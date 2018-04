Za kolik budeme telefonovat po roce 2001

Oblíbenou metou poslední doby se stal poslední den roku 2000, tedy den, kdy skončí monopolní postavení SPT Telecom. Jak budou ale ve skutečnosti vypadat ceny telekomunikačních služeb po liberalizaci trhu? Některé teorie jsem již rozvíjel v článku Kdy budeme telefonovat za paušál , ale stojí za to problematiku kompletně shrnout.

Především je dobré znovu a znovu připomenout, že liberalizace trhu v roce 2001 není samospasitelná a bez kvalitní legislativy se namísto slibovaného ráje promění v peklo, kdy majoritní podnikatelský subjekt není svázán žádnými pravidly a veškeré dění v telekomunikacích záleží výhradně na jeho libovůli. Podle legislativního harmonogramu se ovšem projednávání veledůležitého telekomunikačního zákona blíží a nezbývá než doufat, že zákonná pravidla budou odpovídat standardům obvyklým v zemích EU.

Pokud připustíme, že SPT Telecom bude zákonem vázán k uzavírání propojovacích dohod se všemi operátory a to na bázi kontroly nákladových položek a že nezávislý regulátor trhu bude mít dostatek pravomocí a dostatek vůle trh regulovat, jak mu přísluší, může být první rok velmi zajímavý pro další směřování mnoha telekomunikačních firem.

Významným argumentem, kteří šéfové SPT Telecom vždy předkládají, když se hovoří o liberalizaci, je skutečnost, že pro alternativní operátory bude zajímavé přitáhnout především velké klienty a o malé klienty že nebudou mít zájem. Díky tomu se ceny příliš nezmění a když, tak pouze pro velké firmy. Tento argument je správný - z části. Pokud alternativní operátor nasadí příjemné ceny v centrální oblasti Prahy, kde bude moci operovat, bude se SPT Telecom muset rozhodnout. Buďto svého konkurenta bude ignorovat a ceny nepřizpůsobí - tím riskuje, že přijde o významné klienty především ve firemní sféře, tedy o velkoodběratele - a nebo ceny přizpůsobí. Jenže v takovém případě těžko bude moci ceník udělat selektivní, tedy zavést ceníkovou položku „Oblast pokrytá Aliatelem dostává 40% slevu..."

Samozřejmě, lze najít balanční rovnováhu, tedy cenový stav, kdy SPT Telecom neslevní na úroveň alternativního operátora, a kdy mu zůstane ještě dostatek zákazníků. Nicméně je velmi pravděpodobné, že právě alternativní operátoři ukrojí nevýrazně z počtu zákazníků, ale výrazně z počtu provolaných minut. SPT Telecom bude muset velmi aktivně tuto rovnováhu hledat a jím předkládané tvrzení, že vstup lokálních operátorů na telekomunikační trh nezmění cenové hladiny, je mylné.

Na druhou stranu je nutno připomenout, že přes veškeré nepopulární rebalancování tarifů stále není proces narovnávání cen dokončen. SPT Telecom sice již připustil, že současné ceny za místní hovory jsou v ziskové oblasti, stále ale připomíná, že ceny za měsíční pronájem pevné linky jsou výrazně podhodnocené. Ideální částka za měsíční pronájem linky by se měla pohybovat okolo 400 Kč - tedy na podobné úrovni, jako například v SRN (20 DM, 45 DM ISDN) nebo v některých ostatních státech EU, kde byl telekomunikační trh již liberalizován. To je ale cena, která je pro vládu nepřijatelná, protože sociálně slabší vrstvy by ji nebyly unést a vlastnictví (a ceny) telefonní linky dnes patří mezi sociálně citlivé aspekty, které zasahují 3 miliony lidí. Představa, že by si vláda dovolila lidem oznámit zdražení paušálního poplatku o více jak 300% v podniku, kde teoreticky stále vlastní majoritu, je pro ČSSD asi neúnosná a nerozchodily by ji ani pravicové strany.

Z tohoto bludného kruhu vede východisko - ponechat stávající poplatek v akceptovatelné výši řekněme 150-200 Kč a výrazně zdražit minutové poplatky za telefonní hovory v místě. Tato myšlenka se ale neobejde bez „balíčků" o kterých se v SPT Telecom v poslední době tak často hovoří; zvýšení cen lokálních hovorů v liberalizovaném trhu by velké firmy rozhodně nepotěšilo.

„Balíček" představuje obdobu mobilních tarifů - za podstatně vyšší paušální poplatek dostáváte určité množství minut zdarma a případně nižší poplatky za minutu hovoru. Tím lze telefonní síť učinit finančně dostupnou jak pro finančně slabší vrstvy, tak pro firmy s vysokými telefonními účty. Vyvážení paušálního poplatku, ceny za hovor v místním styku případně minut zdarma nebude nijak jednoduché a pečlivost s jakou bude provedeno, rozhodne.

Dalším důležitým bodem liberalizovaného trhu bude poměr „service providerů" a „vlastníků infrastruktury". Zatímco vlastník infrastruktury má svoji vlastní telekomunikační síť (ať již radiovou nebo kabelovou), service provider si tuto infrastrukturu a její kapacitu nakupuje u vlastníka infrastruktury. Jednoduše řečeno si service provider nakoupí kapacitu sítě (většinou minuty v daném pásmu) u těch vlastníků infrastruktury, kteří mu nabídnou nejlepší podmínky, tuto kapacitu obalí vlastními službami (fakturace, klientská podpora atd) a pak dále prodává koncovým klientům Výdělek service providera pochází z množstevního rabatu a z účiného plánování kapacit - tedy u kterého z vlastníků nakoupí.

Právě počet a tržní podíly a poměry mezi vlastníky infrastruktury a service providery jsou velmi důležité. Může snadno nastat stejná situace jako v Německu, kde se masivně investující vlastníci infrastruktury dostávají do finančních potíží, zatímco service provideři sbírají tržní smetanu bez velikých a nákladných investic. I u nás bude jen málo firem, které budou skutečně vlastnit nějakou infrastrukturu - kromě SPT Telecom se tak nadáme u Aliatelu, patrně u GTS a u Českých Radiokomunikací.

Jaký je výsledek této sumarizace? Ještě do liberalizace trhu se výrazně zvýší měsíční paušály případně minutové sazby za místní hovory - případně dojde na kombinaci v „balíčku". Ani noví operátoři tyto ceny výrazně nezmění, neboť si z počátku budou infrastrukturu pronajímat od SPT Telecom, případně draho budovat. Právní džungle, které se obávám, potrvá minimálně do roku 2003, než budou urovnány nejpalčivější problémy.

Ceny se budou snižovat velmi pomalu a především v oblasti meziměstského a mezinárodního spojení, kde zavládne tvrdá konkurence - ceny místních hovorů se budou hýbat dolů jen velmi mírně. Pokud sníte o paušálních poplatcích za místní hovory, jaké jsou obvyklé v USA, tak přes všechny „předvolební sliby" si troufám tvrdit, že si ještě takových deset-patnáct let na paušální poplatky počkáme. Zdá se vám to dlouho? Stejně dlouho trvalo přerodit komunistický SPT Telecom v Telecom kapitalistický a stejnou dobu trvala liberalizace trhu do dnešní podoby v USA. Máme nějaký důvod se domnívat, že to v Čechách půjde výrazně rychleji?

Ačkoliv tento článek zní pesimisticky, přeci jen je rok 2001 světlo v temnotách. Je sice pravděpodobné, že SPT Telecom bude nadále používat sílu všemi způsoby, jimiž se síla použít dá, ale již tu bude mít partu zdatných protivníků. A kdyby existoval funkční a rozumný telekomunikační zákon s vynutitelnými pravidly, žilo by se ještě lépe...