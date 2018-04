Za dovoz falešných iPhonů do Česka hrozí právníci Applu soudem

Čínští padělatelé se rychle přizpůsobují aktuální poptávce na trhu. Není tedy divu, že nezapomněli ani na fenomén dnešní doby, Apple iPhone. Některé čínské kopie se pyšní velmi slušnou výbavou, za kterou by se nemusel stydět ani originál.

Kopie si za nízké ceny objednávají lidé po celém světě a nabízejí je dokonce i poměrně známé kamenné prodejny. Jmenujme například TV Products, který falešný výrobek nabízí pod označením "Mobilní telefon s dotykovým displejem".

Ještě levnější jsou napodobeniny iPhonů v asijských webových prodejnách. Objednat si falešný iPhone z Asie pak není vůbec složité. Ovšem do té doby, než si ho všimnou pracovníci celního úřadu. Pak vám ho mohou nejen zabavit, ale i zničit a budete mít co do činění s právníky zastupující společnost Apple. Duševní vlastnictví firmy je totiž přísně střežená záležitost, se kterou se setkal i jeden z našich čtenářů.

"V prodejně TV products prodávají telefon i9++++ na dvě SIM za 1 900 Kč, který vypadá jako slavný iPhone. Já jsem takový mobil našel na portále eBay a objednal," napsal redakci iDNES.cz čtenář František. "Problém je ale ten, že nám tyto telefony zabavili celníci jako falzifikáty, které se nesmí prodávat. Přitom tuzemský TV products přístroje nadále prodává ve svých kamenných prodejných i na internetu," dodal.

Pozor na duševní vlastnictví Apple

Objednat falešný iPhone může prakticky každý. Pokud si ho ale všimnou celníci, nebudete to mít lehké. Celní úřad informuje z důvodu porušování duševního vlastnictví společnosti Apple právní zástupce, kteří budou posléze kontaktovat vás. Kopie těchto dopisů má redakce k dispozici.

Část dopisu právních zástupců, který nám zaslal čtenář

Podle dopisu právní kanceláře Bird & Bird máte na výběr ze dvou možností. Můžete souhlasit se zabavením a zničením přístroje, který jste si objednali, dále se také zavázat k tomu, že již nikdy nebudete podobný přístroj do Česka dovážet a také prozradíte jméno a adresu dovozce.

Pokud tak neučiníte, právní zástupci doporučí společnosti Apple zahájit proti vám soudní řízení kvůli nelegálnímu dovozu výrobků.

V takovém případě, podle právní kanceláře, můžete počítat s pravděpodobnou prohrou a zaplacením veškerých náhrad vzniklé škody i nákladů za soudní řízení.

Vybrané napodobeniny iPhonu z Číny

Zahraniční internetové obchody nabízí množství mobilních telefonů, které více či méně kopírují design originálního iPhonu. Některé pak lze zakoupit i v kamenných obchodech či na tržnicích. Nabízíme vám přehled vybraných přístrojů.

Čínská kopie iPhonu G1

Kopie iPhonu s názvem N1 se může pochlubit podporou dvou SIM karet a oproti originálu menším dotykovým displejem s úhlopříčkou 2,8 palce. Také rozměry a hmotnost jsou oproti pravému iPhonu o něco skromnější. Vestavěný fotoaparát s rozlišením VGA je určen jen pro pořízení momentek, nechybí ale Bluetooth, FM rádio nebo podpora češtiny.

Cena: 1 650 Kč

Čínská kopie iPhonu G1

Za dvojnásobnou cenu pořídíte další kopii iPhonu 3G s názvem G6. Samozřejmě opět nechybí slot na dvě SIM karty, a dokonce i velikost displeje již odpovídá skutečnému iPhonu. Fotoaparát nabízí rozlišení 2 Mpix, hlavním lákadlem je ale obsah balení. V něm je totiž dvojice náhradních baterií, trojice výměnných krytů, dvě ochranné fólie na displej nebo obal.

Cena: 3 200 Kč

Čínská kopie iPhonu G1

Další napodobenina iPhonu používá označení oblíbeného crossoveru od BMW a také méně populární Nokie, tedy X6. Výbava i cena je velmi podobná modelu G6. K dispozici je dvoumegapixelový fotoaparát, wi-fi nebo slot na dvě SIM karty. Balení opět obsahuje obsáhlou nabídku příslušenství.

Cena: 2 700 Kč

Čínská kopie iPhonu G1

Za necelých patnáct set korun je možné z Číny objednat zmenšenou napodobeninu iPhonu 3G s názvem Q8+, která se chlubí 2,8 palcovým dotykovým displejem, podporou dvou SIM karet a především vestavěným TV tunerem. V balení opět nechybí dvojice akumulátorů, vestavěný fotoaparát má ale rozlišení pouhých 640 x 480 obrazových bodů.

Cena: 1 400 Kč

Čínská kopie iPhonu G1

Jedna z nejlevnějších napodobenin iPhonu 3G, která se od originálu ovšem liší na první pohled, se jmenuje Mini 2009. Displej nabízí úhlopříčku pouhých 2,6 palců a fotoaparát má dnes už zastaralé rozlišení 0,3 Mpix. Displej je samozřejmě odporový, a v balení proto nechybí dotykové pero.

Cena: 1 100 Kč