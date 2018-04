Zabít iPhone Googlu nedovolíme, říká šéf Applu

Zaměstnanecké setkání Applu se změnilo ve výčet chyb a špatných postupů konkurenčních firem. Šéf tohoto technologického giganta Steve Jobs nenechal na svých rivalech Google a Adobe nit suchou. Zatímco Google byl po dlouhou dobou jeho partnerem, nedávný vstup na trh mobilních telefonů ho poslal na druhý břeh.

Jedna z nejčastěji pokládaných otázek se týkala uvedení telefonu Nexus One. "Může operační systém Googlu a jeho nový telefon porazit iPhone?," zaznělo z publika a strhla se doslova lavina sebevědomých argumentů.

"Nemylte se, že Google dokáže zabít iPhone. My jim to nedovolíme," začal svou řeč Steve Jobs a pokračoval: "My jsme do businessu vyhledávačů nevstoupili. To oni expandovali do businessu mobilních telefonů."

Souboj Googlu a Applu Jobse rozohnil natolik, že se tématu nechtěl jen tak pustit. "Chci se vrátit k předchozí otázce a říct ještě jednu věc. Ta jejich "don't be evil' mantra (Google používá motto "nebuď zlý" jako pravidlo, podle kterého se mají všichni zaměstnanci řídit - pozn.red.), to je blbost!" Za tuto poznámku se dočkal velkolepého potlesku.

"Adobe má potenciál, jsou ale líní"

Google nebyl jediným terčem Steva Jobse, opřel se i do firmy Adobe. "Oni jsou líní. Mají potenciál dělat velmi zajímavé věci, ale odmítají to. Apple nepodporuje Flash, protože je hodně chybový. Kdykoliv spadne Mac, je to jen kvůli Flashi. Za pár let ho nikdo používat nebude, svět se přesune na HTML5."

Sebevědomí Jobsovi dozajista nechybí. Na druhou stranu je ale oprávněné. Apple za první fiskální čtvrtletí zvýšil svůj čistý zisk o padesát procent, v přepočtu na 62,1 miliardy korun. Značný podíl na tom má zájem zákazníků o mobilní telefon iPhone, kterého se za zmíněné období prodalo téměř devět milionů kusů.