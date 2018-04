Z vrcholku Everestu si od června zavoláte mobilem

Přední nepálská telekomunikační společnost Nepal Telecom si předsevzala pokrýt signálem nejvýše položené místo naší planety. Ve výšce 8 850 metrů nad mořem tak pokořitelé střechy světa budou schopni kontaktovat svou rodinu nebo přátele za pomoci obyčejného mobilního telefonu. Ze samotného vrcholku hory bylo doposud možné telefonovat pouze prostřednictvím satelitního telefonu.

"Vybudujeme čtyři vysoce výkonné mobilní vysílače v okolí hory takovým způsobem, že signál bude dostupný i na vrcholku Mount Everestu," řekl agentuře Reuters Anoop Ranjan Bhattarai z firmy Nepal Telecom. Podle dostupných informací budou základnové stanice postaveny ve vesnicích Thakdin, Manjo, Pheriche a Gorak Shep. Poslední jmenovaný vysílač pak bude zajišťovat dostupnost mobilních služeb na samotném vrcholku.

Pracovníci nepálského operátora musí svůj plán realizovat do půlky června, kdy začíná monzunová sezona. Poté by doprava mobilní techniky do vysoce položených míst byla komplikovaná i nebezpečná.

Na nejvyšší horu světa vylezou ročně stovky horolezců z celého světa. Možnost kontaktovat své blízké z osmitisícového vrcholku zajisté ocení drtivá většina z nich.

Své "mobilní prvenství" už má ovšem Mount Everest dávno za sebou. V roce 2007 si britský horolezec Rod Baber ve spolupráci se společností Motorola mohl z vrcholku zavolat i odeslat textovou zprávu. "Malá textovka pro muže, obrovský krok pro mobilní svět - díky Motorolo," napsal tehdy. Mobilní signál byl v té době krátkodobě dostupný ze severní části hory. - čtěte Brit si jako první zavolal mobilem z Everestu