Za kolik se v Japonsku telefonuje?

Výhody, které jsou spojeny s nákupem mobilního telefonu u NTT DoCoMo.

Pokud se Japonec rozhodne koupit KEITAI (mobil, čti keetaj) u největšího a nejdražšího operátora DoCoMo, dostane se mu mnoha výhod.

1. Vynikající pokrytí.

Signál totiž chytnete snad všude, kam až vede asfaltová silnice.

2. Levnější volání z pevné linky.

Protože NTT a DoCoMo téměř jedno jsou, stojí jedna minuta při volání z pevné linky na mobilní telefon DoCoMo 80 jenů (20,30 Kč), zatímco při volání do sítě jiných operátoru je to celých 120 jenů (30,50 Kč). Někomu by se možná mohlo zdát, že to zavání nekalou obchodní soutěží...

3. Nejširší nabídka JAVA aplikací.

Zatímco konkurenční J-Phone stále dokola reklamuje jen svoje posílání fotek a operátor AU stále ještě hledá cestu, jak by správně prodal obrovský potenciál, který jeho 1x CDMA 2000 nabízí, DoCoMo už dlouho poskytuje opravdu širokou nabídku služeb pro "v Japonsku jen průměrné" iMode.

Tento telefon je nabízen v předplacené sadě

Cena za zábavu s i@appli

Nabídka i@appli her přesahuje několik desítek titulů a jsou v ní zastoupeny hry, které si jistě dokáží najít své příznivce. Například neuvěřitelně dobře zpracované herní šlágry minulosti, jako je SimCity Classic přímo od EA Games a Transport Tycoon nebo různé 2d a 3d střílečky, sportovní hry od Konami, Tekken a další. Zrovna nedávno jsem sledoval jednoho salary-mana (tak jsou zde nazýváni lidé z kanceláří, salary-man, eventuelně OL-office lady), jak cestou z práce ve vlaku hraje oblíbený baseball. Přijde ho to měsíčně na 300 jenů (76 Kč).

Různé slevové akce:



1. Sleva při upsání se na delší období.

Uzavření smlouvy na 1 rok znamená slevu 10%; 2 roky..sleva 11%, 3 roky..13%; až 5let, kdy dostanete slevu 15%. Sleva se týká jen měsíčního paušálu, ceny volání jsou stejné.

2. Rodinná sleva.

V případě, že více rodinných příslušníku je u DoCoMo, dostanou při vzájemném volání slevu 20% na hovorném i na měsíčním paušálu.

3. Point program.

Za každých zaplacených 100 jenů (25,4 Kč)získáte na pomyslném účtu jeden bodík, a když počet těchto bodíků přesáhne 500, získáváte nárok na slevu 1000 (254 Kč) jenů při nákupu nového telefonu. Ten starý samozřejmě odevzdáte k recyklaci. Jedno z letních reklamních hesel DoCoMo totiž znělo: "šetříme přírodu pro budoucnost".

V případě využití služby "yuyukóru" (friend2friend), která stojí 180 jenů (45,7 Kč) měsíčně navíc, dojde ke zlevnění volání třem vybraným účastníkům. Pokud jsou u DoCoMo, je sleva na volání 30%, pokud u jiného operátora, případně jedná-li se o pevnou linku, činí sleva 10%.

Srovnání telefonu z předplacenky s paušálovým P504i (vlevo).

Předplacené karty DoCoMo

Dříve než se budeme zabývat tarify, probereme možnost zakoupení sady s předplacenou kartou. V případě NTT DoCoMo se nejedná ani o výkřik nejmodernější techniky, pokud se týká nabízených telefonů, ani o způsob jak ušetřit kapsu, pokud se týká cen za hovory. Přístroje připomínají modely, které byly hity před čtyřmi lety, nemají ani barevný displej, ani oslnivý vzhled. Pořízení vyjde na 10.000 jenů (2 540 Kč). Kredit 1000 jenů (254 Kč) však musíte provolat do 10 dnů a 3000 jenový (760 Kč) do 30 dnů.

Nové sídlo DoCoMo FOMA v Shizuoce

Při výběru operátora je dobré brát ohled na oblast, v níž se budete pohybovat. Pokud to bude Tokio či jiné japonské velkoměsto a pokud budete spíše příjemcem hovorů než volajícím, klidně si kupte prepaid od operátora Tu-Ka. Pořízení je nejlevnější, ale operátor nemá moc dobré pokrytí mimo aglomerace. Pokud budete podnikat výlety i do hor (v zimě to není příliš obvyklé), doporučoval bych operátora AU (solidní ceny i dobré pokrytí) nebo J-Phone (cena podobná jako AU, ale podle zkušeností přátel nemá tak dobré pokrytí). A poslední volbou je DoCoMo - má nejlepší pokrytí a samozřejmě nejvyšší provozní náklady.

Většina podnikatelů a lidí z kanceláří sice má DoCoMo paušál, ale nemusíte se na to ohlížet; podle čísla nikdo nepozná, jakou máte službu, a při volání na předplacené karty je cena stejná.

Cenový přehled předplacených sad

Pořízení přístroje:

Operátor - cena - výhody

TuKa - už od 7.800 jenů (1980 Kč) - včetně kreditu 3.300 jenů (840 Kč)

AU - od 6.000 jenů (1525 Kč) - bez kreditu nebo 9-10tisic jenů s kreditem 3000 Y (liší se podle strategie prodejce)

J-Phone - od 6.000 jenů (1525 Kč), výběr ze třech přístrojů - bez kreditu

DoCoMo - 10.000 jenů (2 540 Kč) - 3000 jenů kreditu, ale přístroj je špatný (monochromatický (!) displej apod.)

Operátor - cena kreditu - nabitá částka - doba platnosti

TuKa - 3000/5000 - 3300/5500 - 60/90dní

AU - 1000/3000/5000/10000 Y - 1000/3300/5500/10000 Y - 30/60/90/365dní

J-Phone - 3000 Y - 3200 Y - 30 dní

DoCoMo - 500/1000/3000 Y - 500/1000/3000 Y- 5/10/30dní

Cena za voláni:

Tu-Ka: 6 s za 10 Y (2,54 Kč)

AU: 15 s za 10 Y (2,54 Kč); do jiného správního celku, než v kterém se

nacházíte: 20 s za 20 Y (5 Kč)

J-Phone: 60 s za 60 Y (15,2 Kč), umožňuje posílat jednoduchý mail a fax

DoCoMo: mezi 4 a 10 vteřinami za 10 jenů (2,54 Kč) (podle volané sítě, např. ve špičce na mobil 4 s, na pevnou linku 6s)

Malé upozornění: po provolání posledních peněz vám mobil vypnou do 3 měsíců, u DoCoMo už do měsíce. Systém nabíjení je stejný jako u nás. S angličtinou si tu taky vystačíte.

Já osobně mám paušál od AU a prepaid bych si pořídil asi taky jen u AU. Někdy se dá u AU zachytit akci, v níž je kredit k přístroji zdarma, to při nákupu v jejich AU-Shopu. Předplacenou sadu koupíte v každém konbini-shopu (smíšené zboží s nočním provozem). Přístroj si potom můžete odvézt domů jako svérázný suvenýr nebo ho tu nechat k recyklaci. Svůj mobilní telefon si rozhodně do Japonska nevozte.

Za kolik je v Japonsku chlebíček?

Aby byl přehled cen úplný, respektive aby si čtenář mohl udělat představu, na kolik by ho přišel mobilní život v Japonsku, uvádím některé ceny a údaje pro srovnání.

Průměrný nástupní plat v oblasti, kde pobývám: cca 750 jenů (190,7 Kč) na hodinu.

Měsíční nájem nového bytu v centru (jeden pokoj 20 m2, kuchyňka a přísluš.): 55.000 jenů (14 000 Kč).

Litr benzínu natural: 95 jenů (24,16 Kč).

Litr polotučného mléka: 139 jenů (35,40 Kč)

Jak vidíte, mobilní komunikace nejsou v Japonsku vzhledem k ostatním životním nákladům a vzhledem k příjmu vůbec drahou záležitostí. Však také mobilní telefon má v Japonsku každý člověk starší 18-ti let.

Velký přehled tarifů

Vysvětlivky:

Rozdělení prefektur Japonska do oblastí:

O1: Oblast 1 - prefektura, ve které se volající nachází

O2: Oblast 2 - prefektury přímo sousedící s Oblastí 1

O3: Oblast 3 - z pohledu volajícího, prefektury vnějšně sousedící s Oblastí 2

O4. Oblast 4 - prefektury nespadající do kategorie Oblast 1-3

PL - pevná linka

Teoretická kalkulace odpovídá případu, že mobilní e-maily mají velikost 100 japonských znaků nebo 200 písmen. Kapacita jednoho mailu může být ovšem od nuly do 1000 znaků.



Tarify pro síť Digital (800 MHz) - ceny bez 5% DPH Tarif Plán-A (puran A) Y (Jeny) Kč Měsíční paušál (bez 5%DPH) 4500 1144,35 Volné hovorné (VH) 600 152,58 VH odpovídá 47 min hovoru 342 mailů Ceny za volání 8.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 8.00 (vč. So, Ne) So, Ne, svátky 8.00 - 23.00 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) PL - O 1,2,3 30 7,629 20 5,086 20 5,086 20 5,086 PL - O 4 30 7,629 30 7,629 20 5,086 30 7,629 DoCoMo - O 1,2,3 40 10,172 30 7,629 20 5,086 20 5,086 DoCoMo - O 4 40 10,172 30 7,629 20 5,086 20 5,086 Ostatní m. operátoři 40 10,172 30 7,629 20 5,086 20 5,086

Tarif Plán-B (puran B) Y Kč Varianta tarifu Plán A Měsíční paušál (bez 5%DPH) 3500 890,05 Volné hovorné (VH) 500 127,15 VH odpovídá 27 min hovoru 295 mailů Ceny za volání 1,4 násobek cen plánu A

Tarif "Plán Extra dlouho" (chótoku puran) Y Kč Výhodný pro dlouhé hovory Měsíční paušál (bez 5%DPH) 4500 1144,35 Volné hovorné (VH) 600 152,58 VH odpovídá 65 min. hovoru 342 mailů Ceny za volání (08.00 - 19.00) 1. minuta 2. minuta další minuty Y Kč Y Kč Y Kč PL - O 1,2,3 26 6,6118 21 5,3403 16 4,0688 PL - O 4 31 7,8833 25 6,3575 19 4,8317 DoCoMo - O 1,2,3 38 9,6634 30 7,629 23 5,8489 DoCoMo - O 4 40 10,172 34 8,6462 26 6,6118 Ostatní m. operátoři 40 10,172 34 8,6462 26 6,6118 Ceny za volání (19.00 - 23.00) 1. minuta 2. minuta další minuty Y Kč Y Kč Y Kč PL - O 1,2,3 22 5,5946 19 4,8317 13 3,3059 PL - O 4 27 6,8661 23 5,8489 17 4,3231 DoCoMo - O 1,2,3 25 6,3575 20 5,086 16 4,0688 DoCoMo - O 4 25 6,3575 20 5,086 19 4,8317 Ostatní m. operátoři 25 6,3575 20 5,086 19 4,8317 Ceny za volání (23.00 - 8.00) 1. minuta 2. minuta další minuty Y Kč Y Kč Y Kč PL - O 1,2,3 14 3,5602 12 3,0516 9 2,2887 PL - O 4 17 4,3231 15 3,8145 12 3,0516 DoCoMo - O 1,2,3 15 3,8145 14 3,5602 10 2,543 DoCoMo - O 4 15 3,8145 15 3,8145 12 3,0516 Ostatní m. operátoři 15 3,8145 15 3,8145 12 3,0516 Ceny za volání (So, Ne, svátky) 1. minuta 2. minuta další minuty Y Kč Y Kč Y Kč PL - O 1,2,3 20 5,086 16 4,0688 12 3,0516 PL - O 4 25 6,3575 21 5,3403 15 3,8145 DoCoMo - O 1,2,3 20 5,086 20 5,086 14 3,5602 DoCoMo - O 4 20 5,086 20 5,086 16 4,0688 Ostatní m. operátoři 20 5,086 20 5,086 16 4,0688

Tarif "Volám stále-BIG" (ohanashi purasu BIG) Y Kč Top tarif pro obchodníky Měsíční paušál (bez 5%DPH) 9100 2314,13 Volné hovorné (VH) 6600 1678,38 VH odpovídá 283 min hovoru 3365 mailů Jednotná cena za volání 27 vteřin 11 2,7973

Tarif "Volám hodně" (ohanashi purasu L) Y Kč Měsíční paušál (bez 5%DPH) 5300 1347,79 Volné hovorné (VH) 2800 712,04 VH odpovídá 104 min hovoru 1390 mailů Jednotná cena za volání 27 vteřin 12 3,0516

Tarif "Volám středně" (ohanashi purasu M) Y Kč Měsíční paušál (bez 5%DPH)3600 3600 915,48 Volné hovorné (VH) 800 203,44 VH odpovídá 27 min. hovoru 437 mailů Jednotná cena za volání 27 vteřin 13 3,3059

Tarify pro síť CityPhone 1,5GHz - ceny bez 5% DPH Tarif Plán-A (puran A) Y (Jeny) Kč Měsíční paušál (bez 5%DPH) 3400 864,62 Volné hovorné (VH) žádné Ceny za volání 8.00 - 19.00 19.00 - 23.00 23.00 - 8.00 (vč. So, Ne) So, Ne, svátky 8.00 - 23.00 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) 1 min hovoru (Y) 1 min hovoru (Kč) PL - O 1,2,3 30 7,629 20 5,086 20 5,086 20 5,086 PL - O 4 30 7,629 30 7,629 20 5,086 30 7,629 DoCoMo - O 1,2,3 30 7,629 20 5,086 10 2,543 20 5,086 DoCoMo - O 4 30 7,629 30 7,629 20 5,086 20 5,086 Ostatní m. operátoři 30 7,629 20 5,086 20 5,086 20 5,086

Tarif Plán-C (puran C) Měsíční paušál (bez 5%DPH) 2700 686,61 Volné hovorné (VH) žádné Ceny za volání všední den 8.00 - 19.00 ostatní 1,5 násobek plánu A shodné

Tarif Plán-D (puran D) Měsíční paušál (bez 5%DPH) 2500 635,75 Volné hovorné (VH) žádné Ceny za volání 1,5 násobek plánu A

Tarif "Volám málo" (ohanashi purasu S) Měsíční paušál (bez 5%DPH) 2900 737,47 Volné hovorné (VH) 1300 330,59 Ceny za volání 2 násobek plánu A