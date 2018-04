Za hudbu a hry v mobilech utratíme 7,6 miliardy eur

Za rok by mělo tyto služby využívat až 60 procent zákazníků. Celosvětová poptávka po stahování her, hudby nebo vyzváněcích tónů do mobilních telefonů se během příštích dvanáct měsíců ztrojnásobí na 7,6 miliardy eur. Odhaduje to studie společnosti LogicaCMG.

Podle studie si každý pátý uživatel již na svůj mobilní telefon někdy stáhl placený obsah. Za rok by mělo tyto služby využívat až 60 procent zákazníků. Průměrná měsíční útrata za stahování je 6,32 eura, tedy asi 250 korun. Asi 40 procent uživatelů předpokládá, že toto číslo poroste.

Lidé nyní nejvíce stahují hry a hudbu, ale trend směřuje ke zvýšení poptávky po zpravodajství a sportovních informacích, a to zejména na evropském trhu. Také stahování hudby a videa očekává slibný růst. Například v jihovýchodní Asii předpokládá každý desátý uživatel, že do roka bude stahovat celovečerní filmy.

Uživatelé z Evropy mají největší zájem o stahování vyzváněcích melodií, které hodlá v příštích 12 měsících využít pětina z nich. O multimediální obrázky, například screensavery, má zájem 16 procent uživatelů a o hry, hudbu a zpravodajství se shodně zajímá po 15 procentech zákazníků.

Podle několika studií by se měl počet uživatelů mobilních telefonů zvýšit na dvě miliardy. Loni v polovině roku to bylo o půl miliardy méně. V ČR je kolem 10,8 milionu aktivních mobilních čísel.