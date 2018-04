Z lyží si zavoláte levněji – T-Mobile upravil ceny

Roaming je oblíbeným obuškem používaným na operátory. Musíme si ale uvědomit, že náklady na mezinárodní hovor budou vždy o něco vyšší než v případě hovoru lokálního.

I když v případě hovoru v rámci sítě jednoho operátora to zase nemusí být o tolik. Ostatně postupné kroky všech nadnárodních operátorů právě tímto směrem to potvrzují.

Jednodušeji a levněji

T-Mobile se ale rozhodl do ceníku roamingu sáhnout pořádně, což před nadcházející zimní sezónou, v níž určitě řada z nás vyrazí za lyžováním někam, kde je sníh a nejsou hodinové fronty na vleky, určitě potěší.

Rozhodně největším přínosem je zjednodušení tarifní struktury – podobně jako Vodafone, a nakonec i O2, zjednodušil T-Mobile ceny na 4 základní zóny, přičemž ceny jsou stejné jak pro majitele předplacených karet, tak paušálních programů. Nezáleží ani na síti, jakou v zahraničí používáte.

Majitelé předplacených karet budou mít pouze jednu cenu za data pro celý svět. Ta je ale zhruba mezi cenou za první a druhou zónu v případě paušálních tarifů, takže kdekoli s výjimkou Slovenska na tom vlastně vydělají. Navíc Twisťáci ušetří i 17 Kč sestavovacího poplatku za hovor.

Ceny roamingu T-Mobile od 1. prosince 2006 Zóna Země Odchozí hovory Příchozí hovory SMS MMS 1 Slovensko 22,61 Kč 9,81 Kč 8,33 Kč 11,90 Kč 2 Evropa, včetně Tunisu a Ukrajiny, kromě Ruska 34,51 Kč 17,85 Kč 9,52 Kč 16,66 Kč 3 Svět kromě Zóny 4 53,55 Kč 41,65 Kč 10,71 Kč 21,42 Kč 4 Jižní a Střední Amerika, včetně Karibské oblasti 95,20 Kč 65,45 Kč 15,47 Kč 21,42 Kč



Slovensko zůstává zvláštní zónou, a právě díky ní ušetříme při pobytech u našich východních sousedů téměř čtvrtinu původní ceny. „Rozhodli jsme se co nejvíce zjednodušit a zvýhodnit roamingové ceníky. Všichni naši zákazníci si tak budou moci velmi snadno zjistit, za kolik budou volat ze zahraničí svým blízkým,“ říká Martina Kemrová z T-Mobile.

Ještě výhodněji

Ceny ale klesly i v ostatních zónách – a to v případě příchozích i odchozích hovorů. V platnosti zůstávají i stávající roamingová zvýhodnění Cestovatel, WorldClass a balíček Evropa. Ovšem i nadále dostupná jen pro tarifní zákazníky. Zvýhodnění Cestovatel, které lze od listopadu využít v dalších zemích, kde působí operátor T-Mobile – v Černé Hoře a Makedonii.

Ceny roamingových datových přenosů od 1. prosince 2006 Zóna Země Paušální zákazníci - internet (1 kB) Paušální zákazníci - WAP

(1 kB) Twist zákazníci - internet (1 kB) Twist zákazníci - WAP

(1 kB) 1 Slovensko 0,21 Kč 1,19 Kč 0,25 Kč 1,67 Kč 2 Evropa, včetně Tunisu a Ukrajiny, kromě Ruska 0,29 Kč 1,66 Kč 0,25 Kč 1,67 Kč 3 Svět kromě Zóny 4 0,40 Kč 2,73 Kč 0,25 Kč 1,67 Kč 4 Jižní a Střední Amerika, včetně Karibské oblasti 0,40 Kč 2,73 Kč 0,25 Kč 1,67 Kč



WorldClass umožňuje volat levněji v rámci sítí skupiny T-Mobile, a to nejen z navštívené sítě do Česka, ale i mezi jednotlivými sítěmi skupiny. V současnosti jde o 25 zemí (mimo USA sem patří i Rakousko, Slovensko, Chorvatsko či Itálie). Pokud ale chcete WorldClass využívat, musíte být přihlášeni do partnerské sítě. Pokud voláte ze zahraničí jen občas, můžete si v rámci balíčku Evropa předplatit 15 minut s výhodnější sazbou.

Hledáte háček?

Možná si teď – po zkušenostech (nejen) s českými operátory – říkáte, že v tom musí být nějaký háček. Obvykle sleva není zadarmo, prostě nějaký ten falešný sob v tom musí být. No, jak se to vezme. S novými cenami se totiž mění i tarifikace – dosud se roaming účtoval po první minutě po sekundách (tedy 60+1), nově se bude účtovat po minutách (60+60).

Takže pokud v zahraničí vyřizujete hovory efektivně a máte spoustu krátkých hovorů, může vás tahle sleva vyjít docela draho. Při běžném telefonování se ale nová tarifikace nemusí projevit nijak výrazně.

Co nás čeká?

Troufneme si tipnout, že ani tady nebude pokles cen končit. Nadnárodní operátoři působí ve stále více zemích a snaha udržet zákazníky ve svých sítích je více než zřejmá. Takže se určitě máme nač těšit, ostatně Vodafone už naznačil, že by rád i v Česku nabídl svůj Passport.