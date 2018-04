Za telefonování můžeme ušetřit nejméně deset miliard korun

Šéf Českého telekomunikačního úřadu David Stádník by měl dnes vydat cenové rozhodnutí, kterým se stanoví maximální výše propojovacích poplatků za hovory do mobilních sítí. Propojovací poplatky si vzájemně platí operátoři za každý hovor mezi sítěmi. Tato částka tvoří poměrně velký díl minutové ceny pro koncové zákazníky. V důsledku toto rozhodnutí může telefonujícím ušetřit nejméně deset miliard korun ročně, které až dosud museli zaplatit telefonním společnostem. Každý telefonující by tak mohl každý rok ušetřit okolo 2500 korun.

Efektivní operátor nepotřebuje více než tři koruny

V současnosti se propojovací poplatek za hovor do mobilní sítě pohybuje v rozmezí 6,50 až 7,15 koruny. Výjimku tvoří Český Mobil, který jiným operátorům účtuje za hovor do sítě Oskar pouhé tři koruny. Podle analýz provozovatelů pevných sítí znamená každá koruna, o kterou se sníží propojovací poplatek, menší platbu Eurotelu o 1,5 miliardy a RadioMobilu o 1 miliardu korun za rok. Při propojovacím poplatku ve výši tří korun by tak oba mobilní operátoři inkasovali nejméně o deset miliard korun ročně méně (4 x 2,5 mld.). O tuto částku by pak měli platit méně uživatelé pevných i mobilních telefonů. Jejich operátoři by jim totiž museli vzhledem k poklesu propojovacích poplatků snížit koncové ceny.

Hovor v mobilní a mezi pevnou a mobilní sítí.

Oba dominantní mobilní operátoři, Eurotel i RadioMobil, tvrdí, že optimální cena za propojení hovorů se pohybuje na úrovni pěti korun za minutu. „Propojovací poplatky vystihují naše náklady včetně výdajů na výstavbu a údržbu sítě,“ prohlásil mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. „Podle našich výpočtů je cena za propojení u efektivního operátora pod třemi korunami,“ oponuje Igor Přerovský z Českého Mobilu. Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš ale tvrdí, že například Eurotel investoval do rozvoje sítě GSM výrazně více prostředků než Český Mobil a má tak i vyšší provozní náklady. Karla Stephens, výkonná viceprezidentka Českého Mobilu, má však jiné vysvětlení pro vysoké poplatky požadované konkurenty: „Vyšších propojovacích poplatků se dožadují proto, aby zákazníci byli nuceni platit za jejich neefektivnost. Zároveň tím i omlouvají své předražené ceny účtované jejich zákazníkům za volání do konkurenční mobilní sítě.“

Klesnou ceny za propojení ještě více?

Pokles propojovacích poplatků by se však neměl zastavit na třech korunách. „Již nyní by mohla být propojovací cena nižší než tři koruny,“ prohlásil Přerovský. Obdobný názor na výši poplatků má Asociace provozovatelů veřejných telefonních sítí (APVTS). „Po zkoumání a propočtech asociace se tato hodnota pohybuje v reálné úrovni kolem tří korun za minutu,“ uvedl její předseda Svatoslav Novák. Operátoři Aliatel a GTS, kteří podali na postup Eurotelu a RadioMobilu při jednání o poplatcích stížnost k ČTÚ, dospěli ve svých výpočtech k částce 1,21 koruny.

Při sporech o výši poplatků se často argumentuje i srovnáním se zeměmi Evropské unie. „Již současný poplatek, který požaduje RadioMobil za propojení do své mobilní sítě, je nižší než obvyklá úroveň u ostatních evropských operátorů. Neexistují důvody, proč by tento poplatek měl být stanoven na polovině evropské úrovně,“ prohlásil generální ředitel RadioMobilu Roland Mahler. Mezi šestnácti evropskými zeměmi (členové unie a Švýcarsko) je sedm zemí, kde je propojovací poplatek ve špičce vyšší (za referenční bereme 6,50 koruny za minutu), přičemž ve třech z nich se pohybuje v rozmezí 6,50 až 7 korun. Méně než tři koruny za minutu se platí pouze v Norsku. Při srovnání poplatku mimo špičku (u nás se časové pásmo nerozlišuje) jsou v Evropě pouze dva státy s dražšími poplatky (Řecko, Portugalsko) a pět států s propojovacím poplatkem nižším než tři koruny. Extrémem je Velká Británie, kde jiní operátoři platí BT Cellnetu mimo špičku pouze 60 haléřů za minutu.

Propojovací poplatky v zemích Evropské unie (+ Švýcarsko)

Špička Mimo špičku Země Operátor s významným podílem na trhu sestavovací popl. cena za minutu sestavovací popl. cena za minutu Rakousko všichni mimo tele.ring - Kč 4,58 Kč - Kč 4,58 Kč Belgie Proximus 1,40 Kč 5,15 Kč 1,40 Kč 3,62 Kč Česká republika Eurotel - Kč 7,14 Kč - Kč 7,14 Kč Dánsko TD mobile 0,33 Kč 5,31 Kč 0,33 Kč 2,66 Kč Francie FT Mobiles - Kč 6,58 Kč 3,26 Kč 3,32 Kč Německo T-Mobile, Vodafone - Kč 4,65 Kč - Kč 4,65 Kč Řecko Cosmote - Kč 8,07 Kč - Kč 8,07 Kč Irsko všichni - Kč 5,88 Kč - Kč 2,96 Kč Itálie TIM - Kč 7,11 Kč - Kč 4,28 Kč Lucembursko LuxGSM - Kč 4,45 Kč - Kč 3,72 Kč Nizozemí KPN Mobile 0,96 Kč 6,05 Kč 0,96 Kč 2,37 Kč Norsko Telenor Mobile 0,83 Kč 2,86 Kč 0,83 Kč 2,86 Kč Portugalsko všichni - Kč 7,97 Kč - Kč 7,97 Kč Španělsko všichni - Kč 6,88 Kč - Kč 3,79 Kč Švédsko všichni - Kč 3,49 Kč - Kč 3,49 Kč Švýcarsko Swisscom Mobile 1,38 Kč 8,65 Kč 0,93 Kč 5,75 Kč Velká Británie BT Cellnet - Kč 6,58 Kč - Kč 0,60 Kč

Národní regulátor již rozhodl v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Francie, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie

Do konce roku se očekává rozhodnutí regulátora v těchto zemích: Itálie, Švýcarsko

Částky jsou přepočítány z euro podle kurzu 33,215 Kč/1 €.

Na začátku roku se propojovací poplatky v evropských zemích pohybovaly na přibližně dvojnásobné úrovni oproti současnosti. Při použití benchmarkové (srovnávací) metody propojovacích poplatků – kterou doporučuje Evropská komise členským zemím – se budou poplatky dále snižovat. Benchmarky totiž při výpočtu berou v úvahu tři nejnižší hodnoty ze zemí Evropské unie. Čeští i evropští pevní operátoři se snaží prosadit metodu LRIC – ta totiž stlačí poplatky na ještě nižší úroveň.

Z vysokých poplatků mají operátoři také vysoké zisky

Důvodem, proč se velcí mobilní operátoři brání snížení propojovacích poplatků, je obava ze snížení zisku a snaha znevýhodnit konkurenci (viz dále). Z poplatků totiž doplácejí na některé ceny a služby pro zákazníky. To odmítají zástupci pevných operátorů. „Není pro nás akceptovatelné, aby nepřiměřené propojovací ceny mobilní operátor používal na dotování telefonů a dalších poskytovaných služeb,“ prohlásil marketingový ředitel GTS David Duroň. Dotované telefony používá RadioMobil jako jeden z argumentů pro vyšší propojovací poplatek. „K nabídce dotovaných telefonů nás zavazovala licence od Českého telekomunikačnímu úřadu,“ říká Jiří Hájek. Přiznává ale, že platnost této podmínky pro RadioMobil už vypršela.

Martin Klocperk z RadioMobilu na zářijovém setkání s novináři prohlásil, že z vysokých propojovacích poplatků za hovory z pevných do mobilních sítí jeho společnost dotuje ceny telefonů, nízké hovorné pro vlastní zákazníky a marketingové kampaně. To pevní operátoři striktně odmítají. „Propojovací poplatky účtované mobilními operátory za spojení do pevných sítí a naopak jsou prostě nemravné,“ prohlásil již v květnu generální ředitel GTS (a místopředseda APVTS) Milan Rusnák.

Pevné operátory nejvíce dráždí skutečnost, že ceny za hovory v mobilních sítích jsou nyní nižší než propojovací poplatky. Mobilní operátoři to vysvětlují tím, že samotná cena za hovor v mobilní síti je součástí celého programu služeb, kdy část nákladů zákazník zaplatí ve formě měsíčního poplatku. Podobná praxe ovšem funguje i v pevných telekomunikacích. Například Český Telecom přiznává, že měsíční poplatek, který zákazníci platí, plně nepokrývá náklady a ty jsou proto dotovány z jiných příjmů (minutové ceny, propojovací poplatky).

Propojovací poplatky jsou v rozpočtu operátora poměrně výraznou položkou, a to zvláště u operátorů začínajících. U těch totiž převažují odchozí hovory nad příchozími, což s sebou nese povinnost platit jiným operátorům. Proto jsou vysoké propojovací poplatky účinným způsobem, jak zablokovat novou, agresivní konkurenci. Nové společnosti (podobně jako u nás Český Mobil) konkurují zpočátku jenom nízkými cenami za volání. Když je ale minutové hovorné pro zákazníky nižší, než kolik zaplatí operátor za propojovací poplatek, dostává se operátor do ztráty. Proto také Český Mobil jako jediný český mobilní operátor bojuje za nízké propojovací poplatky – snížil by tak svoje náklady.

Předseda Stádník může rozhodnout ve prospěch zákazníků

Šéf Českého telekomunikačního úřadu je v současnosti pod velkým tlakem. Rozhodnutí o výši propojovacích poplatků se časově sešlo s vyhlášením aukce licencí UMTS – o podmínkách dnes bude rozhodovat česká vláda (o souvislostech mezi propojovacími poplatky a ceně za licenci UMTS píšeme v jiném článku). Očekávané cenové rozhodnutí tak může ovlivnit české telekomunikace na několik let dopředu. Nezbývá nám tedy než počkat, jestli se David Stádník rozhodne ve prospěch zákazníků, jak s oblibou svá rozhodnutí komentuje, nebo ustoupí zákulisním tlakům a podpoří záměry vlády, tedy velký zisk z prodeje licencí na UMTS a pokřivení telekomunikačního trhu v zájmu výhodné privatizace Českého Telecomu.