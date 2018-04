Zabijácký robot roznáší zkázu, chcete být při tom?

Začneme od toho dobrého. Rozmanitost nepřátel je krásná věc. Není jich sice moc druhů, vlastně jenom čtyři. Díky faktu, že se objevují vždy jinde, působí jako pestrá armáda. Pravda, mohli by mít i nějaké ozvučení, ale to se u her na mobilní telefony moc nestává.



Špatný není ani příběh. Trošku tuctový, ale má i vlastní prvky. V kostce je to asi takto: Něco se pokazilo. Vy, jakožto voják NATO, dostáváte novou hračku v podobě obřího robota s názvem Raptor a máte za úkol potlačit problémy. Jak už to ve hrách tohoto typu bývá, postupem času dostáváte různá vylepšení pro svou zbraň a přídavný arzenál (rakety, laser, bomby atd.)

A nyní k tomu horšímu. Grafika na tom není tak zle, ale v žánru se nacházejí lepší, a do detailu propracovanější hry. Všechno, kromě vojáků, je trochu hranaté, a to nepočítám pozadí hry, které je jedním slovem odfláknuté. Les, který vypadá jako hromada sloupů a podobné nedodělky.

Zvuk jsem již zmínil, ale pouze v souvislosti s jednotkami. To co má být hudbou v pozadí je spíše pískáním, které vydávají první telefony místo melodií. A zvuk na způsob přijetí zprávy SMS při každém zabití. Raptor zjevně těží z toho, co je v telefonu.

Ale všechny problémy zmizí, když má hra dobrou hratelnost, nebo ne? Asi ano, ale tady hratelnost chybí, o to více jsou problémy viditelné. Hra má sice devět úrovní, ale zasloužila by jich o hodně víc. Ani ne tak pro to, že by byly extrémně dobré.

Spíš z toho důvodu, že neexistuje možnost uložit pozici jinak než na začátku levelu. Čtvrt hodiny se mořit s jednou částí, jenom abych mohl odejít a neztratit, co jsem získal, je až příliš drsný způsob, jak udržet hráče. Možná i proto se nepohrnete hned na další a raději si rozmyslíte, jestli ještě vůbec máte čas na hraní.

Doufám, že ke mně nezabloudila nějaká betaverze, ještě před testováním. Potom by se názor dal změnit, ale pokud tomu tak není, ruce pryč. Většina podobných her má trochu jiný princip.

V nich se totiž létá, z nedávné doby třeba Alien Attack FM. Možná byla tato odbočka špatná. Napodobit legendu jménem Metal Slug se totiž vůbec nepovedlo. Máte přebytek peněz? Sem s nimi.