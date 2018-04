Za tři stovky můžete mít lepší Nokii 7110

Nokia 7110 je rozhodně kontroverzní telefon. Nejdříve byla netrpělivě očekávaná, a když přišla, byla zatracovaná pro svoji relativní nedotaženost. Nicméně od té doby uplynul přibližně jeden rok a Nokia mezitím uvolnila několik nových verzí firmware, které postupně odstraňují jednotlivé chyby a nelogičnosti a vylepšují stávající funkce.

Poslední aktuální verzí firmware je 5.00. Nahrát si ji můžete relativně kdekoliv, nejbezpečnější ale bude navštívit některý z autorizovaných servisů. Pokud máte svůj mobil v záruce, nahrají vám poslední verzi firmwaru zdarma. Jestliže už záruka na váš mobil vypršela, potom zaplatíte za tuto operaci přibližně tři až pět set korun. Nahrání firmware se provádí na počkání.

Rychlejší, stabilnější, s více textovkami

Zatímco dříve se Nokii 7110 vytýkala nestabilita, především při wapování, dnes tyto kritické hlasy postupně mizí. Byť za stabilní se označují již starší verze firmware, ještě dále jdou verze 4.94 a 5.00. Po jejich nahrání totiž zjistíte, že wapové funkce Nokie 7110 jsou shodné s Nokií 6210. Tedy v menu naleznete stejné položky, stejně se pracuje s funkcemi. Stejně tak při wapování 7110 s novým firmwarem zamrzne jen velmi výjimečně (dle zkušeností uživatelů a servisních středisek).

Vylepšeny jsou i ostatní funkce, ale nejdůležitější je rozšíření paměti telefonu pro textovky - ze stávajících 50 na 150. Vedle toho se dají textovky ukládat ještě na SIM kartu. Netušíme, jak se to vývojářům Nokie povedlo, ale zřejmě optimalizovali kód firmware. Tomu by odpovídaly i praktické zkušenosti - Nokia 7110 je údajně s posledními dvěma verzemi firmware nejen stabilnější, ale i rychlejší. A tyto všechny změny snad už stojí za to, abyste se svojí Nokií navštívili autorizovaný servis.