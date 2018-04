Zabezpečení PalmPilota

Aktivace se provádí jednoduše. Stačí na PalmPilotovi v oblasti Graffiti ikázat tužkou na tlačítko APLICATIONS, se zobrazenou šipkou.

Ze seznamu aplikací ukažte tužkou na ikonu Security.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou vpravo vedle popisku Password.

Pokud nemáte v PalmPilotovi zavedené heslo, objeví se vpravo vedle popisku, kam máte ukázat tužkou, "Unassigned" (heslo nezavedeno). Zobrazí se dialogové okno Password, ve kterém jste požádání o zadání hesla. Okno je ještě doplněno poznámkou, že toto heslo budete muset zadat pokud budete chtít zobrazit skryté záznamy.. Po zadání hesla ukažte tužkou na tlačítko OK. Jako u jiných diářů jste požádání z bezpečnostních důvodů o opětovné zadání hesla. Napište heslo ještě jednou a opět ukažte na OK.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou vpravo vedle popisku Password.

Mělo by tam být zobrazeno "Assigned" (heslo zavedeno).

Zobrazí se dialogové okno Password, ve kterém jste požádání o zadání současného platného hesla. Po zadání současného platného hesla ukažte tužkou na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Password, ve kterém jste požádání o zadání nového hesla. Opět musíte z bezpečnostních důvodů zadat heslo ještě jednou. Napište jej a opět ukažte na OK.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou vpravo vedle popisku Password.

Mělo by tam být zobrazeno "Assigned" (heslo zavedeno).

Zobrazí se dialogové okno Password, ve kterém jste požádání o zadání současného platného hesla. Po zadání současného platného hesla ukažte tužkou na tlačítko OK. Nyní ukažte tužkou na tlačítko Delete.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou vpravo vedle popisku Secret Records. Mělo by tam být černě zobrazeno "Show" (záznamy zobrazit) a bíle "Hide" (záznamy zkrýt). Ukažte tužkou na Hide. Zobrazí se dialogové okno Hide Records, ve kterém jste požádání o potvrzení skrytí záznamů. Ukažte na tlačítko Hide.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou vpravo vedle popisku Secret Records.

Mělo by tam být zobrazeno bíle "Show" (záznamy zobrazit) a černě "Hide" (záznamy zkrýt). Ukažte tužkou na Show. Zobrazí se dialogové okno Show Private Records, ve kterém jste požádání o zadání přístupového hesla. Po jeho zadání ukažte na tlačítko Show.

Po spuštění aplikace Security ukažte tužkou na tlačítko Turn Off & Lock Device. Zobrazí se dialogové okno System Lockout, ve kterém jste požádání o potvrzení svého rozhodnutí zamknou PalmPilota.

Ukažte na tlačítko Off & Lock.

Vstup do PalmPilota po zapomenutí hesla je možný pouze se ztrátou dat hardwarovým resetem.



Nevolte jednoduchá hesla.

Heslo nezapomeňte



Nespornou výhodou PalmPilota, stejně jako jiných diářů je zabezpečení dat proti náhodnému nebo i cílenému zneužití. Zabezpečení PalmPilota je dvojúrovňové:Tato první úroveň zabezpečení zajistí uživateli PalmPilota možnost skrýtí pouze některých záznamů v aplikacích. Jejich zobrazení je pak podmíněno zadáním hesla.V podstatě se jedná o to, že si uživatel může v jednotlivých aplikacích označit některé záznamy jako "Privátní". Samotným označením těchto záznamů jako "Privátních" však nedojde k jejich skrytí. Je nutno nejprve aktivovat bezpečnostní funkci, která schová označené záznamy. K ostatním záznamům se ale dostanete normálně.Trošku mi vadí, že dojde ke skrytí označených záznamů a to u všech aplikací naráz. Rovněž by se "šiklo" mít zabezpečené záznamy pomocí práv. Například mít tu možnost záznamy pouze číst, bez možnosti jejich změny. Pak například můžete PalmPilota svěřit sekretářce s vědomím, že nestrávíte celý další týden sháněním a doplňováním kontatů.Přes tyto moje dojmy však musím konstatovat, že se to i bez těchto funkcí dá vydržet.Druhou úrovní zabezpečení PalmPilota je jeho uzamčení. Tato funkce se aktivuje, pokud vypnete PalmPilota. Po jeho opětovném zapnutí jste nuceni zadat heslo, bez kterého se ke svým datům nedostanete. Na obrazovce se pouze zobrazí (pokud máte zadáno) text, který máte zadaný v Prefs Po zadání hesla se obrazovka aplikacezmění a vedle popiskyse objeví "Assigned".Při psaní hesla pomocí znaků graffiti se heslo normálně vypisuje na obrazovce. Dávejte prosím pozor, ať Vám někdo nekouká přes rameno. Pak však nechápu, proč jste PalmPilotem dotázáni o opětovné zadání hesla. U jiných systémů je to právě proto, že se heslo na obrazovce nevypisuje a tudíž by mohlo dojít k překlepu (u PalmPilota samozřejmě k přepisu).Při správném postupu se vrátíte zpět do základní obrazovky aplikacePři správném postupu se vrátíte zpět do základní obrazovky aplikace, obrazovka aplikacese změní a vedle popiskyse objeví "Unassigned".Pokud zapomenete heslo a máte v aplikacích skryté záznamy, pak dojde rovněž k vymazání skrytých záznamů. Pokud si však ještě před smazáním hesla data zálohujete přes HotSync na počítač a na heslo si najednou vzpomenete, opětovnou výměnou dat přes HotSync dostanete svá data zpět z PC na PalmPilota.Skrýt můžete všechny záznamy, které jste při jejich pořizování označili jako privátní. Samozřejmě jak už vyplynulo z předchozích řádků, je možnost zkrytí privátních záznamů podmíněna zadáním přístupového hesla,Při správném postupu se vrátíte zpět do základní obrazovky aplikacea označené záznamy se nebudou v jednotlivých aplikacích PalmPilota zobrazovat. Samozřejmě že nedošlo k jejich smazání, pouze ke skrytí.Při správném postupu se vrátíte zpět do základní obrazovky aplikacea označené záznamy se opět v jednotlivých aplikacích PalmPilota zobrazí.Při správném postupu se PalmPilot vypne. Po jeho opětovném zapnutí se na obrazovce se pouze zobrazí (pokud máte zadáno) text, který máte zadaný v Prefs a jste dotázáni na vstupní heslo, po jehož zadání máte přístup do PalmPilota volný.Na závěr jak jinak, než několik doporučení: