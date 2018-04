Za první den se v Česku prodaly tisíce iPhonů 3G

Nejvíce zájemců registruje operátor Telefónica O2. Ten během prvních hodin prodeje v Praze a Brně odbavil asi 250 zákazníků. Pražská prodejna dle mluvčího operátora Martina Žabky dokonce vůbec nezavřela, ráno plynule přešla na normální provoz. V Brně zavřela asi ve tři ráno.

Na půlnoční prodej operátor vymezil zvláštní zásoby, počet kusů určených pro normální prodej tak nebyl ovlivněn. "Podle vývoje prodeje 3G iPhonu, který dnes začal v značkových prodejnách O2 po celé ČR, očekáváme dnešní zájem dalších 1500 zákazníků," dodal Žabka. Celkem tedy operátor prodal asi 1750 přístrojů.

K nočnímu prodeji se včera uchýlil i T-Mobile, který s netradiční obsluhou tvořenou jeho nejvyššími zástupci prodal 55 telefonů. První zákazník si iPhone odnesl sedm minut po půlnoci, poslední krátce po půl třetí ráno.

"V naprosté většině - z 62 procent - šlo o stávající zákazníky T-Mobile, kteří si telefon pořídili při prodloužení smlouvy," uvedla Martina Kemrová, tisková mluvčí operátora. "Jedenáct procent nočních zákazníků si nově aktivovalo smlouvu, zbývajících 18 procent si telefon koupilo za nedotovanou cenu," upřesnila statistiku.

Během dopoledních hodin prodal T-Mobile dalších 400 kusů iPhonů. Smíchovská prodejna dokonce zažila netradičního kupce, který zakoupil naráz 22 telefonů za nedotovanou cenu, za něž neváhal zaplatit hotově.

Vodafone své prodejny v noci vůbec neotevřel. Zákazníci si mohli iPhone objednávat přes jeho internetový obchod. Dnes by měly telefony dorazit k prvním z nich. "Ke dnešnímu poledni si zákazníci u Vodafone koupili první tisícovku iPhonů," uvedl Filip Hrubý za Vodafone.

"Osobně jsem si iPhone objednal včera 21.8.2008 v 6:45 ráno a již dnes mi jej dodává Česká Pošta. Výborná logistika, rychlá reakce. Zatímco všichni šílejí a oficiálně stojí fronty, já ho dostanu do klidu domova v rekordním čase," uvedl spokojený zákazník Václav Henzl z Brna.

Většinu prvních iPhonů 3G si u Vodafonu pořídili právě stávající zákazníci. Největší zájem byl o černý iPhone 3G ve verzi s pamětí 16 GB.

Do konce roku by se dle analytiků mohlo prodat až padesát tisíc kusů iPhonů 3G. "Nový přístroj láká svou dosavadní výjimečností, i když na trhu se již objevilo několik přístrojů, které jsou schopny slušné konkurence," uvedl analytik Atlantiku FT Milan Vaníček. - čtěte Dle odborníků by se do konce roku mohlo v Česku prodat 50 tisíc iPhonů 3G