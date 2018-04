Za reklamu platí nejvíc Oskar

Diváci televizních stanic Nova a Prima viděli v prvních šesti měsících tohoto roku více reklamy Českého Mobilu než všech ostatních českých telekomunikačních společností dohromady. Naopak málo Oskar utratil za rozhlasové reklamy a ve veřejnoprávní České televizi neinvestoval nejmladší mobilní operátor v téže době ani korunu. Vyplývá to ze statistiky reklamních výdajů operátorů mobilních sítí v ČR, kterou Mobil serveru včera poskytla agentura A-Connect.

Oskar celkem nakoupil za první půlrok roku 2000 reklamu za více než 313 milionů, následován EuroTelem s necelými 235 miliony, zatímco Paegas investoval do reklamy téměř 168 milionů korun.

Hlavní sílu své prezentace vidí Oskar ve vysílání komerčních televizních stanic. Tam investoval více než EuroTel, RadioMobil a Český Telecom dohromady a zároveň jako jediný z operátorů kupoval reklamu i v Galaxii (dnes TV3).

Na trhu tištěných médií je však situace již prakticky vyrovnaná a za venkovní reklamu (billboardy, megaboardy) dosáhly Oskarovy výdaje ve srovnání s EuroTelem a Paegasem jen čtvrtinové, respektive třetinové výše. Český Mobil také příliš nevěří rádiím (kde kraluje EuroTel) a veřejnoprávní Českou televizi docela ignoruje.

"Strategie Českého Mobilu se dosud zaměřovala především na mladé potenciální zákazníky," komentuje pro Mobil server britský ekonom působící v ČR rozložení reklamních investic Oskara. Takovému závěru se však Oskar včera ústy svého mluvčího Igora Přerovského bránil: "Oslovujeme celé spektrum zákazníků, chceme nabídnout co nejlepší služby všem bez rozdílu," uvedl Přerovský. Zároveň však připustil, že v prvních měsících roku, kdy Oskar teprve začal budovat své pokrytí signálem, nebyly jeho služby atraktivní například pro velké firmy. "Teď už je to jinak," řekl Přerovský. "Na podzim rozjedeme komplexní program, který by měl oslovit od individuálních zákazníků po velké korporace skutečně celou veřejnost."

Jak reagují Oskarovi konkurenti na mnohamilionovou ofenzívu Českého Mobilu? "Pečlivě sledujeme tahy konkurence a samozřejmě na jakékoli podněty budeme co nejpružněji reagovat," řekl mluvčí EuroTelu Jan Kučmáš. "Myslím si ale, že naši zákazníci zůstanou věrni nejlepší síti, která u nás existuje," dodal mluvčí nejsilnějšího českého operátora.

Obavy z výše reklamních investic Oskara si nepřipouští ani mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová. "V loňském roce jsme byli mezi prvními třemi reklamními investory v České republice, pokud jsme nebyli vůbec první," řekla Kakosová. "Takže je to spíš tak, že reaguje Oskar na nás než obráceně," odpověděla mluvčí Paegasu na otázku, jestli její firma zvažuje reakce na Oskarovu iniciativu.

Český Mobil zatím osvědčuje dobrý čich na úspěšné propagační tahy. Včera ukončil reklamní akci "blahopřání k svátku". Na výzvu složit fiktivnímu Oskarovi písničku nebo básničku ke skutečnému kalendářnímu svátku zareagovalo do 3. srpna více než 30 000 lidí. Celkový počet odpovědí bude znám patrně až příští týden, ale do včerejší uzávěrky jistě nějaká tisícovka ještě přibyla. "Neočekávali jsme tolik odpovědí," připustil včera Přerovský. "Když uvážíte, že si ti lidé opravdu museli dát tu práci a složit alespoň čtyřverší, tak je přes třicet tisíc blahopřání opravdu hodně."

Některé marketingové zbraně Českého mobilu však mohou být dvojsečné. "Oskar prodává hodně málo telefonů, protože jsou drahé. Levné jsou jeho služby, takže lidé si spíše pořizují telefony jinde a do nich si kupují Oskarty," říká Kučmáš. "My nabízíme telefony za pětadevadesát korun, které jsou kvalitnější než Oskarovy za pět tisíc," uvedl mluvčí EuroTelu. Jeho Oskarův protějšek Přerovský tuto nepřímou kritiku odmítl: "My nemůžeme mluvit do toho, jak se který zákazník rozhodne, to je jeho věc. My jsme ale samozřejmě rádi, když lidé našim službám důvěřují."

Tabulka ukazuje rozložení reklamních investic Oskara, EuroTelu, RadioMobilu a pro porovnání i Českého Telecomu.