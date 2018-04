Z vlaku si v budoucnu zavoláte bez potíží, České dráhy posilují GSM signál

Na vybraných spojích kategorií EC / IC provozovaných mezi Prahou a Ostravou hodlají České dráhy nasadit od května vůz první třídy vybavený zkušebně zařízením podporujícím příjem GSM signálu, tzv. GSM Repeaterem.

Cestující a také zaměstnanci Českých drah budou mít na vybraných spojích ve voze označeném speciální značkou symbolizující podporu příjmu GSM signálu možnost po několik měsíců zkoušet jeho kvalitu.

Telefonní signál na mnoha místech hlavních železničních koridorů zatím úplně chybí nebo je slabý. Přitom se však vlaky vyšší kategorie těší stále větší oblibě mezi podnikateli a manažery, pro které je kvalitní spojení se světem během jízdy nezbytností, píše ČTK s odvoláním na týdeník Profit.

Operátoři se k problému staví čelem

Vinu za současný stav dráhy odmítají. "My jsme jen přepravce. Samotná infrastruktura jako koleje a nádraží patří úplně jinému podniku - Správě železniční dopravní cesty," řekl Aleč Ondrůj z Českých drah. Naopak zástupce SŽDC Josef Šibrava Profitu řekl, že rozsah poskytovaných služeb zákazníkům je věcí dopravce.

Špatné pokrytí hlavních železničních tras je ale podle týdeníku také vinou hlavních mobilních operátorů, kteří svůj signál zatím směrovali především na města, vesnice a hlavní silniční tahy. "Nyní je tato fáze téměř dokončena, a proto chceme zkvalitnit pokrytí frekventovaných železnic," řekla k tomu mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Podle ní má slabý signál ve vlacích vyšších kategorií ještě jednu významnou příčinu. "Tyto vlaky jsou vybaveny pokovenými skly z důvodu lepší tepelné izolace. Tato skla však představují významnou překážku pro šíření GSM signálu do vnitřního prostoru vagónu," řekla Kemrová.

Zázračný Repeater

Právě to by mělo vyřešit speciální zařízení, tzv. GSM Repeater. GSM Repeater je doplňkové zařízení, které pomáhá rozšířit GSM signál všech operátorů do problematických míst. České dráhy na projektu spolupracují s dceřinnou společností ČD Telematika a všemi tuzemskými mobilními operátory.

České dráhy vyhodnotí jak technologickou část zkušebního provozu, tak současně obchodní potenciál s možností většího rozšíření podpory GSM signálu ve vlacích. Například u některých zahraničních dopravců v Rakousku či v SRN je tato služba součástí servisního balíčku první třídy určeného pro byznys klientelu.

Současně hodlají České dráhy v úzké součinnosti s mobilními operátory a Správou železniční dopravní cesty dále spolupracovat na cíleném dokrytí železniční sítě – včetně například nově budovaných i existujících tunelových úseků a koridorových tratí.