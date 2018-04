Rozmlaťte svůj smartphone a za euro dostanete špičkový nový

Smartphone One (více zde) začínající čínské značky OnePlus může změnit trh s mobily. Firma ho vypustí na trh za neuvěřitelně nízkou cenu. Respektive za neuvěřitelně nízkou cenu v rámci Evropy nebo USA, na domácím trhu se bude muset potýkat s větší konkurencí s podobnými cenami. OnePlus ovšem začne hned zpočátku prodávat novinku na vybraných evropských trzích a v USA.

Verze s 16GB úložištěm bude v prodeji za 269 eur (asi 7 400 korun), za 64GB variantu pak společnost žádá 299 eur (asi 8 200 Kč). A to je méně než polovina ceny obdobně vybavených top modelů Samsungu nebo HTC. Samsung Galaxy S5 stojí 18 500 korun, HTC One pak 17 500 korun. Americké ceny jsou ještě zajímavější, verze s větší pamětí vyjde v přepočtu na 7 000 korun plus lokální daň.

V rámci marketingové kampaně před zahájením prodeje v květnu firma připravila speciální akci s názvem Smash the Past, v rámci které získá stovka zájemců tento špičkový smartphone za symbolický jeden dolar.

U nás zatím ne Telefon bude nejdříve v prodeji v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Hong Kongu, Itálii, Nizozemí, Německu, Portugalsku, Rakousku a Španělsku. Tuzemsko tedy v seznamu chybí a není jisté, že u nás bude telefon oficiálně v prodeji.

K tomu je však nutné rozbít váš starý smartphone a celé to nafilmovat. Akce startuje už 25. dubna a je nutné se k ní na webu společnosti přihlásit (uzávěrka je v pátek ve dvě hodiny středoevropského času). Stovka nejrychlejších pak bude o výběru informována e-mailem. A kromě zbrusu nového přístroje získají tito šťastlivci také možnost přednostně přizvat k nákupu telefonu i své přátele.

Startup OnePlus založil loni v prosinci bývalý viceprezident čínského výrobce smartphonů Oppo Pete Lau (více zde). Firma se rozjela velmi rychle, první model vypustí na trh už v květnu, což naznačuje, že Lau začal s projektem asi o něco dříve.

Princip úspěchu je jednoduchý. Firma připravila špičkový model, který bude prodávat za extrémně nízkou cenu. Šetří se na klasickém marketingu, firma využívá v co největší míře zájem fanoušků na sociálních sítích a telefon se bude prodávat jen on-line. Množství bude omezené, což ještě více nabudí zájem zákazníků.

Podobně funguje v Číně více značek, jenže většinou prodávají jen na domácím trhu. Letos chce většina z nich (Lenovo, Xiaomi, Oppo a další) proniknout na evropské a americké trhy, což na ně může mít velký dopad. Respektive hlavně na výsledky hlavních hráčů, jako jsou Samsung, HTC nebo Sony. Čínská produkce je totiž výrazně levnější a kvalitou se velkým značkám již vyrovná. Důkaz si můžete přečíst v našem testu Xiaomi MI3.