Za změnu IMEI na pět let do vězení

Zákon o přeprogramování mobilních telefonů, o němž jako první informoval londýnský deník The Times, je považován za klíčovou součást nové strategie boje se zloději telefonů, jejichž aktivity dosáhly nebývalých rozměrů. Změřeno statistickými údaji, „mobilní pouliční kriminalita“ ve Velké Británii zaznamenala meziroční nárůst z osmi na 28 procent. V Londýně dokonce krádeže mobilních telefonů představují polovinu všech zločinů spáchaných na ulici. V praxi to znamená, že každou minutu přijde jeden Brit o svůj mobil a že ročně je na Albionu ukradeno více než půl milionu mobilů. Zatímco vláda na základě policejních hlášení odhaduje, že vloni to bylo kolem 700 tisíc zcizených přístrojů, průzkum firmy Continental Research dospěl k ještě většímu množství – milion tři sta tisíc.

„Neexistuje totiž žádný legitimní důvod, proč by se IMEI mělo přepisovat. Ti, kteří to dělají, si zaslouží trest, protože podporují zloděje mobilů v jejich aktivitách,“ uvedl k návrhu zákona britský ministr vnitra John Denham. Smyslem zákona je vytvořit takové právní prostředí, aby to zloději mobilů neměli tak jednoduché jako dosud a aby nemohli ukradené mobily tak jednoduše zpeněžit. „Dosud byly kradené telefony pro lupiče rychlými penězi,“ vysvětluje Tim Goldwin z londýnské policie. Když bude trestným činem i změna IMEI, výrazně to sníží hodnotu ukradených mobilů. A o to právě jde.

Zákon sám však nic nezmůže. Proto jsou součástí nové vládní strategie i další opatření. Na ministerstvu vnitra vznikl v lednu speciální řídící výbor, který se zabývá krádežemi mobilů. Ministerstvo také zintenzívnilo již probíhající kampaň, která šíří osvětu mezi uživateli mobilů. Poznamenejte si IMEI! Zaregistrujte si toto číslo u svého operátora! V případě krádeže to okamžitě nahlaste policii a operátorovi! Snažte se netelefonovat na veřejnosti, pokud musíte, všímejte si svého okolí! Ale ani osvícené chování mobilních telefonistů nestačí.

Polovina z britských operátorů, přesněji dvě nejstarší sítě - O2 a Vodafone, totiž zatím neumožňuje zákazníkům zaregistrovat si své IMEI. Přestože to pro zmíněné firmy představovalo jisté náklady, kterým se původně chtěly vyhnout, vyslyší nyní konečně naléhání vlády a nejpozději do konce letošího léta umožní registraci také svým zákazníkům (v ČR umožňuje Eurotel, ostatní operátoři se „plánují letos připojit“).

Stranou tažení proti zlodějům však nezůstává ani britská justice – letos v lednu poslal soud v londýnské Old Bailey dva zlodějíčky za mříže na dosud bezprecedentních pět let! Soudce Lord Woolf prohlásil v médiích, že zloději mobilů musejí počítat s tím, že budou „přísně potrestáni“ a že je čeká vazba. Všeobecně se má za to, že i tento signál bude působit jako odstrašující příklad. Na tahu jsou nyní britští zákonodárci. Na dotaz reportéra BBC vyjádřil v této souvislosti mluvčí vlády naději, že by návrh zákona mohl být schválen ještě během probíhajícího zasedání parlamentu, nejpozději po letních parlamentních prázdninách.

Jack Wraith, výkonný tajemník Mobile Industry Crime Action Forum (Akční fórum mobilního průmyslu proti zločinu) sice návrh zákona přivítal, avšak s neskrývanou skepsí konstatoval, že zákon sice nesníží množství loupežných přepadení, ale přiblíží hodnotu ukradených mobilů nule. „Když vám někdo ukradne peněženku, přece vám nenechá mobil, abyste mohli zavolat na policii,“ poznamenal. Wraith také připomněl, že výrobci pod tlakem veřejnosti přikročili k tomu, že nové telefony už budou mít nepřepsatelné IMEI. Změna čísla je nyní otázkou chvilky – stačí propojit mobil s počítačem a spustit utilitku, která IMEI přepíše. Program buď změní poslední dvojčíslí, anebo vygeneruje celou novou číselnou kombinaci. I s propojovacím kabelem se dá v Británii sehnat za nějakých padesát liber…

Wraithova jistá skepse k novému zákonu není jedinou výhradou k vládnímu tažení. Zpochybnil totiž i vládní zprávu o krádežích mobilů, respektive množství ukradených přístrojů. Z průzkumu, který podniklo výše zmíněné Akční fórum, vyšlo najevo, že více než dvacet procent krádeží mobilních telefonů nahlášených policii představovaly pojišťovací podvody. Deník The Independent referoval o kuriózním případu, kdy jistý zákazník dokonce volal svému operátorovi z telefonu, o němž v té chvíli tvrdil, že mu byl ukraden… Podobnou lahůdkou je podle listu i další údaj - britská policie měla nahlášeno více ukradených Nokií 8210, než kolik jich bylo vyrobeno.

Otázkou proto zůstává, nakolik věrohodné jsou další statistické údaje z výše zmíněného průzkumu firmy Continental Research. Průzkum, podniknutý na vzorku dvou tisíc respondentů, totiž také tvrdí, že Britové ročně rozbijí 600 000 mobilů pádem na zem, 400 tisíc telefonů jim spadne do nějakého nápoje a dvakrát menší množství přístrojů skončí nedobrovolně v pračce. Koupit si nový přístroj v horizontu jednoho roku plánuje jen jeden z deseti Britů, jenže kvůli všem těm nehodám, ztrátám a krádežím mobilů mají prodejci telefonů o zisky postaráno.

Podobná právní úprava by v České republice zamotala hlavu nejednomu podnikateli v oblasti mobilních telefonů. Vždyť změna IMEI je mnohdy součástí i nevinného odblokování telefonu.