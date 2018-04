Z mobilu zadarmo rozhodně volat nemůžete

Návody na volání zadarmo z mobilu nefungují. Z mobilu totiž můžete volat zadarmo pouze na telefonní čísla, která operátor označí jako netarifikovaná: tedy na zelené linky (čísla začínající 0800), infolinky, někdy hlasové schránky apod. Všechny ostatní hovory zaplatíte, ať už použijete jakýkoliv postup pro zaručené volání zdarma.

Slovenské mřížky

Na podzim roku 2000 vzrušila zákazníky slovenského operátora GSM EuroTelu Bratislava informace, že všechny tzv. mriežkové hovory budou muset zpětně zaplatit. Účtovací systém slovenského EuroTelu pro tarifní programy (tedy ne pro předplacené karty Easy) měl totiž primitivní chybu – hovory na telefonní čísla začínající mřížkou (či křížkem, znakem #) nedokázal zpracovat a považoval je zřejmě za kód sítě. Ústředny však byly nastavené tak, že tyto hovory spojovaly. V měsíčním vyúčtování ale tyto hovory nebyly zahrnuty, a proto měli zákazníci EuroTelu Bratislava pocit, že volají zadarmo.

Kdyby účetní přišli na tuto chybu dříve, asi by nevzniklo tolik povyku. Jenže zákazníci mohli takto volat „zadarmo“ po několik měsíců a návod na toto volání se lavinovitě šířil – setkali se s ním i zákazníci českého EuroTelu na jižní Moravě. Když se slovenský EuroTel konečně rozhoupal k tomu, že tyto hovory zákazníkům zpětně vyúčtoval, zvednul je ze židlí. „Jsem jeden z těch, kdo # používal. Jenže to je problém EuroTelu, když to měli špatně nastavené. Prostě nám dali tuto možnost a my jsme jí využili… Nedělali jsme nic nelegálního, prostě to byla jedna z funkcí a byla velmi zajímavá.“ prohlásil do internetové diskuse jeden ze zákazníků EuroTelu Bratislava (příspěvek byl jazykově upraven).

Postižení zákazníci odmítali uznat, že mají zaplatit za uskutečněné hovory, přestože podle svého mínění volali zdarma. Nepochopili, že neplatí za způsob hovoru, ale za samotný hovor, který prokazatelně ze svého mobilu uskutečnili. Nakonec jim ale nezbylo nic jiného, než pod hrozbou sankcí vyplývajících ze smlouvy s EuroTelem Bratislava hovory zdarma zaplatit do posledního halíře.

Nad účtovacím systémem dohlíží člověk

I když telefonní ústředny mnohdy spojí telefonní hovor na číslo, které není zadané zcela správně (jsou přidány číslice či znaky před nebo za číslo), účtovací systém může takovéto číslo snadno zmást. Pokud je totiž program nastavený tak, že hovory začínající na +420602 účtuje jako hovor do sítě EuroTel nebo že když narazí na číslo 0800 (800), tak nemá hovor zpoplatňovat vůbec, potom klidně vyhodnotí telefonní číslo #+420602 jako speciální kód. Pokud ale tento kód neodpovídá žádnému známému kódu pro síť nebo požadavek na zpětné volání při roamingu, uloží informaci o tomto hovoru do zvláštní databáze.

Tuto databázi operátor pravidelně kontroluje – má totiž oddělení pro odhalování podvodů. I když se tedy zákazníkovi podaří uskutečnit hovor a na nejbližší faktuře se tento hovor neobjeví, neznamená to ještě, že volal zdarma. Dříve nebo později si totiž někdo tohoto hovoru všimne a zpětně jej zákazníkovi naúčtuje. Pokud si pořádně přečtete všeobecné podmínky svého operátora GSM, zjistíte, že vám hovory zpětně vyúčtovat může.

Textovky posíláte také zdarma

Typickým příkladem, kdy dochází ke zpětnému účtování, byť automatickému, je odesílání textových zpráv z předplacených karet. EuroTel i Paegas totiž odečítají kredit za odeslané textovky později – až když odešlete textovek více. Když v době mezi odesláním textovky a upravením kreditu budete zjišťovat jeho hodnotu, můžete mít na chvíli pocit, že za odeslanou textovku nic nezaplatíte. Také se budete cítit podvedeni, až vám přijde zpráva od operátora s aktuální hodnotou kreditu sníženou o cenu odeslaných textovek?

Samozřejmě může nastat okamžik, kdy ústředny nebo účtovací systém pracují s chybou a zavoláte si zdarma – třeba proto, že data o hovoru se nikam neuloží. Jenže toho nedosáhnete žádným postupem, to je prostě chyba v systému. A můžete si být jisti, že operátor pracuje na jejím velmi rychlém odstranění.

Před použitím raději přemýšlejte

V minulosti skutečně existovaly kódy, s jejichž pomocí mohl uživatel volat zdarma nebo levněji, než je obvyklé. Tyto kódy fungovaly v pevných sítích a využívali je technici a zaměstnanci telekomunikačních společností. Jenže v době, kdy se začaly telekomunikace automatizovat a vybavovat výkonnými počítači, se od těchto řešení upouštělo. Pro testovací hovory operátoři zřídili speciální telefonní čísla, na která je možné volat zdarma. A zaměstnancům se slevy zohledňují v měsíčním vyúčtování. Kódy na levné volání se totiž mohou nekontrolovaně šířit; systémové řešení je levnější a je nad ním větší kontrola.

Až vám tedy bude někdo předkládat návod na volání zdarma, s klidem jej vyzkoušejte, ale počítejte s tím, že za takovýto hovor stejně zaplatíte. A pokud se vám bude někdo dokonce snažit takový návod prodat, rovnou se s ním přestaňte bavit. Peníze se totiž dají zahodit daleko lepším způsobem než placením za nefungující hovory zdarma.

Přečtěte si více o tom, proč nefungují: