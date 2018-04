Z pravěku do přítomnosti: historie systému Windows Mobile

Úvod

Windows Mobile je tedy operační systém určený pro vyspělá mobilní zařízení, mezi které patří chytré telefony, komunikátory (Pocket PC Phone Edition) a také čistokrevné kapesní počítače bez telefonního modulu. Poslední zmíněný formát, tedy Pocket PC, je v posledních letech na ústupu. Někteří výrobci, pro které byla tato zařízení dříve typická (zejména Hewlett Packard) se stále více soustřeďují na vývoj komunikátorů a chytrých telefonů (naposledy HP iPAQ rw6815 nebo chystaný HP iPAQ 510 Voice Messenger). Jiné společnosti zase segment kapesních počítačů opouštějí úplně, zde můžeme jmenovat kupříkladu firmu Dell, jehož převratné modely Axim X50/51V patří do dneška k těm nejlepším přístrojům své třídy.





První verzí systému Windows určenou pro kapesní počítače byl Pocket PC 2000 s velmi jednoduchým grafickým rozhraním, na míle vzdálené tomu dnešnímu. Za těch více než sedm let Microsoft představil a následně vydal dalších pět základních verzí Windows Mobile. Proč základních? S příchodem kapesních počítačů s GSM modulem (zvaných Pocket PC Phone Edition a potažmo i chytrých telefonů si totiž každá platforma vyžádala svou vlastní verzi, nebo chcete-li modifikaci tohoto operačního systému. Přídomek Phone Edition tedy počínaje verzí Pocket PC 2002 značil, že je určen kapesním počítačům s integrovaným telefonním modulem, analogicky doplněk Smartphone signalizoval verzi pro chytré telefony. S příchodem “šestkové“ verze však vzalo toto označení za své a Microsoft vyrukoval s novou, přehlednější indikací jednotlivých verzí. Vezměme to ale pěkně od začátku.

: 6. ledna 2000: Windows CE 3.0Slavnostní představení zbrusu nového operačního systému Windows CE s kódovým označením Rapier se odehrálo 6. ledna roku 2000 na tradičním světovém veletrhu CES (Consumer Electronics Show) pořádaném v Las Vegas. Při této příležitosti byly světu demonstrovány dvě nové aplikace, a to přehrávač MS Windows Media Player a čtečka elektronických knih MS Reader s podporou vyhlazování písma ClearType. Tyto události byly zrozením zcela nové a později velmi úspěšné platformy – ano, právě to byl okamžik zrodu Pocket PC.





Mezi první zařízení, která běžela pod Pocket PC 2000 patřily PDA od HP nebo Casia. Celkem se pak tato prehistorická verze stala základem pro téměř dvacítku zařízení.

Datum uvedení: říjen 2001Verze: Windows CE 3.0O téměř dva roky později, přesněji v říjnu 2001 Microsoft představuje vylepšenou verzi Windows CE (Compact Edition), tentokráte s označením Merlin. Oficiálním a častěji používaným názvem bylo Pocket PC 2002.

Uživatelské rozhraní doznalo mnoha podstatných změn, z nichž nejmarkantnější byla třeba možnost personalizace obrazovky Dnes (změna barevných témat). Vylepšen byl správce kontaktů, objevila se kapesní edice textového editoru MS Word, nový MS Reader ke čtení elektronických knih a nová verze multimediálního přehrávače Media Player 8.0. Ta uživateli přinesla třeba podporu streamovaného videa a možnost změny skinu přehrávače.

Vylepšení se dočkal i Pocket Internet Explorer, který počínaje touto verzí umožňoval stahování dat z internetu do paměti zařízení, nebo možnost vypnutí zobrazování obrázků pro pomalejší připojení.

Pocket Word se dočkal důležité funkce kontroly pravopisu a počítadla znaků/slov. Reader je schopen přečíst elektronické knihy s bezpečnostní funkcí DRM (Digital Rights Management).

Podstatně vylepšen byl také správce připojení k internetu. Microsoft přímo do ROM přidává dvě důležité aplikace a to klient Terminal Service a MSN Messenger.

Vůbec první verze systému Windows Mobile pro chytré telefony. V ČR se tento systém dostal do širšího podvědomí lidí díky razantnímu zlevnění Motoroly MPx 200, která běžela právě pod touto verzí.

Příklady zařízení s Pocket PC 2002 (PPC, Phone ed.) a Smartphone 2002:

Pocket PC Pocket PC Phone Smartphone Acer n20 HTC Wallaby Motorola MPx200 Asus MyPal A600 Symbol PDT 8000 HTC Tanager Yakumo PDA Delta E-TEN P600 MiTAC Mio 8380 Dell Axim X5 Hitachi G1000 HTC Canary HP iPAQ 5450 Sasmung SPH-i700 -

23. června 2003: Windows CE .NET 4.2WM 2003 for Pocket PC Premium (Professional) Edition, WM 2003 for Smartphone, WM 2003 for Pocket PC Phone Edition



Čím se liší Premium a Professional edition?

WM 2003 pro Pocket PC se vyskytuje ve dvou variantách a to Professional a Premium. Balík softwaru ve složení Pocket Word a Excel, Pocket Internet Explorer, Windows Media Player 9.0, MSN Messenger a Pocket MSN je přitom společný oběma modifikacím. Verze Premium navíc obsahuje MS Reader, aplikaci Picture a klient Terminal Service. Zařízení osazené minimálně 32 MB ROM zpravidla běžela na verzi Premium, naproti tomu edice Professional si vystačila se 16 MB.





Hlavní změny u nové verze systému se udály takříkajíc pod pokličkou. I sám Derek Brown, vedoucí marketingu Microsoftu, hovořil o této verzi jako o přípravě, mezistupni k velkým změnám. Tato verze měla být mnohem stabilnější, než-li obě předchozí.

Nejcitelnějšími změnami byla oblast multimédií a komunikace – opět byl vylepšen Connection Manager ke snadnějšímu nastavení připojení k internetu nebo k jinému zařízení. Nová byla i aplikace Picture, která jak název napovídá sloužila k prohlížení a editaci obrázků.

V úplně první verzi Pocket PC 2000 nebyly možnosti připojení Pocket PC k jinému zařízení zrovna bohaté – nabízel se kabel nebo infračervený port. Verze 2003 se v této oblasti výrazně polepšila a to díky podpoře propojení prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-fi. Nová verze Pocket MSN přinesla podporu MSN Hotmail.

Rychlejší procesory tepající v útrobách zařízení a větší množství paměti - tyto dva stále sílící komponenty společně s příslušným softwarem dělaly z Pocket PC multimediální zařízení.

Kromě již zmíněné zbrusu nové aplikace Picture, se nové verze dočkal Windows Media Player s novými kodeky pro přehrávání rozličných formátů. Vzhled přehrávače se přitom velmi podobal tomu ze stolních Windows XP. Nově uživatel mohl nastavit libovolný obrázek na pozadí úvodní obrazovky Dnes.

Surfování po internetu bylo díky, na paměť méně náročnému, Pocket IE rychlejší a pohodlnější. Dalším vylepšením byla podpora WML 2.0, Javasriptu 5.5 a XHTML kódu.

Poprvé byla v ROM obsažena dnes již legendární hra Jawbreaker.

Některá zařízení s původně starší verzí Pocket PC 2002 bylo možno upgradovat na verzi novější.



Snad každého uživatele chytrého telefonu se systémem Smartphone 2002 mírně řečeno rozčarovalo velmi špatné řešení Inboxu, kdy byly e-maily i SMS v jedné složce. O nepřehlednost tedy opravdu nebyla nouze. Dalším nešvarem byla možnost užívání pouze jednoho e-mailového účtu. Eliminace těchto nedostatků tedy byla doslova nezbytně nutná.





Internet Explorer nově nabídnul tři typy zobrazování internetových stránek (Column, Default a Desktop), z nichž nejpohodlnější byl mód Column, který stránku přeformátoval do jednoho sloupce. Významně byla také navýšena podpora scriptování, což zajistilo korektní zobrazování valné většiny internetových stránek.

Výrazně také byly sníženy prodlevy při příjímání hovoru, které byly u předchozí verze doslova k vzteku. Mnohokrát se také stávalo, že smartphone hláškou “Unable to answer the call“ jednoduše rozhodl, že s člověkem, který se vám právě snaží dovolat v tu chvíli zkrátka mluvit nepotřebujete. Nově přibyla možnost používání vyzvánění ve formátu WMA. Z dalších změn ještě jmenujme podporu oku lahodícímu písmu ClearType.

Jasně největší zbraní této verze oproti starší je mnohem větší podpora ze stran výrobců aplikací – aplikace, s nimiž si OS Smartphone 2002 neporadí šlape na WM 2003 jako hodinky.

24. března 2004Windows CE .NET 4.21WM 2003 SE for Pocket PC (Phone Edition), WM 2003 SE for SmartphonePro uživatele nejpodstatnější změnou byla podpora Landscape režimu displeje, tedy naležato. WM 2003 SE nově podporovala i VGA rozlišení, a to i přesto, že v té době bylo na trhu jedno jediné Pocket PC s displejem o takto jemné matici – Toshiba e805. Tento model sice běžel na předchozí verzi WM 2003, avšak majitelé mohli již v květnu 2004 své zařízení zdarma upgradovat na verzi Second Edition. Vedle běžných zobrazovačů s poměrem stran 4:3 přibyla i podpora “square“ rozlišení, konkrétně 240 x 240 a 480 x 480 obrazových bodů.





Písmo na VGA displeji bylo opravdu miniaturní a tím hůře čitelné, proto přibyla v nastavení možnost volby velikosti fontu. Smartphone verze zase přinesla podporu QVGA rozlišení, volba orientace displeje logicky chyběla.

V nabídce Start jsou počínaje touto verzí neustále zobrazovány nejčastěji spouštěné aplikace a jsou tak uživateli snadněji přístupná.

Screenshoty z WM 2003 SE for Smartphone:

Nová verze kapesního Internet Explorer automaticky přizpůsobovala všechny zobrazované stránky na míru Pocket PC – rolovat do boku již nebylo potřeba. Spolu s organizací Wi-Fi Aliance byla implementována funkce WPA (Wi-Fi Protected Access) pro zajištění vyšší bezpečnosti připojení.

WM 2003 vs. WM 2003 SE – jak je to s kompatibilitou aplikací?

S příchodem verze SE musely být aplikace optimalizovány pro přepínání orientace displeje. Při instalaci programu, který nebyl přizpůsoben nové verzi se objevilo dialogového okno, které informovalo o možném nesprávném zobrazování aplikace.

Samozřejmě ne všechny aplikace se dočkaly face-liftu na novější verzi, což se týká především starších aplikací. Na druhou stranu některé programy fungují zcela bez problémů a to i na Windows Mobile 5.0.

Příklady zařízení s Windows Mobile 2003 SE:

Pocket PC Pocket PC Phone Smartphone Acer n50 BenQ P50 HTC Typhoon Mio 180 HTC Magician HTC Douton Yakumo PDA AlphaX HP iPAQ hw6510 Samsung SGH- i300 Symbol MC50 HTC Alpine HTC Hurricane HP iPAQ 241x Lenevo ET960 HTC Amadeus FS Pocket LOOX 718 E-TEN M500 Motorola MPx 220

Tímto článek pojednávající o historii OS Windows Mobile nekončí. Již příští týden se můžete těšit na pokračování, v kterém své místo najdou poslední dvě verze mobilních Windows.