařízení se instaluje do Windows 95/98 poměrně snadno. Bohužel jsou toto ovšem jediné podporované systémy. Ovladače pro jiné operační systémy bohužel firma sama nevyvinula.

Co je podivné je ale to, že nikde nejsou napsané informace o maximální přenosové rychlosti, kterou lze s tímto zařízením komunikovat s okolím. Ta je ale podle nastavení v ovladači stanovena na 115kbps. S tímto nastavením se ale mohou údajně objevit problémy při komunikaci s mobilními telefony a tak je doporučené nastavení 38.4kbps.

Fialové žabička se dvěmi diodami na hřbetě fungovala zatím stoprocentně a bez nějakých zádrhelů. Bohužel se ale stane, že při instalaci ovladačů pro nějaké zařízení, které potřebuje také COM port počítače, je IrDA zařízení deaktivováno a je nutné restartovat počítač. To je ale chyba Windows, jelikož již neumí vrátit komunikaci nazpět do původního režimu.

Diody na horní straně slouží k indikaci toho, co se právě s infraportem děje. Zelená dioda svítí, pokud je port připraven ke komunikaci. Zhasíná tedy pouze, když Windows resetují port (například při instalaci PsiWin a podobného SW) a nebo pokud je počítač restartován. Zelená dioda tedy značí jakýsi standby mód. Červená dioda svítí pouze tehdy, komunikuje-li přístroj se zařízením. Dle poblikávání červené diodky lze tedy odpozorovat, kdy se přenáší data a kdy se čeká na tol až data "dorazí" (například při použití mobilu jako modem pro připojení na internet).

Tento konkrétní výrobek se u nás ale zatím neprodává a jen tak prodávat asi nebude. Testovací kus k nám dorazil přímo od výrobce a pro uvedení MA-600 na náš trh je nutné, aby se dovozu ujal nějaký distributor. Například v Británii se toto zařížení prodává za 35 GPB, tedy cca. 2000 Kč

Jedna z věcí, která totiž řadí MobileAction před ostatní výrobky jiných firem je onen dodávaný software, který spolupracuje se spoustou typů mobilních telefonů.

Doplňující informace:

Produkt MA-600 u nás prodává firma Adicom CZ za 1.990 Kč bez DPH.