Za licence na UMTS je o 12,604 miliardy méně

Mobilní operátoři RadioMobil a Eurotel získají licenci na provoz mobilních sítí nové generace UMTS. RadioMobil nabídl 3,861 miliardy Kč, Eurotel 3,535 miliardy korun. ČTÚ dnes výsledek oznámil v tiskové zprávě.

Do aukce s vyvolávací cenou 3,5 miliardy Kč se přihlásily pouze tyto dvě společnosti. Český Mobil odmítl na minimální cenu přistoupit s tím, že by její zaplacení mělo negativní dopad na zákazníky a zahraniční zájemci se nepřihlásili. Licence by měl úřad udělit do 14. prosince.

Za licence na UMTS se tedy vybralo jen 7,396 miliardy korun místo původně očekávaných 20 miliard. Na tuto možnost odborníci i média upozorňovali vlastně celý rok, vláda přesto svůj požadavaek nesnížila. Kromě toho ministr dopravy i předseda ČTÚ veřejně nemluvili pravdu, když tvrdili, že vědí o 10 respektive čtyřech zahraničních zájemcích o české licence UMTS. Žádný zahraniční zájemce se totiž neobjevil.

Nejdůležitějším výsledkem aukce licencí na UMTS v České republice tak je zvýšení rozpočtového schodku, což je poněkud nevýhodné.