Za svého operátora kupředu! Dočkáme se bitek mezi zákazníky?

Ze zákazníků se stávají fanoušci. Bezpříkladnou rivalitu nejen dvou největších českých mobilních operátorů, ale i jejich klientů, má na svědomí rychlý skok do světa telekomunikačních technologií, tvrdá konkurence firem a samozřejmě - uhodli jste - komunistická minulost této země.

Usedlý podnikatel, vážený občan, usedá po práci za počítač. Zbrunátní, třesoucí se rukou najde elektronickou poštu a začne psát nactiutrhačný dopis. Ve stejnou chvíli mu posílá mladík s blond melírem a s blesky v očích stejně neuctivou SMS zprávu. Proč ten rozruch? Je snad jeden příznivcem Sparty, zatímco druhý přeje Slavii? Jsou zarytými fanoušky Václava Klause, respektive Miloše Zemana? Pře se katolík s protestantem? Ne. Jde o - považte - telefon. První z nich vlastní přístroj EuroTelu, kdežto druhý je zákazníkem Radiomobilu. Oheň je na střeše.

Odhodlání, s nímž mnozí uživatelé EuroTelu a Paegasu hájí své operátory proti zákazníkům konkurence, si skutečně nezadá s vytržením hodným nejméně fotbalového derby v boji o ligový titul. "Trotlíci", "debilové", "odporné svinstvo", "nafoukanci" a "rádobypodnikatelé" patří k nejmírnějším z přízvisek, jimiž se navzájem častují i na stránkách Mobil serveru a která není možno na tomto místě zopakovat ani z důvodů zachování autenticity.

Co vyvolalo takové vášně? Ostrý konkurenční boj mezi firmami je věcí nejen běžnou, ale také obecně prospěšnou; že by však majitelé BMW plivali po jaguárech? Že by se svět spotřební elektroniky rozdělil na fandy Sony, kteří by všude pomlouvali "philipsáky"? Pijáci hnědé limonády by sváděli zuřivé vzájemné bitvy prázdnými plechovkami od coca-coly a pepsi coly?To je silná káva.

Ve sporu o pravou telekomunikační víru ale může skutečně jít o víc než jen právě o ten telefon. Přední český psycholog Karel Humhal se domnívá, že emocionální identifikace zákazníků se svými operátory má část svých kořenů ještě v totalitním režimu. "EuroTel má dodnes image státní firmy. Je to i proto, že jej částečně vlastní monopolní společnost SPT Telecom," řekl včera Humhal Mobil serveru. "Naproti tomu Paegas má image firmy, která nenáviděný státní monopol rozbíjí a přináší jakýsi svěží, revoluční duch." Podle Humhala právě z tohoto důvodu lidé v době těsně po nástupu Radiomobilu často šli za novým operátorem - a zůstávají mu věrní až z hrob. Silná osobní vazba k Paegasu potom pomáhá vyvolávat vášně v intenzitě pro jiná odvětví netypické.

"Více než pětadevadesát procent naších zákazníků je k nám naprosto loajální," potvrzuje psychologova slova mluvčí Radiomobilu Tereza Kakosová. "Toto číslo zůstává podle našich průzkumů stejné už několik let," dodává. Celkem pochopitelně souhlasí s Humhalovou argumentací o svěžím image své firmy. "Letos jsme se mezi čerstvými absolventy vysokých škol stali nejžádanějším zaměstnavatelem, když ještě před rokem jsme byli šestí" (jako první skončila mladoboleslavská Škoda), říká Kakosová. V tom vidí specifikum českého trhu ve srovnání s ostatními postkomunistickými zeměmi. Dalším důležitým faktorem je podle ní také skutečnost, že telekomunikační trh se v České republice začal rozvíjet později než na Západě, ovšem tím bouřlivěji, což k rozpoutání emocí mohlo přispět.

Mluvčí EuroTelu Jan Kučmáš - také přirozeně - Humhalův názor o spojení své firmy s představou zkostnatělého státního molocha v očích veřejnosti odmítá. "Když srovnáte reklamy na Twist a Go, uvidíte, že zatímco reklama Radiomobilu je silně trendová, naše je víc individuálně zaměřená," říká Kučmáš. A kontroverzní reklama na Juice? "Ano, ta je kontroverzní," usmívá se mluvčí nejsilnějšího českého operátora. Namísto Humhalova vysvětlení nabízí jiné: "Jsme zavedenou firmou a navíc jsme v pozici lídra trhu, nejen v počtu zákazníků, ale také v oblasti technických inovací. To s sebou vždycky nese nutnost konfrontace s firmami, které v této pozici nejsou," říká Kučmáš a srovnává situaci na českém telekomunikačním trhu s legendárním soubojem amerických společností The Coca-Cola Company a Pepsi Co.

Průzkumy EuroTelu osobně laděné napětí mezi zákazníky jednotlivých operátorů nepotvrzují. Kučmáš by je však do jisté míry přivítal: "Samozřejmě usilujeme o to, aby se naši zákazníci s firmou identifikovali nejen racionálně, ale také emocionálně. Pokud by takové napětí existovalo, svědčilo by to o úspěšnosti naší strategie."

Řeč ale dosud byla pouze o dvou největších operátorech. Jak ovlivní spor EuroTel-Paegas pozici Oskara? "Člověka napadne, že když se dva perou, třetí se směje," odpověděl včera nový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský na dotaz, co si jeho firma od vyhroceného boje svých konkurentů slibuje. Je ovšem zřejmé, že než se bude moci skutečně smát, bude Oskar muset ujít mnoho z cesty, kterou letos sotva nastoupil.

Podle amerického sociologa z losangeleské univerzity UCLA Carla Gawthornea má řevnivost českých uživatelů mobilních telefonů paralelu v právě probíhajícím soudním sporu o rozdělení jedné z největších amerických společností - softwarového obra Microsoftu. "Veřejnost se rozdělila na dva tábory - v Billu Gatesovi jedni vidí vzor schopného podnikatele, druzí bezohledného monopolistu," říká Gawthorne. "Jejich spor je přitom do značné míry pouze emocionální, protože technické podstatě problému opravdu rozumí velmi málo lidí."

Gawthorne ale zároveň poukazuje na rozdíly českého a amerického dramatu - zatímco Microsoft vlastně nebezpečného konkurenta nemá, EuroTel je pouze lídrem v poměrně vyrovnaném souboji s Radiomobilem. "Silný emocionální vklad do vyrovnaného boje nemá ve fair konkurenčních podmínkách racionální opodstatnění," tvrdí americký akademik.

Jinými slovy se potvrzuje známá pravda - komunistický režim padl před více než deseti lety, ale jeho vliv na myšlení české veřejnosti ještě dávno neodezněl. Svědčí o tom i přepjatá rivalita lidí, jejichž telefonní číslo má - zjednodušeně řečeno - na čtvrtém místě buď dvojku nebo trojku. Čím dříve bude za námi, tím lépe pro všechny.