Za příchozí hovory se v Česku platit nebude. Návrh EU operátoři odmítají

"Zpoplatnění přijatých hovorů rozhodně nezvažujeme, bylo by to velmi nefér vůči zákazníkům, kteří by absolutně ztratili kontrolu nad svým účtem," říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí operátora Vodafone.

Rezolutní odmítnutí návrhu Evropské unie na zpoplatnění příchozích hovorů padl i z úst tiskových mluvčí ostatních operátorů. Dle EU by změna systému účtování přinesla snížení veloobchodních poplatků, které si mezi sebou platí operátoři za propojování do své sítě. - čtěte Klienti operátorů by mohli platit za přijaté hovory

Náklady by se pak sice přenesly na zákazníka, ale volání by prý pro něj mohlo být nakonec ještě výhodnější.

Doporučení EU ve zkratce Evropská unie doporučila mobilním operátorům zvážit možnost zpoplatnění příchozích hovorů. Díky novému systému by dle ní došlo k výraznému zmírnění byrokratické zátěže, snížení nákladů a tím i koncových cen pro zákazníky. Nový způsob účtování by totiž eliminoval složitý systém terminačních poplatků, které si dnes mezi sebou operátoři platí za propojování do svých sítí. Nově by si operátoři ponechali veškeré příjmy, které by získali od svých zákazníků, a poplatek za propojení do jiné sítě by byl nulový.

Operátoři to ale vidí jinak; návrh považují za zpátečnický. "Změna způsobu účtování hovorů zákazníkům nepřinese snížení cen, ale představuje krok zpět o 15-20 let, kdy se tento model uplatňoval v síti NMT," říká Martina Kemrová z tiskového oddělení T-Mobile.

"Jde pouze o návrh, je však důležité upozornit, že čeští zákaznici by platby za příchozí hovory neakceptovali. Jednalo by se o krok zpět, kterým bychom se vrátili o více než 10 let ve vývoji mobilních služeb," přitakává Martin Žabka, tiskový mluvčí operátora Telefónica O2.

USA jako nepříliš podařený důkaz

Jako příměr volí operátoři Spojené státy, kde zákazníci za příchozí hovory platí. Vodafone americký trh označil jako důkaz, že tento systém účtování je "velkou brzdou rozvoje telekomunikačního trhu." Podobně reagovali i zástupci T-Mobilu: "Uplatnění principu "platí volající" přinesl velmi životaschopný model nabízení služeb a jejich obrovský rozvoj a využití ve srovnání např. s USA."

Čechoameričan Paul Newman žijící ve Washingtonu ale názory českých operátorů mírní: "Je fakt, že americký telekomunikační trh je oproti tomu evropskému v mnoha věcech pozadu. V žádném případě bych to ale nepovažoval za důsledek zpoplatnění příchozích hovorů."

Newman se v USA živí jako obchodní zástupce operátora AT&T, o tamních službách má tedy slušný přehled. Na vyjádření českých operátorů reagoval svérázně: "Krásné, ale v kontrastu s tím, že zde - v jimi proklínané Americe - voláme přece jen levněji a hovory se nám účtují po vteřinách, mi přijdou použité argumenty velmi slabé," uvedl při naší emailové komunikaci.

Dle něj operátoři záměrně zapomínají na zřejmé výhody navrhovaného systému. "Hlavní výhodou zpoplatnění příchozích hovorů je odstranění složitého systému terminačních poplatků a tím i značné byrokratické zátěže. To se ostatně zmiňuje i v samotné zprávě EU. Američtí operátoři totiž žádné terminační poplatky neřeší, prostě žijí jen z toho, co jejich zákazník provolá. Možná i proto nabízí nižší ceny," míní Newman.

Zpoplatnění příchozích hovorů ceny nesníží

Snížení cen zavedením nového systému však operátoři vyvracejí. "Tvrzení, že tento krok sníží velkoobchodní ceny za terminaci a ve svém důsledku i ceny koncové, je zavádějící. Změna využívaného modelu v důsledku striktní evropské regulace by s sebou přinesla nezanedbatelné náklady, které by operátoři byli nuceni vynaložit," vysvětluje postoj T-Mobilu Kemrová.

Dle ní návrh EU navíc nezohledňuje některé náklady, které vstupují do mezioperátorské ceny. "To by velmi pravděpodobně vedlo k tomu, že náklady operátorů nebudou pokryty, a bude nutno zvýšit koncové ceny."

"Trend je zcela opačný, více služeb za méně peněz, ne zatěžovat zákazníky dalšími zbytečnými poplatky," upozorňuje Martin Žabka z Telefóniky O2.

T-Mobile dokonce označil návrh EU "za nepřípustný a neslučitelný s principy Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace." Vadí mu, že vykazuje snahu zasahovat do maloobchodních trhů a cen prostřednictvím trhu velkoobchodního (cen služby terminace).