Za krádež Palmů do basy - MegaLauncher 4 - a další aktuality

Šest let do basy za ukradené Palmy a notebooky...

Vojenský soud americké Air Force odsoudil seržanta k šesti letům vězení za krádež čtyř notebooků a dvou Palmů z US Central Command loni v létě. Třiatřicetiletý Seržant Sheridan Ferell uvedl, že techniku ukradl, aby upozornil své nadřízené, kteří jej přehlíželi při povýšení. Zprávičku jsme našli na Government Computer News.

Velký zájem o Delly, Aximy v Evropě!

Po mohutní reklamní masáži si řada netrpělivých uživatelů objednala low-endový Dell Axim X5. Ukazuje se však, že firma nestačí reagovat na zájem zákazníků a dodávka handheldů trvá déle než 3 týdny. Mluvčí Dellu nedávno omlouval zpoždění souhrou vysoké poptávky a nedostatkem některého příslušenství, jako jsou WiFi karty, či klávesnice. Informaci přinesl Brighthand.

Naopak fanoušky DELLu v Evropě jistě potěšila zpráva, že se Aximy objevují již i na starém kontinentu!

Hewlett-Packard 10BII v PocketPC

Finanční kalkulátor HP 10BII si vzali jako inspiraci u Paragon Software a vytvořili PocketPC produkt Advanced Financial Calculator.

Kalkulačka nabízí přes 100 funkcí z oblasti financí, obchodu, matematiky a statistiky, intuitivní klávesnici na displeji s velkými tlačítky, do kterých se "trefíte" i prsty. Podobnost s originálním HP10BII zde ovšem nenajdete.

Firma prodává svůj produkt za 14,95 USD.

Nové OMAP procesory...

... uvede na trh Texas Instruments. Firma slibuje rychlejší běh aplikací v 2D grafice, rychlejší multimedia i Javu. Podrobnosti zde.

Nejmenší bezdrátovou tiskárnu

představí na letošním CeBITu firma Panasonic Detschland GmbH. Tepelná tiskárna Panasonic JE-H200PR se s rozměry 102x88x43 mm a vahou 300 gramů stane ideálním doplňkem třeba k vašemu kapesnímu počítači. Tiskne na ruličku papíru o šířce 58 mm rychlostí asi 7 cm za vteřinu.