Za volání mobilem dáváme operátorům miliardy

To potvrzuje předpoklad, že růst na mobilním trhu bude pokračovat navzdory vyšší než stoprocentní penetraci,“ říká analytik Wood&Company Tibor Bokor.

Investice se tak dnes už zahraničním vlastníkům všech tří mobilních operátorů úspěšně vrací. Britskému Vodafonu domácí nejmenší Oskar dělá radost největším příjmem na zákazníka, který navíc na rozdíl od jeho konkurentů roste.

Eurotel, který zase patří do rodiny španělské Telefoniky, si udržuje prvenství v tržbách. S více než dvaadvaceti miliardami korun výrazně přispívá ke skoro pětimiliardovému zisku celé skupiny Českého Telecomu, kam patří.

Boj o nové zákazníky stále pokračuje

Německému gigantu Deutsche Telekom se český růžový operátor snaží odvděčit největším počtem zákazníků na tuzemském trhu. V posledních třech měsících firma získala 90 tisíc nových duší a upevnila tak první pozici na trhu se 4,55 milionu zákazníky.

Největší rival Eurotel přilákal od července do září 70 tisíc klientů a jejich celkový počet stoupl o dvě procenta na 4,49 milionu. Eurotel byl co do počtu zákazníků jedničkou na trhu do poloviny letošního roku, kdy sjednotil metodiku jejich vykazování s ostatními operátory a údaj o počtu aktivních uživatelů o několik set tisíc poklesl. Do konce září získal více lidí i nejmladší Oskar, jehož kampani uvěřilo přes 87 tisíc lidí.



Počty nových zákazníků za minulé čtvrtletí a celký počet zákazníků jednotlivých operátoru v tisících.

Vydělají i sítě třetí generace?

Už nejen z telefonování, ale i na připojení k internetu chtějí operátoři vydělávat. Oskarovi Vodafone uvolnil pro příští rok desítky miliard korun na výstavbu sítě třetí generace.

T-Mobile a Eurotel už na nich vydělávají. „Stále více se prosazuje zájem o využívání především datových služeb. Jejich podíl na celkových příjmech na jednoho zákazníka se zvýšil na 22 procent,“ uvedl mluvčí T-Mobilu Jiří Hájek. Eurotel na vysokorychlostní připojení přilákal 54 tisíc zákazníků a na celkových příjmech se tržby z přenesených dat podílely 15 procenty. Toto číslo je ovšem zavádějící, protože operátoři si do výnosů z datových služen počítají i SMS a podíl skutečně datových služeb odmítají přiznat.