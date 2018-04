Za poslední týden se dostaly k veřejnosti dva zajímavé údaje. Prvním z nich byla zpráva meteorologů o počasí na uplynulý víkend a počátek tohoto týdne. Když se tak v pondělním podvečeru dívám z okna, musím konstatovat, že s výjimkou neděle tato zpráva není příliš pravdivá. Druhé zveřejněné tvrzení se zdálo být pravdivější. Je jím celkový počet uživatelů mobilních telefonů v ČR. Na rozdíl od počasí se množství lidí s mobily dá spočítat.Soudě však podle reakcí z tiskových oddělení našich největších operátorů, bude to možná trochu jako s tím počasím. Jeden i druhý totiž vehementně zpochybňují tvrzení svého konkurenta.Třeba se dočkáme toho, že bude pršet ve chvíli kdy má svítit slunce a toho, že mobil budou mít necelé dva milióny lidí, i když součty operátorů budou hovořit o miliónech čtyřech. Na to první jsme celkem zvyklí, na to druhé bychom zvykat již neměli.