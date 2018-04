Za příkazovou lištu krásnější!

Co to je "Command Toolbar"/příkazová lišta? Je to pomocný proužek, který PalmOS dokáže zobrazit ve spodní části displeje po napsání symbolu "/". V něm se kontextově zobrazí ikonky pro snadné spuštění některých příkazů (nejčastěji editační povely Cut/Copy/Paste), ale v závislosti na situaci se zde může objevit třeba ikona pro beamování, výmaz apod.).

Off

Program z českých luhů a hájů je od firmy Redgrep. Je to velmi jednoduchá utilitka, která vám do příkazové lišty přidá kulatou ikonu - po kliknutí na ni se váš Palm vypne (funkce emuluje chování vypínacího tlačítka).

Druhou ikonkou, kterou v příkazové liště uvidíte, je malá žárovička - slouží jako přepínač podsvícení displeje. Její barva signalizuje, zda je podsvětlení aktivní, či vypnuté - někdy to totiž není zrovna jednoduché zjistit (třeba pod přímým slunečním světlem).

Ovládání aplikace probíhá v preferencích v samostatné kategorii OFF. Program je zdarma a můžete si jej stáhnout u nás.

pToolSet

Sada utilit PaulComputingu - v současné podobě obsahuje dva moduly - pDateVolt a pToDoTool.

pDateVolt

Vyvolá pomocné okno, kde najdete docela dost informací a skrytých funkcí:

c - vyvolá funkci kalendáře (lze vyvolat i tlačítkem CALENDAR)

d - vloží aktuální datum a čas na pozici kurzoru

l - vyvolá program LapTopHack (máte-li jej nainstalovaný)

n - vytvoří nový úkol (musíte mít nainstalovaný pToDoTool (viz dále)

r - přepíná zobrazení free & total storage RAM & dynamic RAM & ROM (lze i tlačítkem)

s - vynuluje vteřiny (pro přesné nastavení času; lze vyvolat i tlačítkem Seconds to :00)

t - nastavení data a času

v - funkce version info

pToDoTool

Další utilitou je toto okno k zapsání úkolu z kterékoli aplikace! Vyvolá se rovněž ikonkou z příkazové lišty a obsahuje všechny podstatné informace pro vložení úkolu, potěší zejména rozbalovací pohodlné okno pro vložení termínu, které by mohla utilitce závidět i interní ToDo aplikace!

Program je shareware a stojí $14.