Za tajemstvím baterií

Vliv vysoké a nízké impedance akumulátoru na zatížení Nízká impedance Normální akumulátor Obr. 3: Akumulátor s nízkou impedancí. Akumulátor s nízkou impedancí má neomezený průtok proudu a vydává veškerou dostupnou energii Vysoká impedance Vadný akumulátor Obr. 4: Akumulátor s vysokou impedancí. Akumulátor s vysokou impedancí nemůže kvůli zúženému průchodu dodávat proud ve velkých dávkách a předčasně vypíná připojené zařízení

Vysoká impedance Vnitřní odpor známý i jako impedance je "vrátným" akumulátoru, který do značné míry určuje jeho výkon i provozní životnost. Vysoká impedance přiškrcuje tok energie z akumulátoru do napájeného zařízení. Na obrázcích 3 a 4 je zobrazen simulovaný případ nízké a vysoké impedance. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne a spustí indikátor "low battery". I když akumulátor může mít ještě dostatečnou kapacitu, zařízení se odpojí a zbývající energie zůstane nedostupná. NiCd akumulátory mají ze všech komerčních akumulátorových systémům nejnižší impedanci a jsou schopny dodávat energii i po 1000 cyklech. Ve srovnání s nimi NiHM akumulátory začínají s vyšší impedancí, jejíž hodnoty se po 300 - 400 cyklech dále zvyšují. Li-ion nabízí o něco lepší impedanční charakteristiku než NiMH, která ale není tak dobrá jako v případě NiCd. U Lithium-iontových akumulátorů nepřispívá ke zvyšování impedance používání, ale stárnutí. Jejich běžná životnost je dva roky bez ohledu na to, zda jsou používány či nikoliv. Udržování akumulátoru na nízké impedanci je důležité obzvláště u digitálních mobilních telefonů a přístrojů vyžadujících velký nárazový proud. Pokud akumulátory na bázi niklu řádně neudržujete, může se jejich impedance drasticky zvýšit. U NiCd akumulátorů byla zaznamenána impedance i dvakrát vyšší než je standard. Po použití analyzéru C7000 a aplikování obnovovacího cyklu se ale hodnoty vrátily do normálu. Má se zato, že proces obnovení očistí desky článku od nežádoucích krystalických formací, což obnoví řádný průtok proudu.