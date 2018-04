Za kolik dostanete pěkné telefonní číslo?

Pokud chcete mít pěkné telefonní číslo a nehodláte spoléhat na štěstí, potom si musíte připlatit. Pravděpodobnost, že hned v prodejně získáte číslo, které se vám bude líbit, sice existuje, ale je malá. Operátoři sítí GSM proto definovali tzv. zlatá čísla (Paegas má ještě stříbrná čísla) a čísla na přání, ze kterých si za poplatek můžete vybrat podle své libosti.

Výběr telefonního čísla je však dostupný pouze pro tarifní programy. Pokud si kupujete předplacenou kartu, potom se musíte spokojit s tím číslem, které vám prodejce nabídne. Většina prodávajících je však slušná a proto vám dá vybrat z několika předplacených sad, které má k dispozici v prodejně. Hledat svoje oblíbené číslo předplacené karty můžete zkusit i na internetu – v několika obchodech na tuto nabídku můžete narazit – ale po chvíli hledání v nabídkách si budete připadat jako při hledání příslovečné jehly v kupce sena.

Když už se tedy při aktivaci tarifního programu rozhodnete pro zlaté číslo nebo číslo na přání, potom si připravte více peněz. Eurotel chce za zlaté číslo pět tisíc korun, za číslo na přání zaplatíte jeden tisíc korun. U Paegasu zaplatíte za zlaté číslo také pět tisíc korun, stejně jako za číslo na přání. Stříbrné číslo u tohoto operátora stojí tisíce tři. Oskar po vás za zlaté číslo bude chtít až do konce června tři tisíce korun (standardně je to pět tisíc korun), za číslo na přání nezaplatíte nic (až dosud vás přišlo na dva tisíce korun) – také jen do konce června. Platba za toto telefonní číslo se objeví na první faktuře od operátora.

Za zlaté číslo považují všichni operátoři takové, které obsahuje šest stejných číslic, postupku (např. 234567, ale také 223456), případně opakující se dvojice (232323) nebo trojice (345345, případně 345543) čísel. Stříbrné číslo je podle Paegasu např. 22 33 44, 23 33 34 nebo 21 23 25. Čísla na přání jsou všechna ostatní, o které zákazník projeví zájem – může jít např. o datum narození, svátek, číslo které lze na klávesnici vyťukat podle písmen. Např. číslo 176662 – používá jej Česká pojišťovna – si můžete zapamatovat jako 1 POMOC. Namísto písmen stisknete tu klávesu, pod kterou je písmeno napsáno (podobně jako u psaní textových zpráv). Pokud si budete chtít vybrat číslo na přání, které odpovídá definici zlatého či stříbrného čísla, potom máte smůlu a zaplatíte sazbu za zlaté číslo.

Zlaté číslo nebo číslo na přání si můžete vybrat, i když už nějaké telefonní číslo máte – samozřejmě jen tehdy, pokud máte tarifní program. Stačí jen zavolat na infolinku a zvolit si telefonní číslo. Za tuto změnu nebudete platit standardní poplatek tisíc korun, který se běžně platí při změně telefonního čísla – zaplatíte pouze poplatek za číslo zlaté, stříbrné, nebo na přání. Částku za nové číslo najdete v nejbližším vyúčtování od operátora sítě GSM. Takže, máte-li dost peněz a chcete hezčí telefonní číslo, potom vám stačí maličkost: pořídit si tarifní program, a nebo – pokud jej už máte – zavolat na infolinku.

Poplatky za pěkná čísla