Zabavil dceři mobil, exmanželka ho nechala zatknout

Když v roce 2013 Ronald Jackson ze státu Texas v USA zabavil své dceři mobil za psaní neslušných SMS, netušil, jak velkou bude mít jeho jednání dohru. Jeho bývalá manželka se o tom dozvěděla a neváhala na něj poslat svého současného přítele, který pracoval jako policista na místní stanici. Chtěla, aby mobil dceři vrátil.

„Dělal jsem to, co by udělal každý rodič. Když vaše dítě něco provede, poučíte ho, že se to nedělá, a potrestáte tak, aby vědělo, že to příště nemá udělat znova,“ hájil svoje jednání otec. Když jej však navštívila policejní hlídka, odmítl mobil vydat, a proto skončil v poutech a vzápětí se ocitl ve vazbě. Ven se dostal až po složení kauce ve výši 1 500 dolarů.

„Odmítal jsem tomu uvěřit. Proč někoho zatýkají kvůli takové věci? Nemají policisté lepší věci na práci? Nedějí se ve městě závažnější zločiny než zabavený telefon?“ komentoval tehdy Ronald Jackson své zatčení.

Tím se ovšem situace nevyřešila. V loňském roce se případ opět pokusila jeho bývalá manželka otevřít a podala na něj žalobu za krádež. Případ se tak protáhl až do letošního ledna, kdy konečně soud v Dallas County rozhodl o definitivní nevině kvůli nedostatku důkazů. Exmanželka měla námitky, že pokud by jednoduše telefon dceři vrátil, k soudu by celý případ nedala. Soud však rozhodl, že zabavený telefon si otec může nechat.