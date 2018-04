Z Prahy na Jamajku za pár sekund. To umí „rušička navigací“

Mohl za to simulátor, který dokáže navigaci podstrčit libovolnou polohu na světě. V nesprávných rukou pak může velmi dobře posloužit jako rušička navigací. Jeden takový simulátor využívá i český výrobce Dynavix pro testování svých přístrojů.

"Nechcete takovou rušičku vidět na živo?" ptá se po telefonu Zdeněk Lokaj v reakci na náš článek o rušičkách navigací (více zde). Nemůžeme odmítnout, a tak za několik dní vstupujeme do nenápadné kancelářské budovy u stanice metra Palmovka. Právě tady sídlí laboratoř e-Ident spolupracující s výrobcem navigací Dynavix, společností Telematix.

Vstupujeme do rozlehlé kanceláře, které dominuje, vzhledem i hlučností, rack se zajímavým přístrojem. "Je to jedna z nejvyšších konfigurací simulátoru v Česku," vysvětluje s jistou dávkou hrdosti v hlase Lokaj a dodává: "Prozatím používáme jen simulaci GPS signálu, ale přidáním dalších modulů lze simulovat i ruský Glonass nebo evropské Galileo."

Oním tajemným přístrojem je profesionální GSS8000 GPS/GNSS Constellation Simulator z produkce firmy Spirent Federal Systems. Tento přístroj by teoreticky dokázal zmást všechny navigace v okolí, což jsme si také mohli vyzkoušet. Právě proto si ho ale může pořídit jen autorizovaná společnost a slouží výhradně k testovacím účelům.

Aby nedošlo k porušení právních předpisů České republiky, je veškerý signál ze simulátoru vyzařován do stíněného boxu zabraňujícího interferenci s okolím. Vysílání v pásmu používaném GPS je totiž bez příslušného oprávnění zakázáno.

Navigace má v hlavě chaos

Ovládání simulátoru je v podstatě jednoduché. K přístroji je připojen standardní počítač, na kterém běží ovládací program. V něm stačí zadat libovolnou polohu na zemi, případně i čas. Přístroj pak automaticky spočítá, které satelity mohou být v daném místě viditelné, a právě jejich signál vysílá. Navigace tak načte polohu, kterou jí přístroj podvrhne.

"Můžeme se podívat třeba na Jamajku," navrhuje Lokaj a do ovládacího rozhraní přístroje zadává polohu karibského ostrova.

Navigaci pak připojíme k výstupu antény umístěné ve stíněném boxu. Během pár sekund skutečně určuje polohu a sebevědomě tvrdí, že se nacházíme uprostřed ostrova. Dokonce v jiném čase. Cesta z Palmovky téměř v centru Prahy tedy rozhodně netrvala dlouho. Ale kouzlům ještě není konec. Přístroj umožňuje nastavovat i sílu jednotlivých satelitů, případně "GPS zcela vypnout". Stačí jedno kliknutí myší a navigace bloudí, nemá žádný signál.

Simulátor může zafungovat i jako klasická rušička. Když totiž navigace současně zachytí jinou polohu ze simulátoru a jinou ze vzduchu a navíc oba signály ještě udávají rozdílný čas, nastává problém. Běžný navigační přístroj se totiž s podobnou situací nedokáže vyrovnat a výsledkem je opět ztráta pozice.

"Umístit podobný přístroj třeba na Petřínskou rozhlednu a zesílit vysílací výkon, mohly by mít navigace ve velké části Prahy docela velký problém," říká Lokaj a hned důrazně připomíná: "My ale nic takového rozhodně udělat nemíníme, porušili bychom zákony, a tak vysíláme jen do boxu."

Ladění i simulace

Přístroje podobné simulátoru GSS8000 používá většina výrobců navigací. Jejich primárním účelem pochopitelně není mást navigační přístroje, ale otestovat funkčnost a kvalitu mapových podkladů. Kromě jednorázového zadání polohy může totiž simulátor přístroj i "provést" po zadané trase. "Můžeme tak i simulovat různé poruchy příjmu GPS signálu či zakomponovat odrazy od budov," poznamenává Lokaj. Přístroj dokonce umí do signálu započítat různé atmosférické vlivy.

Kromě testování nových přístrojů využívají v Dynavixu simulátor i pro ověřování stížností či reklamací zákazníků. Pokud si totiž zákazník stěžuje, že se navigace chovala nestandardně, lze na simulátoru "projet" stejnou trasu, třeba i ve stejném čase. Pak lze přidávat různé okolní vlivy. Jak nám potvrdili přítomní, občas se podaří najít i chybu, která se vyskytuje ve skutečně ojedinělých situacích. "Chybu pak opravíme a pomocí aktualizací ji odstraníme všem uživatelům našich navigací," uvedl Lokaj.

Na hraní trochu drahé

Jak jsme již uvedli, podobný simulátor si nelze jen tak koupit. Výrobci ho prodají skutečně jen výrobcům navigací či dalším firmám zabývajícím se lokalizačními službami. Kromě toho, pořídit si podobný přístroj jen tak na hraní není asi úplně představitelné. Cena konfigurace, kterou jsme mohli vidět, se počítá ve statisících korun. A to by k ní šlo ještě několik modulů za desítky tisíc přikoupit.

Přesto jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, že rušička navigací nemusí být jen vědeckou fikcí. Představit si, jak by mohli podobný přístroj využít třeba námořní piráti, asi není tak složité. Stejně tak by mohl přístroj zabránit přivolání pomoci. Něco podobného bylo ostatně k vidění v jednom z dílů populárního amerického seriálu CSI: New York.