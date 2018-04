Z mobilů se stanou herní konzole

TTP Communications je britská softwarová firma, která vyvíjí software pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. Jedním z jejích produktů je Wireless Game Engine (WGE), otevřené programové rozhraní, které umožňuje vyvíjet herní aplikace pro širokou paletu mobilních telefonů. V prostředí WGE se hry programují ve standardním programovacím jazyce C++, což umožňuje rychlý převod již existujících her na platformu mobilních telefonů. Umožňuje však také programování v Javě.

Prvními zákazníky, kteří do svých telefonů použijí hry vytvořené v prostředí WGE, jsou asijští výrobci mobilů LG Electronics a Innostream. Jejich telefony, které by se měly ještě letos objevit na asijském i evropském trhu, budou vybaveny hrami připomínajícími spíše aplikace provozované na herních konzolích. Telefony budou mít barevné displeje, dále se počítá se 40ti hlasým polyfonickým zvukem. Dokonalý hardware spolu s herním softwarem vyvinutým v prostředí WGE by měly hráčům přinést dosud nevídané zážitky. Uživatel si do těchto mobilů bude moci nové hry stahovat, bude možné hrát on-line s několika hráči najednou a jedním z prvků hry může být také odesílání SMSek. Na stránkách společnosti si stáhněte demoverze her určené pro PC. A takto může vypadat telefon, v němž je herní aplikace spuštěna.

Programové rozhraní WGE podporuje spolupráci se všemi důležitými funkcemi mobilů počínaje ovladači displeje, Bluetooth konče. Jednotlivé moduly WGE se specializují na tvorbu her ve dvojrozměrné grafice, v 3D grafice, na tvorbu a přidávání zvuků.

Společnost TTP Communications nabízí na svých stránkách i software pro tvorbu aplikací (software development kit), který obsahuje také emulátoru hardwaru, tedy mobilního telefonu, na němž má vznikající aplikace pracovat.

Podle údajů společnosti je v Asii 60 miliónů uživatelů, kteří na svém mobilu pravidelně hrají hry. V Evropě jich je 40 miliónů a v USA dalších 22 miliónů. Podle odhadů přinesou nové telefony, které umožní hraní náročnějších her, dramatické změny: v Evropě by mělo být v roce 2006 kolem 150 miliónů „mobilních hráčů“, v Americe 124 miliónů.