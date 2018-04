Z Telecomu by mělo přejít k jiné firmě přes tři tisíce zaměstnanců

Z Českého Telecomu by v rámci projektu převedení údržby telekomunikační sítě mělo k externí firmě přejít přes 3300 lidí ze současných více než 9000 zaměstnanců. V rozhovoru pro ČTK to na veletrhu Invex uvedl výkonný ředitel Telecomu pro síť Petr Slováček. O případném spuštění projektu bude podle něj rozhodovat dozorčí rada zřejmě začátkem listopadu.

Firma nyní zvažuje nabídky dvou firem. Podle informací ČTK se rozhoduje mezi společnostmi Siemens a Alcatel, které jsou hlavními dodavateli síťových technologií. Slováček uvedl, že vybraný zájemce by měl vytvořit novou společnost, do které pracovníci přejdou. Telecom by v této firmě zřejmě nevlastnil žádný podíl.

Od zadání údržby externímu dodavateli si Telecom slibuje snížení nákladů, které dosahují dvou miliard korun, o desítky procent. Veškerá infrastruktura, plánování i dohled nad sítí mají zůstat v Telecomu. Ze zaměstnanců, kterých by se týkal přechod k nově vytvářené firmě, by bylo zhruba 90 procent z jednotek údržby, oprav a výstavby sítě.

Telecom ve výběrovém řízení oslovil 14 firem. Z nich do užšího výběru postoupily vedle Alcatelu a Siemensu ještě Ericsson, Lucent Technologies a Vegacom.

Kvůli úspoře nákladů a uvolnění finančních prostředků firma během roku prodala velkou část vozového parku a vzala si jej zpět do nájmu. V příštím roce chce Telecom obdobný postup uplatnit u nemovitostí v účetní hodnotě deset miliard korun.

Telecom loni na podzim oznámil restrukturalizační program, v rámci kterého by měl do konce roku 2005 snížit celkový počet zaměstnanců z loňských 11.000 na 7000 lidí. Spolu s dceřiným Eurotelem by tak měl mít nejvýše 9500 pracovníků.