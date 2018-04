Za předčasné ukončení smlouvy nebude T-Mobile pokutovat

Nový zveřejněný ceník volání v síti T-Mobile vyvolal bouřlivé reakce. Mnozí majitelé SIMkaret T-Mobile dokonce uvažují o změně operátora, což jistě potěší zbylé dva mobilní operátory na našem trhu. O důvodech, které vedly českou odnož evropského giganta ke zdražení služeb a zpoplatnění SMS brány, můžeme pouze spekulovat, otázkou zůstává, zda-li, a případně jak, T-Mobile na svou cenovou politiku doplatí.

Jiří Hájek, zástupce T-Mobilu, nám na otázku, zda se neobává odlivu uživatelů, odpověděl: „Žádný masový odliv neočekáváme, stále našim zákazníkům nabízíme nejlepší výsledek poměru cena a hodnota za ni.“ Podle Hájka je v současných nespokojených hlasech uživatelů sítě T-Mobile více emocí než skutečného zhodnocení faktů.

To vše je samozřejmě věcí názoru, ale na druhou stranu je nutné přihlédnout také k téměř pěti stovkám příspěvků rozhořčených čtenářů v diskusi pod článkem k novým cenám, podpisové petici na internetu nebo k vyjádření Sdružení pro ochranu spotřebitelů, které ve své včerejší tiskové zprávě upozorňuje na možnosti odstoupení od smlouvy, pokud se vám nové ceny služeb nezamlouvají.

Pokud se totiž zákazníci rozhodnou kvůli únorovému zdražení cen předčasně vypovědět uzavřenou smlouvu na dobu určitou, nemusí platit obvyklou pokutu, pokud tak učiní do 16. ledna. Podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti totiž platí, že výpověď smlouvy podaná do 20 kalendářních dnů od zveřejnění změny ceníku je osvobozena od poměrně vysoké pokuty. Ta v standardním případě totiž činí součet všech měsíčních paušálů, které zbývají do původně stanoveného smluvního období. Dnem doručení výpovědi začne běžet patnáctidenní výpovědní lhůta.