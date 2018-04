Data z téměř každého mobilu mají za pár sekund. Objeví i odstraněné SMS

O izraelské společnosti sídlící na předměstí Tel Avivu se mluvilo v březnu v souvislosti s tím, že její technologii použila americká FBI k tomu, aby se dostala do iPhonu jednoho z vrahů ze San Bernardina v Kalifornii (více čtěte zde). Další informace hovořily o tom, že je všechno jinak. Společnost sama o této kauze mlčí.

Cellebrite tvrdí, že může z telefonu získat celou řadu informací včetně lokalizace uživatele. Dokáže prý najít i takovou SMS zprávu, která byla odstraněna už před lety. Podmínkou je, že se k přístroji fyzicky připojí z vlastního zařízení.

„Existuje mnoho přístrojů, které jsme jako jediní na světě schopni odemknout,“ řekl jeden z ředitelů firmy Lior Ben-Perec. Jeho tvrzení si ověřil novinář agentury AFP, který zadal heslo do zcela nového telefonu a pořídil pár fotografií. Během několika sekund bylo heslo prolomeno a snímky se objevily na monitoru pirátského počítače s údaji o přesném místě a času jejich pořízení.

Laboratoř Cellebrite má 15 tisíc modelů mobilních telefonů a pořizuje si jich 150 až 200 za měsíc. Jakmile je nový telefon uveden do prodeje, ujme se ho výzkumný tým 250 lidí. Tým se pustí do závodu s časem, aby „stáhl jeho data, dekódoval je, standardizoval je, byl schopen je přečíst, analyzovat a nakonec dodat“. To může trvat několik dnů až měsíců.

Telefony iPhone představují zvláštní překážku, protože společnost Apple na rozdíl od jiných výrobců své telefony vyrábí sama, od hardwaru po software, řekl odborný asistent informatiky a síťové bezpečnosti na státní univerzitě v Dakotě Wang Yong.

Lior Ben-Perec však tvrdí, že žádný mobilní telefon na trhu není v bezpečí. „Je pravda, že je to stále obtížnější, složitější, ale stále se nám to daří i na nejnovějších zařízeních a nejnovějších provozních systémech,“ řekl.

Společnost poskytuje služby po celém světě.Smlouvy má ve stovce zemí, a to včetně státních institucí, ale stále častěji je uzavírá i se soukromými firmami. Může se pochlubit meziročním nárůstem obratu celosvětově o 15 procent, v Asii dokonce o mnohem více. Tato aktivita vyvolává obavy zejména u skupin bojujících za lidská práva kvůli riziku, že technologie skončí v nesprávných rukou, jako jsou například diktátorské režimy.

„Vezměte si jakýkoliv režim na světě. Dá se zabránit tomu, aby převrátil lidi v autě?“ řekl Ben-Perec. „V tomto případě nelze vinit výrobce automobilů,“ dodal. Právní ředitelka nevládní organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch v Izraeli Sari Bašiová považuje toto srovnání za zavádějící, protože automobily jsou sériově vyráběné.

„Naopak smlouva o sledování je trochu jiná. Máte malý počet zákazníků a můžete klást dotazy nebo požadovat závazky, že tato technologie nebude sloužit tomu či onomu,“ upozornila.

Bašiová tvrdí, že všechny společnosti mají zodpovědnost za zajištění toho, aby jejich činnost nepřispívala k závažnému porušování lidských práv nebo z něho netěžila.