Z88, první evropský handheld a předchůdce současných PDA

Přestože Sira Cliva Marlese Sinclaira není nutno obecně představovat, jeho životopis rozhodně stojí za povšimnutí. Jeden z nejznámějších Angličanů, prestižní člen anglické Mensy, se narodil 30. 7. 1940 a před dvěma měsíci tedy oslavil už 62. narozeniny. Asi vás nebude příliš zajímat, že Sir Sinclair má ještě jistě neméně inteligentní mladší sourozence bratra Iana a sestru Fionu, nýbrž co všechno tehdy ještě "pouze" Clive Sinclair ve svém životě všechno dokázal. ZX80, ZX81, ZX-Spectrum, Spectrum 128/+2/+3 a Sinclair QL, to všechno byly a vlastně pořád ještě jsou domácí počítače natolik známé, že je zcela zbytečné dále se o nich zmiňovat. Zatímco se společnost PSION pomalu začínala na anglickém a posléze i evropském a světovém trhu prosazovat se svými kapesními kalkulátory, Sir Clive už tou dobou pomýšlel na něco mnohem užitečnějšího a výkonnějšího, nehledě k faktu, že už dávno předtím (v roce 1962) uvedl na trh jeden z prvních kapesních kalkulátorů. Prvním komerčně úspěšným výrobcem jeho společnosti Sinclair Radionics Ltd. byl v roce 1962 miniaturní tranzistorový zesilovač "Sinclair Microamplifier". Sir Clive Sinclair má ovšem "na svědomí" i mnohem působivější elektronická zařízení, jako byl například kapesní TV přijímač Pocket TV představený už v roce 1977, tedy v době, kdy se o něčem takovém mohlo všem TV nadšencům pouze zdát. Nás ovšem zajímá něco úplně jiného. Po prodeji Sinclair Research anglické společnosti Amstrad v roce 1986 se Sir Clive přestal podílet na vývoji dalších verzí ZX-Spectra a domácích počítačů Sinclair a vrhnul se do oblasti kapesních počítačů!





Pod hlavičkou své nové firmy Cambridge Computers spatřil v roce 1988 (tedy o tři roky před prvním Psionem Series 3 a rok před Psionem HC 200) světlo světa první a nefalšovaný "kapesní" počítač s prozaickým názvem. Nebudu spekulovat o tom, zda byl Z88 prvním osobním digitálním asistentem na světě, v Evropě ale určitě neměl žádného sériově vyráběného předchůdce. Z88 byl sice nazýván laptopem, dnes bychom ho ovšem zařadili mezi klasické handheldy. Jednalo se o mobilní zařízení napájené jak jinak než ze čtyř alkalických baterií typu AA, s vlastním LCD displejem a poměrně kvalitním programovým vybavením umístěným v paměti ROM. Srdcem Z88 byl pochopitelně u Sira Sinclaira suverénně nejoblíbenější a v té době už v mnoha počítačích osvědčený procesor Zilog Z80A, rozměry Z88 byly 294 x 210 x 23 mm a hmotnost celého Z88 pak byla na tehdejší dobu takřka neuvěřitelných 900 gramů. Čtyři alkalické články byly schopny pohánět Z88 po dobu zhruba 20 hodin, připojit bylo samozřejmě možné i externí 6,5V AC adaptér. Tichá QWERTY klávesnice s 64 klávesami obsahovala i speciální funkční klávesy INDEX, MENU, SQUARE, DIAMOND a HELP pro vyvolání systémového menu, nápovědy, seznamu aplikací a dalších systémových funkcí. Programové vybavení bylo uloženo ve 128 KB paměti ROM, uživatel měl k dispozici 18 KB z celkových 32 KB paměti RAM. Aplikace bylo možné přihrávat do Z88 přes sériové rozhraní RS-232 nebo přes speciální paměťové karty ROM a EPROM, které byly postupem času k dostání s kapacitou až 512 KB. Paměť RAM bylo možné přes tři paměťové sloty rovněž rozšířit až na 512 KB, neexistoval ale žádný model Z88, který by se s takto velkou pamětí běžně prodával.Grafický LCD displej byl schopen zobrazit 100 znaků na 8 řádkách, malá část jeho plochy (vpravo) byla vyhrazena pro jakýsi on-screen náhled pracovní plochy užitečný zejména při psaní textů. V paměti ROM se skrývala kalkulačka (obyčejná i vědecká), kalendář, hodiny, diář pro plánování úkolů, terminál, tabulkový kalkulátor a několik doplňkových utilit jako například budík, správce souborů apod. Stěžejní aplikací byl pak kvalitní textový editor Pipedream, svým grafickým rozhraním a možnostmi blízký legendárnímu Taswordu pro ZX-Spectrum. Základním programovacím jazykem byl Z80 BBC Basic z větší míry portovaný z počítačů BBC micro 6502, se kterým byl z větší části kompatibilní, a umožňoval tedy kontinuální vývoj jednodušších aplikací převzatých z domácích počítačů. Obliba u nás prakticky neznámého Z88 došla dokonce tak daleko, že existují dva softwarové emulátory Z88 pro DOS a Windows, které si můžete stáhnout na webových stránkách Z88 Forever! věnovaných handheldu Z88.Cena Z88 se v roce 1988 pohybovala kolem 200 GBP (britských liber), sběratelé si občas mohou na aukčních serverech (například eBay) koupit Z88 i dnes za cenu mezi cca 50 a 100 GBP. Z88 se vzhledem k mnoha různým okolnostem na trhu neprosadil a vizionář Sir Clive Sinclair si užívá zaslouženého odpočinku, doba kapesních počítačů je ale už dávno tady a Z88 doufám i díky tomuto článku nezůstane zapomenut.