Za dvouminutový hovor z telefonní budky zaplatíte dvojnásobek

Od začátku tohoto roku upravil Český Telecom hovorné z telefonních automatů. Jeden tarifní impuls zpoplatněný prostřednictvím karty Trick zakoupené před zvýšením daně stojí 2.90 Kč, volání placené mincemi 4.- Kč za jeden tarifní impuls. Telecom upravil délku intervalu tak, aby navýšení ceny bylo přibližně sedmnáctiprocentní, tedy o nárůst DPH.

Tímto opatřením ale došlo zároveň k podstatnému zvýšení ceny volání v místním styku. Před úpravou byla cena místního volání ve špičce z kartového 3.60 Kč a 4.- Kč z mincovního přístroje a délka intervalu mezi impulsy byla dvouminutová. Kvůli zkrácení doby mezi impulsy však nyní za dvouminutový hovor zaplatíte v mincovním přístroji celých 8 Kč. Velkou část místních hovorů přitom tvoří právě ty, které končí těsně před dvouminutovou hranicí.

Jak zjistilo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, Český Telecom na zkrácení tarifikačního intervalu dostatečně neupozorňuje. Ve všech telefonních budkách totiž stále visí informační letáky s údajem o maximální ceně 4.- Kč za dvouminutový hovor. Stejně tak v telefonním seznamu Zlaté stránky je uveden dvouminutový tarifikační interval pro místní styk. Také interaktivní ceník na webových stránkách Českého Telecomu operuje s dvouminutovým tarifikačním inervalem.

Po dotazech na tiskové oddělení Českého Telecomu, jak je to s cenou za tarifní jednotku, dostalo Sdružení na obranu spotřebitelů informaci o zkrácení intervalu na 104 vteřin a na displejích telefonních automatů se objevila minulý pátek zpráva o tom, aby se zákazníci informovali o nových cenách na informační lince 800 123456. Tam jsme však téměř o týden později obdrželi nesprávnou a zavádějící informaci, jakou lze najít ve Zlatých stránkách, na vývěsce v telefonní budce či v interaktivním ceníku Českého Telecomu. Ten navíc vůbec neumožňuje zjistit cenu volání z mincovního veřejného automatu. Český Telecom tak neplní svou informační povinnost, zakotvenou ve všeobecných podmínkách.



Český Telecom nedostatečně informoval už dříve

Sdružení obrany spotřebilelů ve své tiskové zprávě připomíná, že zdaleka nejde o první podobný prohřešek Českého Telecomu. Připomíná v ní kauzu telefonních karet, jejichž platnost Český Telecom omezil na úkor zákazníků v rozporu s platnou legislativou. Dalším prohřeškem byla nedostatečná informace o zvýšení ceny za odeslanou textovou zprávu.

"Telekomunikační společnost se rozhodla přenést dopad zvýšení DPH na zákazníky. Místo nepopulárního přímého zdražení zvolila méně bolestivou cestu, kterou je zkrácení intervalu pro zasílání tarifikačních impulzů. Impulz přichází u místních hovorů každých 104 sekund místo dřívějších 120 v silném provozu, a každých 250 sekund místo 290 ve slabém provozu. U meziměstských hovorů je to pak 35 místo 40 a 82 místo 95 sekund. Avšak na telefonních automatech spotřebitelé stále najdou pouze informaci o staré délce intervalu. U karet Trick, zakoupených v roce 2003, je sice dílčí kompenzace zajištěna, ale uživatel opět není dostatečně informován o jejím principu," uvádí se dále v tiskové zprávě SOS.

Na nesrovnalosti v účtování hovorů z veřejného automatu nás upozornilo mailem i několik rozhořčených čtenářů:

"I když mám kartu, která byla zakoupena v roce 2003 (odvod DPH má mít výjimku u tel. služeb, kdy DPH se platí v době prodeje, nikoliv při realizaci služby), telefonní karta odepisovala pi příchodu každého tarifikačního impulsu částku 2.90 Kč. Interval mezi jednotlivými tarifními impulsy byl cca 1 min. 48 sec. To je však v naprostém rozporu s interaktivním ceníkm. Správně by mi mělo být odepsána částka 3.60 Kč ( 3.43 + 5 % DPH ) za dobu trvání hovoru 120sec v silném provozu a místním styku. Ve skutečnosti mi byla však ode psána z této karty částka rovnající se 5,80 Kč.To představuje zdražení o více jak 50%.

Jednáním Telecomu se cítím poškozen, neboť jsem nebyl na toto zdražení žádným způsobem upozorněn. I v měsíčním vyúčtování telekomunikačních služeb, které jsem obdržel od této společnosti minulý týden jsem se o žádném zdražení nedočetl. Je to s podivem, dost často je přikládán letáček upozorňující na nové služby. Nyní však Telecom bez uzardění mlčí," píše se v jednom z nich.



Chyba je ve špatné komunikaci?

Kde mohou být příčiny opakovaného selhávání? O divizi telefonních automatů se podle našich zdrojů z blízkosti Českého Telecomu stará přibližně čtrnáct managerů. Komunikace mezi nimi prý poněkud vázne. A tak jsou takové přehmaty běžné i přesto, že je v divizi v přepočtu na jeden telefonní automat zaměstnáno nyní dvakrát více zaměstnanců, než je to běžné u vyspělých telekomunikačních operátorů, kde se jeden zaměstnanec běžně stará o tři stovky automatů. Pro generálního ředitele Gabriela Berdára by to mělo být zcela jistě téma k zamyšlení. Stejně tak úředníci Českého telekomunikačního úřadu nebo České obchodní inspekce by zřejmě mohli mít k takovému chování našeho dominantního operátora své připomínky.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky požaduje, aby Český Telecom urychleně přeznačil všechny telefonní automaty. Pokud nedojde k urychlené nápravě, využije, jak uvádí ve své tiskové zprávě, všech dostupných možností, které k hájení práv zákazníků dávají platné zákony.