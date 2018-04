Za svůj dosavadní život jsem zažil již mnohem lepší dny, než jsou ty poslední. Zřejmě proto, abych si to tak nebral, mě včera počastovala svou pozorností dvojice městských strážníků. Vycházel jsem v tu chvíli z vestibulu metra na Karlově náměstí a do odpadního roštu odhodil nedopalek cigarety, což bdělému strážníkovi neušlo. I vyčkali mého příjezdu nad eskalátorem a otázali se, zda si uvědomuji prohřešek. V tu chvíli mi došlo, že v podchodech se nemá kouřit, což mě, spěchajícího, nenapadlo. I snažil jsem se vést rozhovor v tomto duchu - ano, vím, že se to nesmí, jen jsem si to neuvědomil. A nakonec, nedopalek putoval do míst k tomu určeným, tak snad...Mýlka! Strážník si opsal mé doklady a zeptal se, zda uznávám přestupek. Odvětil jsem, že ano, ovšem s pokutou, kterou se mi chystal udělit, že nesouhlasím. Nedohodli jsme se a budu předvolán na obvodní úřad.Řekl bych, že strážník by měl vědět, které přestupky lze řešit domnluvou a které ne. Tenhle to neví. Nejlepší na celé údálosti je to, že blízké okolí této stanice metra se v posledních týdnech stalo shromaždištěm velkého množství mladistvých narkomanů, kteří okupují nejen části přilehlého parku, ale občas i vestibul metra. Tehdy se ovšem čacký strážník nikdy neukáže.