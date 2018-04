Za používání kradeného mobilu na 49 let do vězení, navrhují pákistánské úřady

Pákistánský telekomunikační úřad požádal vládu, aby schválila nový zákon, který by umožnil trestat prodej, koupi i držení kradeného mobilního telefonu nebo SIM karty nezvykle vysokými tresty. Pokud vláda návrh schválí, pachatel takového činu by se mohl podívat až na 49 let do vězení, nebo by mohl zaplatit pokutu až deset milionů rupií (až zhruba 2 600 000 korun).

Pákistán v poslední době silně bojuje proti používání kradených telefonů, SIM karet a nelíbí se mu ani anonymní karty. Země se tak snaží zlikvidovat jakékoli podhoubí pro úspěšné fungování teroristických skupin. Proto má Pákistán také dobře fungující systém blokování kradených mobilních telefonů a SIM karet a podle všeho by se do konce tohoto roku (některé zdroje tvrdí do 31. ledna 2009) měly přestat v Pákistánu prodávat anonymní předplacené karty. SIM kartu si navíc nebude moci zákazník aktivovat u prodejce, ale přímo u operátora po ověření totožnosti. Již dnes se přitom SIM karty v Pákistánu prodávají pouze proti průkazu totožnosti, někteří prodejci ale toto pravidlo stále ignorují.

Pákistánské úřady proto v poslední době zablokovaly asi 10,5 milionu podezřelých SIM karet, z toho asi tři miliony byly SIM karty vydávané ve velkém množství na jedno a totéž jméno (více než 10 kusů na jméno) a zbytek tvořily karty, které neměly totožnost kupce uvedenu vůbec. Pro představu, v Pákistánu vlastní mobilní telefon asi 90 milionů lidí, což představuje penetraci zhruba 52%.

U nás policie blokuje kradené mobily společně s operátory oficiálně od loňského října. A podle všeho slaví úspěchy – do května letošního roku bylo zablokováno přes 11 000 kradených mobilů, asi desetinu se podařilo navrátit původním majitelům. S dopadením pachatelů je to však vždy složitější a i v případě, že se tak opravdu stane, tresty nejsou nijak výrazné.

Především na blízkém východě a v Africe však nejsou vysoké tresty za podobné činy ničím výjimečným. Blokováním SIM karet bojují proti terorismu třeba v Alžírsku.