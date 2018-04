Za branami mírovské věznice se našly dva mobilní telefony

Podle ředitele věznice je to i tím, že v oblasti Mírova posílili mobilní operátoři signál a vězni se nyní snaží více k telefonům dostat. I proto vedení káznice přivítalo rozhodnutí ředitelství vězeňské služby umístit přednostně na Mírov, do Valdic a Plzně detekční systémy.

"V povědomí panuje, že ve věznici Mírov není signál na volání mobilními operátory. Podotýkám, že to pravda není. V nedávné době tady byly postaveny dva zesilovače na kopci u Moravské Třebové, takže ten signál tu je.

Vzhledem k tomu, že jsme jedna ze dvou nejtěžších věznic, myslím, že detekce by tady být měla. Beru to jako správné rozhodnutí," řekl na dotaz ČTK ředitel věznice Vladimír Lang.

Detekční systémy, které budou nejdříve instalovány ve věznicích s nejpřísnějším režimem, nahradí původně zamýšlené rušičky mobilů. Přístroj je zpravidla zabudovaný ve zdi nebo v podlaze. "Když někdo zapne mobil a bude volat, bude to detekováno a já přesně najdu, kde ten mobil je. Moc si s ním nezatelefonuje," doplnil ředitel káznice. "Dával jsem nyní dohromady, kde bych to chtěl umístit i v kterých celách. V režimu zvýšené ostrahy to budu požadovat všude," uvedl ředitel.

Letos zaměstnanci káznice nalezli při kontrole dva mobilní telefony. Loni ani v předchozích letech to přitom nebyl žádný případ. "Jakmile se zjistilo, že ten signál tady je, ta snaha vězňů ten mobil sem nějak dostat je," dodal šéf věznice s tím, že vězňům, u kterých se telefon najde, hrozí kázeňský trest.

Příslušníci vězeňské služby v České republice nalezli nejvíce mobilních telefonů u vězňů za poslední čtyři roky v roce 2005. Tehdy zajistili 436 přístrojů. Následující rok se sice počet nalezených mobilů snížil na 160, letos bude ale číslo vyšší. K 3. prosinci zatím příslušníci nalezli u vězňů 216 mobilních telefonů, což je zhruba šest telefonů na jednu věznici v zemi za rok.

Detekční systémy na odhalování mobilních telefonů, které fungují již v současnosti ve vazebních věznicích, mají nahradit původně zamýšlené rušičky mobilů. Postup vězeňské služby při zadávání minulé zakázky na rušičky má do konce roku prověřit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kvůli ní odstoupil první náměstek vězeňské služby Zdeněk Kreuzzieger. Policie kauzu vyšetřuje od ledna, dosud ale nevznesla žádné obvinění.

Hlavním důvodem, proč vězeňská služba zavrhla rušičky a přiklonila se k detektorům, je prý doporučení odborné komise, která se řešením problému nepovoleného telefonování vězňů zabývala od letošního léta.