Za požár ústředny Telecomu zřejmě mohou bleskojistky

Všechny telefonní linky, které nefungovaly v důsledku požáru ústředny Českého Telecomu v pražské Blanické ulici, jsou již v provozu. To je dobrá zpráva. Horší zprávou ovšem je, že za tento požár zřejmě může kombinace použití jenom bleskojistek (speciální ochranné prvky proti přepětí) bez klasických pojistek a umístění ústředny poblíž elektrické trafostanice pražského metra. Z podobných příčin zřejmě podle našich informací došlo k požáru i v digitální ústředně Telecomu ve Frýdku-Místku v lednu roku 2000.

V tuto chvíli je již zřejmé, že oba dva požáry nevznikly přímo v samotném zařízení ústředny, ale na hlavních telefonních rozvodech. Laicky by se dalo říct, že jde o telefonní linky vedoucí do ústředny. Protože je třeba zajistit ochranu citlivých zařízení ústředny proti přepětí, používá Český Telecom ve svých digitálních ústřednách tzv. bleskojistky. To jsou ochranné prvky, které se při přepětí zapálí (dojde uvnitř k výboji) a svedou přepětí do uzemnění. Jenže při tom se samozřejmě zahřívají. A čím větší odpor pro průchozí proud kladou (když jsou hůře „zapálené”, kladou větší odpor), tím více se zahřívají. Pro vznik tepla o hodnotě jednoho joulu je potřeba, aby po dobu jedné sekundy bylo přítomno napětí o výši jednoho voltu při proudu jeden ampér (1 J = 1 W x 1 s; 1 W = 1 V x 1 A). Jenže napětí v rozvodech může být mnohem větší – jeden watt při 200 voltech získáte už při proudu 5 mA.

Pokud v blízkosti ústředny není žádný zdroj elektrické energie, nehrozí ústřednám téměř žádný problém – k přepětí na rozvedech dochází skutečně především při bouřkách (od toho název bleskojistky). Jenže pokud je v blízkosti ústředny trafostanice nebo elektrorozvodna, může dojít na rozvodech krátkodobě k velkému přepětí. Konkrétně u ústředny v Blanické ulici je poblíž rozvodna pro pražské metro – a při průjezdu vlaků dochází k velkým napěťovým impulzům. Pokud se takový impulz přenese do rozvodů telefonní ústředny (která má zcela běžně zem společnou s rozvodnou), zapálí se vlivem napětí vzniklého na zemním odporu bleskojistky. Problém je ale v tom, že i když přepětí pomine, bleskojistky mohou stále být horké. V rozvodech totiž stále může být napětí (z rozvoden a trafostanic), které by sice normálně bleskojistku nezapálilo, ale pokud už dojde k výboji, tak ji udrží zažehnutou. Pokud jsou v okolí bleskojistek hořlavé plasty, mohou se tak vznítit. Kdyby však vedle bleskojistek byly na rozvodech instalovány i klasické pojistky, nemělo by k velkému zahřívání bleskojistek docházet – při velkém přepětí by totiž pojistka hned shořela a v rozvodu by tak nebyl proud a napětí, které by zapálily bleskojistku a udržovaly ji v zapáleném stavu. Bleskojistky se běžně instalují v blocích po 200 kusech – na malém místě je tak kumulován příliš velký tepelný výkon.

Dalším důvodem, proč při požáru v rozvodné části shoří celá digitální ústředna Českého Telecomu za několik desítek milionů korun (celkové škody převyšují sto milionů korun), je absence aktivních hasicích prostředků. V telekomunikačních místnostech se totiž používají v případě požáru inertní plyny – těmi se zaplní celá místnost a vytlačí se tak všechen kyslík. A bez kyslíku nic na světě nedokáže hořet. Jenže podobná hasicí zařízení jsou dost drahá. České protipožární normy vyžadují pasivní zařízení – detektory a hlásiče požáru, které samozřejmě Český Telecom ve svých ústřednách používá. Jenže než se hasiči dostanou po nahlášení požáru k budově, je už dávno plná kouře a nezbývá jim nic jiného, než zabránit požáru v přeskočení na jiné budovy a počkat, až vše unitř shoří. Potom už ale mohou rovnou počítat škody.

Český Telecom v tuto chvíli příčiny požáru zkoumá – a až na základě výsledků se rozhodne, zda v ústřednách nainstaluje aktivní protipožární zařízení. „V některých budovách již taková zařízení máme. Je to jedna z uvažovaných variant,” řekl nám výkonný viceprezident Českého Telecomu pro síť Petr Slováček. Zdůraznil, že zabezpečení Českého Telecomu odpovídá českým normám a světovým standardům.

Co jsou to bleskojistky (vyjádření telekomunikačního odborníka, který si nepřál být jmenován):

Bleskojistka je ochranný prvek, který se zpravidla připojuje mezi vodič připojený k chráněnému zařízení a uzemnění. Dojde-li na tomto vodiči k přepětí (např. při bouřce), bleskojistka se zapálí a odvede přepětí do země. Jestliže se jedná o bouřku, přepětí se objeví obvykle jen na jednom nebo v nejhorším případě na několika přípojných vedení do ústředny. Příslušné bleskojistky zafungují a nic moc se obvykle nestane.

Hlavními technickými parametry bleskojistek je zápalné a zhášecí napětí. Zápalné je vždy větší než zhášecí. Po zapálení je bleskojistka vodivá tak dlouho, dokud napětí nespadne pod zhášecí úroveň. Procházejícím proudem je bleskojistka ohřívána (má totiž odpor)

V případě nebezpečí požáru je ovšem situace opačná. Vlivem proudové špičky v trafostanici dojde ke zvýšení proudu na vodiči PE (střed fází), který je uzemněn. Ústředna, která se nachází poblíž, je rovněž uzemněna. Nezřídka bývá hodnota jejího zemního odporu nižší, než hodnota zemního odporu u trafostanice, což znamená, že proud z vodiče PE teče do země i přes zemní odpor telefonní ústředny. A protože jde o odpor, vyvolá na něm protékající proud napětí (Ohmův zákon). Při vysoké hodnotě proudu může toto napětí stoupnout až na hodnotu, při níž bleskojistky zapálí. Protože jsou uzemněny všechny bleskojistky, a tudíž jsou všechny zemním koncem spojeny, může toto napětí zapálit ne pouze jednu bleskojistku, ale třeba i všechny. V tom je nebezpečí. I když maximální hodnota napětí pomine, bleskojistky mohou zůstat ještě i nadále zapálené, pokud je napětí na nich nespadlo na úroveň zhášecího napětí. V jedné montážní sadě na rozvodu SIEMENS (tzv. pásku) je montováno 200 bleskojistek! Jsou-li zapáleny, jen stěží je možné v konstrukci stojanu vzniklé teplo absorbovat. Dojde k prudkému ohřevu, snad může dojít i k vzplanutí.

V případě bouřky tedy přepětí přichází z venku, z jednoho, maximálně několika telefonních vedení (podle místa vzniku atmosférického přepětí), příslušná nebo příslušné bleskojistky zapálí a po svedení přepětí na společnou zem pohasnou.

V případě přepětí z trafostanice postupuje přepětí ze společné země na všechny bleskojistky, které zapálí a vzniká problém.

Nápravu by mohly zjednat velmi snadno pojistky, které byly na rozvodech analogových ústředen dlouhá léta používané.

Fotografie z vyhořelé ústředny:

Fotografie nám poskytnul Český Telecom.

Budova ústředny:



Vyhořelé prostory:









Zapojování stanic:







Úklid škod: