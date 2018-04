iPhony už zlodějům nevoní, funkci proti krádeži vylepší i konkurence

Jak zabezpečit telefon Heslo jako základ Základní bezpečnostní poučkou je samozřejmě chránit telefon heslem. Postačí i obyčejný čtyřmístný PIN, toto zabezpečení používají všechny platformy. Další možnosti jsou tahy po obrazci na displeji, nově u některých telefonů třeba i otisky prstů, LG přišlo se zaheslováním telefonu pomocí série ťuknutí na displej. Android Pro možnost vzdáleného nalezení a vymazání telefonu je potřeba správně funkce aktivovat v menu telefonů. U Androidu je vhodné mít aktivní lokalizační služby (Nastavení – Umístění – Režim – Vysoká přesnost), samozřejmostí je aktivní datové připojení (mobilní či wi-fi). Na portálu google.com/android/devicemanager se pak uživatel může přihlásit svým účtem, kromě polohy zařízení jsou tu právě i možnosti k jeho prozvonění, uzamčení či vymazání. Pokud nemáte aktivní lokalizační služby, lze využít některou ze tří nabízených možností – pochopitelně pokud je telefon připojen k internetu. Windows Phone U Windows Phone funguje vše obdobně. Základní možnosti – tedy vymazání, zamknutí či prozvonění jsou aktivní vždy, v menu (Nastavení – Najít můj telefon) lze jen nastavit, že telefon bude polohu odesílat periodicky a že se k posílání příkazů mají používat push-notifikace. Puštěná data jsou opět samozřejmostí, aktivní služby zjišťování polohy pak opět umožní najít umístění telefonu na mapě. Pro využití některé z funkcí se stačí Microsoft ID (použitým v telefonu) přihlásit na portálu windowsphone.com. BlackBerry Zabezpečení na dálku nemůže chybět ani u telefonů BlackBerry. Ty kromě obvyklých možností nalezení telefonu na mapě, prozvonění, uzamčení či vymazání umožňuji ještě zobrazit na displeji telefonu zprávu – můžete tak třeba usnadnit vrácení telefonu případnému nálezci. Stačí se opět svým BlackBerry ID přihlásit na portále protect.blackberry.com. Funkce hlášení polohy se aktivuje v aplikaci BlackBerry Protect přímo v telefonu. Funkce funguje i na starších telefonech BlackBerry, ne jenom na těch s novým OS 10. iOS (iPhone) Apple pojmenoval svoji službu pro lokaci a deaktivaci iPhonů Find My iPhone. Od verze systému iOS 7 je součástí Find My iPhone funkce Activation Lock. Ta je automaticky aktivována po spuštění služby Find My iPhone. Activation Lock zlodějům velmi znesnadňuje používání či prodání ukradeného iPhonu. Activation Lock totiž požaduje pro vypnutí služby Find My iPhone odhlášení ze služby iCloud, vymazání telefonu a jeho novou aktivaci Apple ID, tedy uživatelské jméno a heslo. Pro spuštění služby Find My iPhone je nutné se přihlásit do služby iCloud pomocí Apple ID a mít zapnutou položku Hledat iPhone v menu telefonu Nastavení/iCloud/Hledat iPhone. Na stránce iCloud.com potom můžete sledovat svůj iPhone (nebo i více přístrojů s iOS nebo počítačů Mac) na mapě nebo nechat na ztraceném iPhonu zobrazit telefonní číslo, na kterém jste k zastižení, nebo zprávu a na dálku telefon zamknout. Také lze na dálku smazat všechna data uložená v telefonu a nechybí ani možnost přehrání zvuku – tedy prozvonění, který pomůže najít iPhone ztracený v blízkosti uživatele. Nechybí ani zobrazení stavu baterie ztraceného iPhonu. Díky bezplatné aplikaci Find My iPhone lze ztracený či ukradený iPhone stejně lokalizovat, zamknout nebo smazat na kterémkoliv dalším iPhonu či jiném přístroji se systémem iOS.