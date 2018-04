Za použití veřejného záchodu volné minuty

Důvodem k takto nevšednímu projektu jsou jasné statistické údaje. V Indii žije v nyní zhruba 1,2 miliardy lidí, z nichž pouze 600 milionů má přístup k čisté toaletě a základním hygienickým prostředkům. Zajímavé však je, že mobilní telefon vlastní zhruba 800 milionů Indů.

Autor projektu Swapnil Chaturvedi teď hledá partnery, kteří by mohli zapeklitou situaci pomoci alespoň částečně vyřešit. Pokouší se oslovit mobilní operátory, kteří by byli ochotní za každé použití toalety rozdávat volné minuty.

Lidé by pak měli motivaci dojít třeba i přes několik ulic k čistým veřejným toaletám. Operátor by tímto způsobem nejen pomáhal dobré věci, ale zároveň by z řad milionů chudých obyvatel získal nové zákazníky. Pokud by zajímavý výměnný systém fungoval, chodníky už by nemusely sloužit jako provizorní záchody a celkově by se zvýšila úroveň všeobecné čistoty.

Zda se podaří tento plán uvést do praxe, zatím můžeme jen odhadovat. Swapnil Chaturvedi však s projektem vyhrál soutěž nových nápadů Startup Weekend Delhi, což mu vysloužilo velkou popularitu napříč firemní komunitou.