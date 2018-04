Z Nokie Siemens - chcete nový mobil za pár korun?

Výměnné kryty nejsou žádnou novinkou, Nokia je nabízí již mnoho let a nyní je má v nabídce téměř každý výrobce mobilních telefonů. Originální kryty jsou většinou slušně mechanicky zpracované a výrobce si dává záležet, aby jejich barevné kombinace nepřeměnily telefon na něco značce nedůstojného. Mnoha zákazníkům se to ale zdá málo, a proto jim přehršle asijských výrobců příslušenství vyšly vstříc a připravily pro ně tu méně, tu více bláznivé kryty. Některé se snaží imitovat úplně jiný model, někdy i od úplně jiného výrobce, jiné zase simulují něco úplně jiného a některé okouzlují vrcholnou mírou nevkusu.

Vybrali jsme proto několik zářných příkladů každé výše uvedené kategorie, abyste se popřípadě mohli inspirovat, jak si vylepšit svůj mobil. Některé z uvedených krytů lze zakoupit i u nás, jiné jsme v tuzemských obchodech neviděli, ale jistě najdete mnohé velmi podobné. Ceny běžných - neblikajících - krytů se pohybují v řádu stokorun, blikající mohou atakovat i cenu okolo pěti set korun, a pokud se bude jednat o blikající baterii, možná budete muset ještě něco připlatit. Ceny se liší obchod od obchodu, takže pátrejte, hledejte a vybírejte.

Všechny dnešní kryty jsou určeny jen pro telefony Nokia, na své si ale přijdou i majitelé jiných značek. V diskusi pod článkem se pak můžete svěřit, který z krytů se vám líbil nejvíce a jestli byste alespoň některý byli ochotni na svůj mobil napasovat.

Chcete nový Siemens M55? Proč jej ale kupovat, když jej můžete mít z vaší staré Nokie. Za pár korun tak budete mít Siemens M55 a dokonce s NaviKey. Pouze s barevným displejem vám nepomůžeme, ten pomocí žádného krytu nevykouzlíte.

Další kryt se jistě bude líbit každému sportovci a milovníku fotbalu zvláště. Proč nemít telefon v designu fotbalového míče? Neznámý výrobce opět myslel především na majitele Nokií 3310, pro které tento fotbalový kryt připravil. Sezónní hráči sáhnou po klasické bílo-černé variantě, hráči nevynechávající ani zimní sezónu si pak jistě pořídí i červeno-černou variantu, která bude dobře vidět i na sněhu.

Nová odolná Nokia 5100 je poměrně drahá, a tak asijští výrobci přichystali pro spořivé zákazníky jednoduchý upgrade na tento model z podstatně levnějších telefonů. V kuchařce se praví: "Vemte Nokii 3510, svlečte ji do naha, zakupte náš báječný kryt, nasaďte a nikdo nic nepozná." Výrobce je optimista a zapomíná, že znalec ihned zaregistruje chybějící barevný displej. Proto přidáme jednu radu od nás. Místo Nokie 3510 použijte tvarově identický model 3510i s barevným displejem a iluze bude dokonalá.

"Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí" - říká jedno často zmiňované přísloví. Kdo má problémy s časovým plánem, chodí pozdě na schůzky a jeho okolí už nechce zpoždění tolerovat, má nejvyšší čas "upgradovat" svůj mobil na pořádné hodinky. Chození včas sice výrobce negarantuje, spoléhá se totiž na hodiny v telefonu, ale vykouzlit iluzi "špičkových módních" hodinek dokáží výše uvedené kryty perfektně. Opět připraveno pro majitele Nokie 3310/3330 a dle našeho úsudku je velmi výhodné, že není nutné zapínat pásek.

Nyní dva zajímavé kryty pro šťastné majitele Nokie 7210. První kryt jim dodá pořádnou porci zdravé sebedůvěry, aby také ne, když za pár korun vylepší svůj model rovnou na Nokii 7250 s integrovaným fotoaparátem. Budou se ale muset smířit s faktem, že čočka fotoaparátu bude jen plastová a ke všemu neprůhledná.

Druhý kryt si na nic nehraje, hraje totiž všemi barvami. Opět se jedná o kryt na Nokii 7210, tentokrát ale není důležitá přední část, ale ta zadní. Neznámý výrobce chtěl ušetřit zákazníkům námahu s nalepováním blikajících nálepek a integroval do zadního krytu hned několik světýlek najednou. Efekt je grandiózní, až s tímto krytem budete telefonovat, budete vidět na sto honů.

Jeden z předešlých krytů imitoval Nokii 7250. Ale co majitelé tohoto telefonu? Žádný lepší model Nokia zatím nenabízí a pořídit si kryt v designu nějakého low-endu asi není to pravé ořechové. To ale neznamená, že ani majitelé tohoto telefonu zůstanou zkrátka. Mohou si totiž pořídit tento kryt, který osvěží jejich telefon kakofonií barev a osvítí jim tak tvář, protože bliká přední strana telefonu.

Podobnou nabídku desítek světýlek v nejrůznějších odstínech, od bílé až po jasně fialovou barvu, nabízejí i poslední dva kryty. Levý je určen majitelům Nokie 7210, pravý myslí na majitele staršího modelu 8310. Nám se víc ale líbí první varianta. Svítí o mnoho víc než ta druhá a i paleta barev je mnohem pestřejší. Nepřehlédnutelné, famózní a nevkusné. Kdo se chce odlišit, má vynikající příležitost, nic šílenějšího jsme zatím neviděli.

Vybrali jste si? Pokud ne, tak za nedlouho vám nabídneme další zkrášlovací prvky na vaše mobilní miláčky. Budeme se věnovat blikajícím nálepkám, máme k dispozici dokonce modely pro telefony s pevnou anténou, takže nevěšte hlavu, jistě si vyberete i vy.